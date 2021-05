64 ans après la mort de Pedro Infante, les mille amours du Mexique – El Sol de México

64 ans se sont écoulés depuis la mort de Pedro Infante, mais à ce jour, l’idole de Guamúchil continue de faire parler les gens et est d’actualité car son image et son travail ne perdent pas leur validité.

Et c’est que Pedrito continue d’être la plus grande idole du peuple mexicain, une icône de la culture populaire dont les films et les chansons restent vivants dans le cœur du public, transcendant entre les générations.

On estime que tout au long de sa carrière, qui a commencé en 1939, il a participé à plus de 60 films, devenant une grande star de l’âge d’or du cinéma mexicain, et, depuis 1943, il a enregistré plus de 300 chansons de genres divers, se montrant tout comme un joueur de boléro romantique comme un chanteur courageux, un véritable représentant de la musique traditionnelle mexicaine.

On dit et écrit beaucoup sur cet homme décédé à 39 ans dans ce tragique accident d’avion survenu le 15 avril 1957 à Mérida, au Yucatán, bien que l’on spécule également maintenant qu’il a été victime d’un complot forgé par un politicien. jaloux, et il est même affirmé qu’il n’a pas réellement péri dans l’accident d’avion et qu’il a vécu sous la fausse identité d’Antonio Pedro.

➡️ Les personnages de Pedro Infante

Il y a plusieurs épisodes de la légende qui s’est forgée autour de la figure mythique de Pedro Infante au fil du temps, l’autre chose est que, 63 ans après sa disparition physique, l’artiste de Mazatlán qui a commencé à jouer de la batterie dans un orchestre, il a acquis des connotations de phénomène social dû à son talent, à son charisme et à la pénétration qu’il a obtenue en touchant les fibres les plus sensibles d’un peuple qui continue simplement à lui manquer et à lui rendre hommage à chacun de ses tristes anniversaires.

Il est frappant de constater que même lorsque ses fidèles fans sont déjà partis, le public moderne le connaît et achète ses films, ainsi que ses albums remasterisés ou même du piratage, générant des profits économiques juteux, également avec la vente de tequila.affiches et toutes sortes de produits cette “odeur” comme Pedro Infante.

LES MILLE AIME

Et ce phénomène social est également dû à l’image du Mexicain joyeux, espiègle et amoureux et du héros urbain qu’il a représenté dans les films, jouant une grande variété de personnages dans des films tels que Nosotros los Pobres, You Ricos, A toda Máquina, Pablo et Carolina, Los Gavilanes, Two Types of Care, The Three Huastecos et bien d’autres.

De toute évidence, le surnom d’El mil Amores – le titre d’un autre de ses films – lui convenait parfaitement, de sorte que la légende l’appelle un coureur de jupons, d’où le nombre élevé d’enfants qui lui sont attribués, bien qu’en réalité, officiellement Ils sont: Guadalupe Infante López , le fruit d’un amour juvénile avec sa première petite amie; Dora Luisa Infante León, fille de sa sœur María del Carmen, que Pedro a adoptée avec María Luisa León; Graciela Margarita, Lupita et Pedro Infante Torrentera; Irma Infante Aguirre, que Pedro a procréée avec Irma Dorantes; et Cruz Infante Cazañas, reconnu par la mère de l’acteur et chanteur, à la suite d’une relation avec Piedad Cazañas, un employé de la famille, comment allez-vous?

