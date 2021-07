64% des acheteurs mondiaux préfèrent acheter avec des marques présentes à la fois en ligne et hors ligne : rapport

Amazon est devenu la principale source d’inspiration pour les acheteurs en ligne indiens et s’est classé au premier rang en termes de service et d’expérience qu’ils offrent aux consommateurs.

Dans un monde post-pandémique, les achats en ligne représenteront plus de la moitié (51 %) des ventes au détail dans le monde, 72 % des acheteurs mondiaux affirmant que les achats en ligne sont venus à leur secours en 2020 et près des trois quarts (73 %) déclarant que le commerce électronique sera plus important pour eux en 2021, a révélé le Future Shopper Report 2021 de Wunderman Thompson Commerce. Un autre facteur contributif pour 60% des acheteurs mondiaux était d’être plus à l’aise avec la technologie numérique à la suite de la pandémie.

Le Future Shopper Report 2021 de Wunderman Thompson Commerce, qui a interrogé plus de 28 000 consommateurs dans 17 pays sur leurs habitudes d’achat actuelles et futures, a révélé comment l’acheteur en ligne mondial façonne l’avenir du commerce et comment les entreprises doivent réagir pour gagner en ligne.

Malgré l’essor ininterrompu du commerce électronique et la peur de faire des achats physiques, 72% des Indiens sont les plus effrayés par les achats en magasin par rapport à leurs homologues mondiaux à la suite de Covid-19. Les consommateurs dans leur ensemble exigent des offres omnicanales intégrées de la part des détaillants et des marques. De plus, les deux tiers (64%) des acheteurs mondiaux déclarent préférer acheter avec des marques qui ont à la fois une présence en ligne et hors ligne, tandis que 59% des consommateurs ont déclaré qu’ils souhaitaient que les marques communiquent de manière transparente avec eux sur tous les canaux, numériques et physique. Et leurs attentes doivent être satisfaites, près des trois quarts (73 %) déclarant que les détaillants doivent s’améliorer pour leur offrir les produits, les services et l’expérience qu’ils attendent.

Cela signifie que les détaillants doivent opérer sur plusieurs canaux, y compris le commerce social, qui sera un aspect majeur du commerce électronique. En fait, 44% des consommateurs mondiaux ont déjà acheté sur une plate-forme sociale et plus de la moitié (56%) ont l’intention d’augmenter ce chiffre à l’avenir.

Selon Hugh Fletcher, responsable mondial du conseil et de l’innovation chez Wunderman Thompson Commerce, le commerce électronique ne peut plus être considéré comme un canal de vente supplémentaire. Les acheteurs mondiaux ont clairement déclaré qu’à l’avenir, il constituerait leur principal canal d’achat au détail. « 2021 et au-delà marqueront le début d’une ère d’offres en ligne plus diversifiées, les places de marché, les sites de marques s’adressant directement aux consommateurs et le commerce social ayant tous un rôle clé à jouer. Les entreprises doivent s’assurer que ce paysage en ligne plus complexe complète leur offre globale de vente au détail qui doit couvrir le numérique et le physique », a-t-il conclu.

Dans toute l’Asie, les consommateurs ont signalé que le commerce numérique avait été plus important pour eux pendant la pandémie que partout ailleurs et ce sont les acheteurs de cette région qui exigent également le plus maintenant des détaillants numériques. Le rapport révèle que 86 % des acheteurs indiens sont moins préparés à accepter des expériences d’achat médiocres ou même « satisfaisantes » et exigent l’excellence des marques et des détaillants. Amazon est devenu la principale source d’inspiration pour les acheteurs en ligne indiens et s’est classé au premier rang en termes de service et d’expérience qu’ils offrent aux consommateurs.

