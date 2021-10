640 liverpool trøje Monika

397 manchester united trøje Jeanet

Nye indkøb Odion Ighalo og Bruno Fernandes har gjort ‘meget gode første indtryk’ i Manchester United, ifølge holdkammeraten Scott McTominay.

Ighalo ankom til Old Trafford på Deadline Day på lån indtil slutningen af ​​sæsonen fra Shanghai Shenhua og afslørede, at han tog en lønnedgang for at fuldføre et drømmeskift til den klub, han støttede som dreng.

Den tidligere Watford -angriber, der er en landskamp i Nigeria, fulgte midtbanespiller Fernandes, der skrev under for United fra Sporting Lissabon for 46,6 mio. Pund efter langvarige samtaler i hele januar måned.

billiga fotbollströjor En anden spiller ved Heads Up-arrangementet var Watford-angriberen Troy Deeney, en tidligere holdkammerat i Ighalo, og Hornets-anføreren var henrykt over ham, efter at han havde lukket et skifte tilbage til Premier League.

Fodboldklubber i hele landet vil deltage i et initiativ for at få folk til at tale om deres mentale helbred i løbet af de næste to weekender.

‘Heads Up’ weekenderne vil blive afholdt i løbet af 8. og 9. februar og 14. til 17. februar med henblik på at udnytte fodboldens popularitet for at normalisere samtalen omkring mental sundhed.

