65 000 $ FFA Chipotle Challenger Series – Comment s’inscrire et participer

Découvrez comment vous pouvez concourir pour une part d’un prize pool de 65 000 $ US dans la série Halo Infinite Chipotle Challenger.

Chipotle a dévoilé le dernier tournoi Challenger Series de 2021. Une année réussie de jeux et de burritos culminera avec un tournoi Halo Infinite free-for-all (FFA). Le concours comprend 65 000 USD de prix et est ouvert à tous ceux qui souhaitent relever le défi. C’est une façon parfaite de terminer l’année, car Halo Infinite a attiré l’attention des joueurs du monde entier.

Aujourd’hui, ESTNN détaille tout ce que vous devez savoir sur la compétition Halo Infinite Chipotle Challenger Series, y compris le format et la cagnotte. Alors, assurez-vous de lire si vous envisagez de jeter votre chapeau dans le ring.

Halo Infinite Chipotle Challenger Series Qualificatifs FFA

La session hiver 2021 de la Chipotle Challenger Series clôture l’année avec l’ultra-populaire Halo Infinite. Les organisateurs du tournoi ont accepté un format gratuit pour tous (FFA), où jusqu’à 512 joueurs peuvent faire la queue dans l’un des trois Open Qualifiers. Chaque qualification propose plusieurs tours de compétition, où les individus se diviseront en différents groupes, les joueurs les plus performants progressant.

Tous les matchs comportent des paramètres Halo compétitifs standard : le démarrage du fusil de combat et le capteur de mouvement sont désactivés. Aquarius est la seule carte de la rotation des Challenger Series, et ce sera le cas jusqu’à la Grande Finale. Il convient de noter que le jeu croisé est activé, ce qui signifie que ceux sur PC et Xbox peuvent participer.

Les joueurs peuvent s’inscrire aux trois qualifications ouvertes jusqu’à ce qu’ils se qualifient pour les finales de la saison. Chaque qualification propose un prize pool de 30 000 USD pour les huit premiers, dont vous pouvez voir la répartition ci-dessous.

Voici les dates et heures de début des trois qualifications :

Qualificatif 1 (Top 8, avance vers la finale) : 10 décembre à 19 h HE Qualificatif 2 (Top 8 avance vers la finale) : 11 décembre à 19 h HE Qualificatif 3 (Top 16 avance vers la finale) : 13 décembre à 19 h HE

cagnotte de qualification

1er : 1 000 USD + Bon de 1 000 $ + Razer Kaira Pro 2ème : 750 USD + Bon d’achat de 1 000 $ + Razer Kaira Pro 3ème : 500 USD + Bon de 500 $ 4ème : 250 USD + Bon de 500 $ 5ème : Bon de prix de 500 $ 6ème : Bon de prix de 500 $ 7e : bon de prix de 500 $ 8e : bon de prix de 500 $

Halo Infinite Chipotle Challenger Series FFA Winter Season Finales

Au total, 32 joueurs passeront des qualifications à la phase finale de la saison hivernale. Le premier tour de la grande finale divisera 32 joueurs en quatre manches distinctes. Les quatre meilleurs joueurs par manche passeront ensuite aux demi-finales, où ces 16 joueurs se diviseront en deux manches.

Les quatre premiers des deux demi-finales passeront à la grande finale, où ils s’affronteront pour déterminer le vainqueur. Les finalistes concourront pour le premier prix de 10 000 USD, la Xbox Series X et le Chipotle gratuit pendant une année entière. La grande finale sera diffusée le 14 décembre sur la chaîne Twitch de Chipotle.

cagnotte de la grande finale

1er : 10 000 USD + Bon de 2 000 $ + Xbox Series X 2e : 8 000 USD + Bon de 2 000 $ 3e : 6 000 USD + Bon de 1 000 $ 4e : 4 000 USD + Bon de 1 000 $ 5e : 2 000 USD + Bon de 1 000 $ 6e : 1 000 USD + 1 000 $ Bon de prix 7e : 1 000 USD + Bon de 1 000 $ 8e : 500 USD + Bon de 1 000 $

Comment s’inscrire

Ceux qui cherchent à concourir devraient se rendre sur le site Web Chipotle Challenger Series Challonge. Une fois sur place, vous pouvez vous inscrire à l’événement et vous référer à la section FAQ pour toute question supplémentaire que vous pourriez avoir.

Match de spectacle Chipotle Challenger Series

En plus du tournoi FFA, Chipotle organisera un Show Match mettant en vedette les créateurs de contenu Tim « timthetatman » Betar, Matthew « Nadeshot » Haag, Dennis « Cloakzy » Lepore et Ali « Myth » Kabbani le 15 décembre, après la finale des Challenger Series. Au cours de la diffusion, ces quatre joueurs s’affronteront dans trois séries au meilleur des trois uniquement à des fins de divertissement.

Compte tenu de toutes les informations ci-dessus, la série Chipotle Challenger conclut l’année avec un Halo Infinite. Le format est unique et devrait offrir une solide compétition à regarder et à jouer. Assurez-vous de vous connecter à la grande finale le 14 décembre pour voir quel joueur triomphe en tant que champion FFA Chipotle Challenger Series !

Image caractéristique : Chipotle