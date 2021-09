65% des travailleurs américains sont prêts à être payés en Bitcoin, Ethereum et Dogecoin

in

Pour explorer comment les Américains considèrent les crypto-monnaies comme une forme de rémunération sur le lieu de travail, la société de recherche et d’enquête Skynova s’est entretenue avec plus de 1 000 professionnels en activité, dont 797 employés et 205 gestionnaires.

Skynova fournit un logiciel de facturation pour les petites entreprises et afin d’évaluer à la fois l’intérêt et l’expérience entourant la nouvelle forme de rémunération, l’enquête de la société a inclus 46,9% des répondants qui avaient déjà reçu de la crypto-monnaie à titre de compensation et 53,9% des répondants qui n’en avaient pas reçu.

La majorité des employés sont intéressés

L’enquête a été envoyée pour enquêter sur l’attitude générale et explorer dans quelle mesure les Américains qui travaillent sont prêts à être payés en Bitcoin et autres crypto-monnaies. Le perçoivent-ils comme un avantage et quitteraient-ils leur emploi pour en poursuivre un qui offrait ce type de compensation ?

65,5% des employés ont répondu qu’ils seraient au moins quelque peu disposés à recevoir une compensation en crypto-monnaies, avec un peu plus de 28% se classant même comme “très disposés”.

La démographie des employés est apparue comme un facteur important puisque l’enquête a révélé que 63% des millennials considèrent la rémunération en crypto comme un avantage.

Moins de 10% ont évalué l’idée que leurs employeurs commencent à offrir des salaires en crypto comme “très mauvaise”.

Près d’un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu’elles quitteraient leur emploi actuel pour en poursuivre un autre offrant une compensation cryptographique, bien que si leur employeur actuel commençait à le faire, 42,2% démissionneraient.

Une telle attitude suggère que les employés sont plus enclins à rechercher de nouvelles formes de rémunération par eux-mêmes, au lieu de se voir imposer de nouvelles formes de rémunération.

Lorsqu’on leur a demandé quelle crypto ils aimeraient voir sur leurs chèques de paie, la majorité des Américains qui travaillent (74,3%) se sont rangés du côté de Bitcoin (BTC), suivi d’Ethereum (ETH) et de Dogecoin (DOGE).

Selon les résultats de l’enquête, le principal avantage d’être payé en crypto est la conviction qu’il s’agit de l’avenir de la monnaie, tandis que les autres avantages généralement perçus de la compensation crypto incluent le potentiel de gains financiers et la diversification des revenus.

Les principaux inconvénients perçus de la compensation dans la cryptographie sont la volatilité du marché, le potentiel de pertes financières et une acceptation limitée.

La majorité des recruteurs sont prêts à

Plus de 200 des répondants étaient des gestionnaires, souvent en charge des décisions d’embauche et de rémunération.

Avec plus de 77% des responsables du recrutement déclarant qu’ils sont au moins quelque peu disposés à rémunérer leurs employés en crypto, ces cadres supérieurs sont apparus comme plus susceptibles de signer un chèque de paie crypto que les employés ne le recevaient.

En ce qui concerne l’embauche, la crypto-monnaie a également joué un rôle important, puisque 48,3% des personnes en charge de l’embauche d’employés ont déclaré rechercher généralement une expérience en crypto-monnaie.

Lors de la sélection des candidats potentiels, les dirigeants de petites et grandes entreprises recherchaient souvent une expérience en cryptographie, tandis que les entreprises de taille moyenne comptant de 50 à 249 employés recherchaient en fait ce type d’expérience le plus souvent.

