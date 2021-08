65 idées de légendes Instagram pour petit ami ou petite amie

Comme toute personne possédant un compte Instagram le sait, il n’y a pas de plus grand défi que de trouver la légende parfaite. Vous voulez que ce soit drôle mais sincère. Intelligent mais pas trop dur. Mignon mais sans effort. Et finalement, vous voulez dégager une ambiance cool qui fait que les gens cliquent sur “J’aime” et secrètement vous envie et/ou tombent amoureux de vous.

Mais alors que toutes les légendes peuvent être difficiles à trouver, pouvons-nous convenir que les photos de couples créent honnêtement le plus grand facteur de stress de toutes ?

Qu’il s’agisse d’un message d’anniversaire avec votre partenaire de longue date, d’une photo “salut-mon-nouveau-grand-autre” ou d’un simple piège à soif “ne sommes-nous pas mignons”, il peut sembler légitime de venir avec des légendes non basiques.

C’est pourquoi nous avons élaboré une liste de légendes parmi lesquelles choisir pour toutes les situations et tous les niveaux de gravité afin de vous débarrasser du stress de votre choix. Continuez à lire et n’hésitez pas à vous attribuer pleinement le mérite de ces idées brillantes :

Si la seule raison pour laquelle vous postez est parce que votre grille est super sèche ces derniers temps…

Vous vous êtes lancé dans une série de parchemins et vous vous êtes rendu compte que vous n’aviez pas posté depuis des semaines. Ça arrive. Donc, vous plongez rapidement dans votre pellicule, créez un montage amusant sur une vieille photo ou deux, et devez penser à quelque chose à dire car, honnêtement, vous ne faites littéralement que publier pour le coup rapide de la dopamine induite par la même chose. . À moins que votre relation ne soit sérieuse, gardez les choses très décontractées et attirez simplement l’attention sur l’élément de retour en arrière.

“En souhaitant être [describe what’s going on in the picture] avec [@handle] au lieu de faire semblant de vérifier mes e-mails rn”

“Spotted” “Quelqu’un a inventé une machine à remonter le temps pour que nous puissions retourner à [describe the place/situation] plz “” Pas moi, je poste de vieilles photos pour éviter ma liste de choses à faire “” Hé, tu fais juste défiler. Et c’est fou. Mais voici un ancien de moi et [name], alors comme ça peut-être ”

Si vous partiez en voyage ensemble…

Après une année littérale sans aller nulle part à cause de COVID-19, vous méritez de spammer le flux avec toutes vos jolies photos de vacances en couple. Que vous soyez officiel ou occasionnel, la clé ici est d’utiliser un mélange d’humour et d’honnêteté pour une légende qui dit “Je suis très conscient que cette photo vous rend jaloux, mais pas de rancune, n’est-ce pas ?”

“Vaxé & aucun de nous ne voulait payer pour une cire ✌️” “Toi et moi allons ensemble comme le sel et la mer” “Heureux [name] peut gérer mes bagages et besoin de la plage “” Tellement heureux que j’ai invité [name] le long de! Ce ne serait pas des vacances sans un photographe 24h/24 et 7j/7 “” Devinez où [name] et je suis? Le gagnant aime cette photo et nous offre un verre [drop Venmo handle]. ”

Si vous n’êtes pas officiel mais que c’est une photo super mignonne et que vous voulez vraiment la publier…

D’accord, je vais juste le dire comme si c’était ici : vous avez de très grandes chances de descendre dans Creepy Town, aux États-Unis, avec ce message, nous devons donc nous assurer que cette légende est parfaite avant de continuer et de publier ce message chiot. La clé ici est de le jouer aussi cool que possible humainement avec une légende totalement neutre qui n’implique en aucune façon, aucune forme ou forme n’implique que vous êtes en relation avec la personne. Essayez quelque chose comme :

“[emojis describing what you did, e.g., beers if you were drinking or disco dancer if you were dancing]”“ Je pensais que j’avais l’air mignon, les probs ne seront pas supprimés plus tard ”“ Super journée [describe what you were doing]”” J’ai l’air fantastique ici ou quoi ? ” “Regardez le [funny thing going on in the background]”

Si vous n’êtes pas officiel mais qu’ils se trouvent juste dans votre photo de groupe…

Ugh, vous avez pris une photo de groupe super mignonne, mais ils se trouvent juste à côté de vous dedans. Vous voulez vraiment le publier, mais vous ne voulez pas non plus donner l’impression que vous essayez de publier une photo avec eux (même si, soyons réalistes, vous êtes discret). La clé avec cette légende est de vraiment se concentrer sur le groupe ou l’événement auquel vous étiez tous :

« De bons moments avec de bons amis » « Tellement amusant de célébrer [write what you were celebrating here]! ” “[insert inside joke from the day here]”“ Ne sommes-nous pas le plus beau groupe de personnes que vous ayez jamais vu de toute votre vie ? ” “Jeu de clique fort”

Si c’est votre première photo depuis qu’elle est devenue officielle…

Wahou ! Il est temps d’énerver vos ex à travers le monde en leur faisant savoir que vous êtes officiellement hors du marché. J’aime penser à cette photo comme une annonce de fiançailles avec des enjeux bien moindres. Allez avec quelque chose comme ça :

“Désolé, PPL, JE SUIS PRIS” “[insert any sort of heart emoji here]”“ Je suppose que je vais garder [him/her] un moment ”“ Ne déteste pas traîner avec [him/her]”“ Attendez, avez-vous entendu les gars que j’ai eu un [boyfriend/girlfriend]? “

Si c’est l’anniversaire de quelqu’un de spécial…

Vous avez le droit d’être un peu pâteux ici, c’est leur anniversaire ! Ils méritent d’obtenir un peu plus d’amour de votre part. Si vous voulez écrire un long essai sincère, vous pouvez tout à fait le faire. Ou vous pouvez transmettre votre amour d’une manière plus simple avec l’un de ceux-ci :

« HBD à peut-être le meilleur humain à avoir jamais honoré cette Terre » « Joyeux anniversaire à mon humain préféré ! ILY ”“ Joyeux anniversaire [name]! Merci pour [whatever they do that makes your life better]. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. xo ”“ Joyeux anniversaire au plus [adjective that describes them and relates to the pic you chose] [boyfriend/girlfriend] dans le monde! Je suis la personne la plus chanceuse de la planète pour être avec toi ”

Si c’est ton anniversaire…

La clé ici est d’être pâteux sans être cliché. Vous pouvez faire un petit récapitulatif des raisons pour lesquelles vous êtes tombé amoureux, de ce que vous avez fait lors de votre premier rendez-vous, etc. Essayez l’une de ces légendes pour montrer à quel point vous les aimez sans faire vomir les gens sur leur téléphone :

“Joyeux anniversaire, [name]! Voici pour [# of years you’ve been together] plus d’années de toi à supporter mon [insert super-annoying thing you do—like saying you’re not hungry but then eating all their french fries] 🙃 ”“ Je ne peux pas croire que ça ait été [# of years] puisque [describe your first date/kiss/whatever you’re marking this from]. Je t’aime tellement “” JOYEUX ANNIVERSAIRE, [name]! Il n’y a vraiment personne avec qui je préfère faire la vie ”“[# of years] à bas ma personne préférée !”

Si vous avez eu beaucoup de rendez-vous ces derniers temps et que c’est, par exemple, la 500e photo que vous publiez avec eux…

J’ai rencontré ce problème plusieurs fois, donc je le comprends. C’est peut-être la saison des mariages. Peut-être que vous êtes à l’université et que vous venez de fréquenter de nombreux formels de fraternité récemment. Peut-être que vous continuez à prendre des photos de feu. Quoi qu’il en soit, vous craignez d’ennuyer vos abonnés avec une autre photo de vous et de votre partenaire. Voici quelques légendes qui pimenteront le tout :

« Nous vous avons manqué ? » “Hé! C’est encore nous !” “Un autre jour, un autre rendez-vous” “Je ne veux pas spammer votre flux avec des photos de nous, mais qu’est-ce que je suis censé faire quand nous sommes aussi beaux ?” “Comme pour moi, commentez pour [partner’s name]”” Je veux dire, avec qui d’autre serais-je ? ”

Si c’est votre première photo depuis votre rupture et votre remise en forme…

Alors vous avez heurté une petite bosse sur la route ? Qui n’a pas ? Réintroduire un ex dans votre flux peut être délicat, mais ces légendes peuvent aider à faciliter la transition :

“Nous sommes de retour!” “Je ne peux pas lutter contre un amour comme le nôtre, je suppose” “Ton vrai Ross / Rachel préféré est de retour” “Oui, nous sommes de retour ensemble” “De retour en action” “N’appelez pas ça un retour, nous sommes ici depuis des années ”” Appelez-nous le nouveau Bennifer. “

Si tout le monde parie sur le moment où vous vous fiancez…

Vous êtes devenus super sérieux (félicitations !) Et vous savez que les gens n’attendent que cette photo de fiançailles. Mais, hélas, vous n’avez toujours pas de bague au doigt. Heureusement, votre situation difficile donne lieu à des idées de légende assez hilarantes :

“Non, toujours pas fiancés” “Calme-toi, maman, nous ne sommes toujours pas fiancés” “Pas de sonnerie, pas de problème” “Promets que le prochain post sera une photo de fiançailles” “Voici une autre photo de [name] et je ne suis toujours pas fiancé”

Si vous venez de vous fiancer…

Tout d’abord, félicitations ! Content pour toi! Voici quelques idées de légendes dignes d’annoncer cette joyeuse nouvelle :

“J’ai dit oui!” “J’ai dit non! JK ”“ Ah, tellement excité de passer le reste de ma vie avec toi, [name]! ” “Aujourd’hui était probablement le plus beau jour de ma vie. Je t’aime, [name]! ” “Huh, on dirait que je SUIS en fait du matériel de mariage après tout (gros s/o à tous mes ex)”

Si vous venez de vous marier…

Écoute, je comprends. Résumer le plus beau jour de votre vie dans une légende peut être difficile, mais il existe des légendes intemporelles sur lesquelles vous pouvez toujours compter :

“❤️ [date you got married] ❤️ ”“ J’ai officiellement réussi, vous les gars ”“ J’ai pu épouser l’amour absolu de ma vie le [date]. Alors, oui, je suis officiellement la personne la plus heureuse sur Terre ”“ Ouais, notre jour de mariage était amusant, mais chaque jour est une fête quand je suis avec toi [tag bride/groom]”“ Bravo à la première des nombreuses photos de mariage avec lesquelles je spammerai à cent pour cent votre flux ”

Si vous attendez…

Quand il s’agit d’annonces majeures sur les réseaux sociaux, avoir un bébé est énorme. Que vous soyez enceinte, que votre partenaire soit enceinte ou que vous adoptiez, il s’agit d’un Big Deal certifiable, et il existe de nombreuses façons de partager la nouvelle. Du drôle à l’amour, voici quelques-uns de nos favoris :

"L'équipe No Sleep commence [due date]"" D'abord nous nous sommes rencontrés, bientôt nous aurons [babe name or initial], alors nous aurons tout. "" Poppin' un autre type de bouteille dans [due date month + year]🍼 "" On se fait promouvoir auprès des parents ! [Last name(s)] groupe de trois venant à vous dans [due date month + year]"" Je suppose que le préservatif s'est cassé … "

