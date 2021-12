65 millions de livres sterling Les joueurs de Manchester City partagent son verdict sur Newcastle United après une victoire 4-0

Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/.

Newcastle United a perdu 4-0 contre Manchester City dimanche après-midi, mais a reçu de nombreux éloges du défenseur de City Ruben Dias.

Newcastle avait à peine une chance contre Manchester City

Eddie Howe essaie toujours de trouver la bonne formule pour Newcastle, donc une rencontre avec l’équipe de Pep Guardiola City a semblé être un cauchemar.

Effectivement, une défense terrible a permis à Dias d’ouvrir le score avant que Newcastle ne recule et recule, permettant à Joao Cancelo de s’écraser au deuxième rang.

Riyad Mahrez a volé le numéro trois avant que Raheem Sterling ne complète le score avec un quatrième.

Peut-être que Newcastle aurait dû avoir une pénalité en première mi-temps, mais n’aurait probablement pas changé la donne.

City est tout simplement trop beau et Newcastle manque de qualité. 4-0 était un résultat juste, même si Newcastle a montré du combat.

Photo par OLI SCARFF/. via .

Dias fait l’éloge de Newcastle

Les fans de Newcastle espèrent juste des ajouts majeurs en janvier; Howe en aura besoin pour garder les Magpies debout.

Il y a eu des lueurs d’espoir sous Howe, et le défenseur de City Dias a complimenté les Magpies.

Le défenseur de 65 millions de livres sterling Dias s’est adressé à Twitter pour qualifier Newcastle d' »équipe difficile », appréciant la bataille dans laquelle lui et ses coéquipiers se sont livrés à St James ‘Park.

Alors que Dias se concentre sur une course au titre, Newcastle veut juste rester debout – et quelques mots gentils des joueurs de City pourraient leur donner un peu plus de conviction.

