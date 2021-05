65 nouveaux films arrivent sur Netflix en mai 2021 – voici chacun d’entre eux – .

Honnêtement, je suis en quelque sorte sur Netflix en ce moment. Je n’ai vraiment jamais pensé que je dirais ça. Tout bien considéré, j’annulerais probablement mon abonnement maintenant – au moins pendant un certain temps – mais j’ai tellement de membres de ma famille qui utilisent mon identifiant. Il a été suggéré que Netflix est sur le point de sévir contre le partage de mot de passe, et je ne me vois certainement pas rester très longtemps si cela se produit.

Le triste fait de la question est que le contenu original de Netflix a été sérieusement terne jusqu’à présent en 2021. Le problème a en fait commencé à la fin de 2020, mais quelques versions vraiment incroyables comme The Queen’s Gambit et Bridgerton ont aidé à masquer le problème. La bonne nouvelle est que les choses se sont un peu mieux passées en avril et que la sortie de Shadow and Bone et de quelques autres originaux à la fin du mois dernier va certainement dans la bonne direction.

La liste des versions de Netflix de mai 2021 contient également quelques joyaux, ce qui est encore plus une bonne nouvelle. Et si vous souhaitez vous concentrer uniquement sur les nouveaux films que Netflix réserve aux abonnés ce mois-ci, vous êtes au bon endroit.

Netflix sort un énorme 65 nouveaux films au cours du mois de mai 2021. Cela comprend à la fois le contenu original et les films de studios tiers – et il y a quelques grandes sorties au calendrier en mai.

Le plaisir a commencé le 1er mai lorsque 35 films différents ont été publiés par Netflix ce jour-là seulement. Les points forts incluent les favoris des fans comme la franchise Back to the Future, Mystic River, Scarface, The Land Before Time, The Pelican Brief et Zombieland. Les choses ralentissent un peu après cela, mais il y a certainement de grands titres à attendre plus tard dans le mois. Le nouveau film de Zack Snyder, Army of the Dead, pourrait être la sortie la plus attendue du mois, mais plusieurs autres sorties de haut niveau sont également prévues.

Vous voulez voir ce que les abonnés Netflix attendent ce mois-ci? Vous pouvez faire défiler les 65 nouveaux films à venir sur Netflix en mai ci-dessous.

Diffusion le 1er mai

Les extraterrestres ont volé mon corps

Retour vers le futur

Retour vers le futur partie II

Retour vers le futur III

Meilleur des meilleurs

Mort à nouveau dans la pierre tombale

Date d’échéance

S’amuser avec Dick et Jane (2005)

G.I. Joe: L’élévation du cobra

Zone verte

Hachi: le conte d’un chien

JT LeRoy

Madagascar 3: les plus recherchés d’Europe

la rivière mystique

Ne cèdez jamais

Notting Hill

Saison ouverte

Resident Evil: Afterlife

Résident, mauvais, extinction

SMART Chase

Scarface

ASSIS DANS LIMBO

Stargate

État des lieux

La terre avant le temps

The Land Before Time II: The Great Valley Adventure

Les beaux os

Le slip pélican

La chose la plus douce

Les neuf verges entières (2000)

Assiégé

Taille profonde

Votre Altesse

Zack et Miri font un porno

Zombieland

Diffusion le 4 mai

Diffusion le 5 mai

Diffusion le 6 mai

Streaming le 7 mai

Diffusion le 8 mai

Diffusion le 11 mai

Diffusion le 12 mai

Diffusion le 13 mai

Diffusion le 14 mai

Diffusion le 16 mai

Diffusion le 18 mai

Diffusion le 19 mai

Les derniers jours

Sabotage

Crime dans les petites villes

Diffusion le 20 mai

Détester Peter Tatchell

Spy Kids: tout le temps du monde

Diffusion le 21 mai

Diffusion le 25 mai

Diffusion le 26 mai

Baggio: la queue de cheval divine – FILM NETFLIX 🇮🇹

High on the Hog: Comment la cuisine afro-américaine a transformé l’Amérique – FILM NETFLIX

Bombardier à ongles: chasse à l’homme – DOCUMENTAIRE NETFLIX 🇬🇧

Diffusion le 27 mai

Diffusion le 31 mai

Dirty John: L’histoire de Betty Broderick

Bientôt disponible

Amy Tan: Mémoire non intentionnelle (2021)

Zach Epstein a travaillé dans et autour des TIC pendant plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’actualité aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.