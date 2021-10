657 magliette manchester united Connie slava.lesnichev@mail.ru:pop.mail.ru:995:slava.lesnichev@mail.ru:i1MRoBtpyS2):1

840 seconda maglia chelsea Marlen

Zola ha continuato a ricordare il momento controverso con un sorriso sul volto, ma ha ammesso che c’è stato un ‘grande malinteso’ tra Kepa e Sarri

Willy Caballero è stato arruolato contro i Foxes, con Lampard che ha dichiarato pubblicamente che spera che Kepa torni ‘più forte’ di fronte alle critiche e alle avversità

Kepa è ancora ‘uno dei migliori portieri’ del settore, ma ‘deve essere più forte mentalmente’ per riconquistare la maglia numero uno al Chelsea, secondo la leggenda del club Gianfranco Zola

Zola ha visto da vicino il talento di Kepa mentre era il numero due di Maurizio Sarri al Chelsea la scorsa stagione, e pensa che il tiratore di £ 72 milioni debba imparare a comandare la sua scatola e lavorare sul suo ‘personaggio’ prima di poter soddisfare il suo pieno potenziale maglietta bayern monaco

Kepa è stato coinvolto in un controverso incidente durante la finale della Carabao Cup del 2019, quando si è rifiutato di sostituirlo prima che il Chelsea perdesse ai rigori contro il Manchester City maglia spagna 2022

Il tecnico del Chelsea ha mantenuto fiducia in Caballero per le prime due partite della squadra dopo la pausa invernale, con una sconfitta per 2-0 contro il Manchester United a Stamford Bridge e una vittoria per 2-1 sul Tottenham nello stesso stadio registrata negli ultimi sette giorni

Kepa potrebbe essere in linea per un ritorno quando i Blues ospiteranno il Bayern Monaco nella prima partita di Champions League martedì, con le speculazioni sul suo futuro al club probabilmente aumenteranno se verrà lasciato fuori per la quarta volta consecutiva barcelona tröja

Frank Lampard ha deciso di eliminare Kepa dalla sua formazione titolare per il pareggio per 2-2 contro il Leicester dei Blues il 1° febbraio dopo una serie di prestazioni deludenti dello stopper spagnolo gioco

