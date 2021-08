66-76. L’Espagne lève-tôt s’envole pour la première place

01.08.2021 à 05:37 CEST

L’Espagne se rendra en quarts de finale de Tokyo 2020 dans le wagon des meilleurs, celui des premiers du groupe dont le prix est d’éviter les Etats-Unis en quarts de finale, grâce à une victoire contre le Canada (66-76) géré de la défense et de l’agressivité qui a surpris les nord-américains.

Le petit matin qui a tant coûté avant les débuts contre la Corée du Sud semblait, cette fois, s’allier avec les Espagnols. Peu importe ce qu’ils avaient au petit-déjeuner, cela leur convenait si bien que de jouer un brillant départ (13-23 au premier quart) qui n’a laissé aucun répit à une équipe canadienne dont les draps semblaient coller.

Cristina Ouviña, clé de tous les pulls offensifs de l’équipe espagnole avec 15 points et 7 passes décisives, Astou Ndour (20 points et 11 rebonds) et Laura Gil, qui était un verrou en défense (8 points, 7 rebonds, 5 passes et 4 interceptions), a mené une Espagne que Jorge Garbjosa, le président de la Fédération espagnole de basket-ball, a regardé à la Super Arena de Saitana.

L’Espagne a commencé branché, intense dans la pression, avec un 0-5 mené par un Ouviña actif. Nirra Fields est sorti du banc pour soulever les Canadiens, mais Ndour et Gil ont dominé la peinture et l’entraîneur canadien Lisa Thomaidis a dû l’arrêter quand elle a vu que l’Espagne pouvait partir (11-17, min. 3).

Ce qu’aurait dit l’entraîneur nord-américain n’a abouti à rien lorsque Queralt Casas, jusque-là inaperçu dans le championnat, a enchaîné un cerceau passé avec un lay-up après avoir volé au-dessus de Fields (11-21, min. 8). La finale 13-23, et surtout les 6 revirements canadiens, ont montré quelle défensive gagnait.

Le Canada a mis un point de plus d’agressivité et l’Espagne a manqué d’idées en attaque. Les choses ont dû changer et après une course canadienne de 10-4 (23-27, min. 14), Mondelo a appelé son équipe sur le banc. Les Espagnols n’ont toujours pas bien fait circuler le ballon ou frappé le triple, mais ils ont volé et couru, et avec cela il suffisait de maintenir l’initiative à la mi-temps avec 34-40 dans le courrier.

Le passage dans les vestiaires a été bon pour l’équipe espagnole. Ils sont revenus intenses, rapides à voler et à courir, et avec le premier triplé du match, d’Ouviña, ils ont mis un 0-9 pour la différence maximale du duel (34-49, min. 23). Thomaidis a appelé le sien avant le véritable danger d’une escapade hispanique.

Aussi vrai qu’une série de défenses spectaculaires des Espagnols et le deuxième triplé d’Ouviña placent les rouges à deux dizaines d’écart (36-56, min. 26). L’Espagne a volé, couru et apprécié, même si elle a commencé à se précipiter et a donné sept points d’affilée aux Canadiens, emmenée par la jeune Laeticia Amihere (20 ans), qui a ajouté 6 points dans cette dernière partie du quart pour redonner vie aux Canadiennes : 47-60 en fin de troisième.

La peur a continué, car Miranda Ayim, une triple de Kia Nurse et de l’Amihere susmentionnée ils ont allumé les feux rouges d’une Espagne précipitée à l’attaque (54-60, min. 32). Le Canada avait déjà affronté la Serbie jusqu’au bout, et n’allait pas faire quelque chose de différent contre les Espagnols, avec Nurse assumant des gallons, mais avec une réponse des deux triples d’Alba Torrens, jusque-là moins réussie (59-68, min. 35 ).

Torrens a été rejoint par Ndour, profitant du résultat de trois bonnes défenses espagnoles sous le panier et la tranquillité est revenue au tableau d’affichage : 61-74 avec 2,59 de la fin. Les Canadiens n’ont pas cessé de presser, mais l’Espagne a fait match nul. La finale 66-76 confirme qu’ils se rendront en quarts de finale dans le groupe des meilleurs.

– Fiche technique:

66 – Canada (13 + 21 + 13 + 19) : Nurse (14), Colley, Carleton (9), Rancock-Ekukwe (4), Achonwa (9) -les cinq de départ-, Fields (9), Pellington (3 ) , Alexandre, Amihere (10) et Ayim (6).

76 – Espagne (23 + 17 + 20 + 16) : Domínguez (4), Ouviña (15), Torrens (12), Gil (8), Ndour (20) -les cinq de départ-, Casas (8), Carrera ( 6 ), Cazorla (2), Condé et Palau (1).

Arbitres : Jung Yu (TWN), Leandro Lezcano (ARG) et Yevgeny Mikheyev (KAZ). Sans éliminé.

Incidents : match correspondant à la troisième journée du groupe A du tournoi de basket féminin, disputé à la Saitama Super Arena, sans spectateurs en raison des mesures sanitaires contre la pandémie de coronavirus.