66 détenus, 48 ​​membres du personnel de trois prisons de Delhi testés positifs pour Covid

Dans le cadre des mesures prises pour contenir la propagation de la maladie virale dans les complexes pénitentiaires de Tihar, Mandoli et Rohini, les dispensaires pénitentiaires ont été transformés en centres de soins Covid.

Soixante-six détenus et 48 membres du personnel de trois prisons de Delhi ont été testés positifs pour COVID-19, ont annoncé mardi des responsables. « Aucune des personnes infectées n’est sérieuse. Nous prenons toutes les précautions liées au COVID-19 », a déclaré le directeur général des prisons de Delhi, Sandeep Goel. Selon les données partagées par les autorités pénitentiaires, 66 détenus – 42 à Tihar et 24 à la prison de Mandoli – avaient été testés positifs pour COVID-19 jusqu’à lundi. Parmi les 48 membres du personnel infectés, 34 sont de Tihar, six de la prison de Rohini et huit de la prison de Mandoli.

Dans le cadre des mesures prises pour contenir la propagation de la maladie virale dans les complexes pénitentiaires de Tihar, Mandoli et Rohini, les dispensaires pénitentiaires ont été transformés en centres de soins Covid. Une usine d’oxygène à Tihar sera bientôt fonctionnelle, ont indiqué les responsables. De nombreuses cellules d’isolement médical ont été mises en place pour les détenus présentant des symptômes bénins de COVID-19, ont-ils déclaré. Les personnes testées positives mais asymptomatiques seront placées dans des cellules d’isolement distinctes au sein de la même prison.

L’hôpital de 120 lits à Tihar et l’établissement de 48 lits à Mandoli ont été convertis en centres de santé Covid. L’administration pénitentiaire a déclaré que quatre comités avaient été formés pour s’occuper des détenus et du personnel infectés.

La distanciation sociale entre les membres du personnel et les détenus est respectée dans la mesure du possible. Les détenus sont pour la plupart limités à leurs quartiers et des programmes de sensibilisation au respect des normes Covid sont menés régulièrement, ont déclaré les responsables. Au 7 janvier, un total de 18 528 prisonniers étaient détenus dans les trois prisons des prisons de Delhi. Tihar a le nombre maximum de détenus à 12 669, Mandoli 4 018 et Rohini 1 841.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.