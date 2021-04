67% de la population mondiale pense que le plus gros problème est le changement climatique

04/04/2021 à 09h05 CEST

Comment voyez-vous le monde en 2030? Quelles sont les principales préoccupations pour l’avenir et quelles sont les solutions qui permettraient d’y faire face? Pour connaître l’opinion des citoyens, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a lancé il y a quelques mois une enquête qui a obtenu des réponses de plus de 15000 personnes dans le monde.

Les résultats de la consultation sont maintenant disponibles et ont commencé à réorienter les réflexions de l’agence des Nations Unies pour s’assurer que ses programmes répondent au cours de la prochaine décennie aux besoins réels des citoyens du monde entier.

67% des citoyens qui ont participé à la consultation considèrent que le défi le plus important auquel l’humanité est confrontée est le changement climatique et la perte de biodiversité qui en résulte, même au-dessus de questions telles que la discrimination, la violence ou la santé.

Le réchauffement global est une préoccupation universelle pour ceux qui ne vivent pas en situation de conflit ou de guerre, et il en est ainsi tant pour les hommes que pour les femmes, ainsi que pour les jeunes et les adultes, quelle que soit la région dans laquelle ils résident, comme en témoignent les réponses.

Sur une note positive, il souligne que la prise de conscience internationale des menaces posées par le changement climatique est « plus élevée que jamais ». Et aussi que face aux crises qui se profilent à l’échelle mondiale, régionale et locale, la coopération internationale sera « vitale pour arrêter les tendances actuelles », déclare l’UNESCO.

«Les gens sont plus préoccupés par l’augmentation des catastrophes naturelles et des conditions météorologiques extrêmes, la perte de biodiversité, le risque de conflit ou de violence, les impacts sur les océans et, ce qui est plus grave, ils ont de moins en moins d’espoir que le problème puisse être résolu & rdquor;, indique cette organisation internationale.

«À une époque de perturbations massives liées à la pandémie de COVID-19, notre objectif était d’écouter les défis auxquels sont confrontés les gens du monde entier, et ils nous l’ont dit haut et fort. Nos programmes pour lutter contre le changement climatique, réduire la violence et promouvoir l’égalité, notamment par l’éducation, sont de la plus haute importance », a déclaré Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO.

«Cependant, il faut redoubler d’efforts pour répondre aux préoccupations spécifiques de la population et le multilatéralisme est le moyen de le faire. Rétablir la confiance dans le multilatéralisme passe par la mise en œuvre de projets concrets et percutants, et c’est au cœur du rôle de notre organisation », ajoute Azoulay.

Comment relever les défis? Les participants à cette étude mondiale sans précédent se sont engagés à investir dans des solutions vertes, l’éducation, la coopération internationale et à promouvoir la confiance dans la science.

«Ces résultats indiquent que les travaux de l’UNESCO sur le changement climatique et la biodiversité, ainsi que la réduction des risques de catastrophe, l’éducation pour le développement durable, la santé des océans et la science ouverte sont des outils précieux dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité», conclut le rapport qui en résulte. de l’enquête.

Violence et guerres, deuxième problème

Après l’inquiétude sur l’avenir du climat et de la biodiversité, il y a eu des inquiétudes telles que violence et conflits armés (sélectionnés par 44 pour cent des participants); discrimination et inégalité (élus par 43 pour cent); ou la pénurie de nourriture, d’eau et de logement, qui inquiète 42 pour cent.

L’éducation sous ses diverses formes apparaît comme une solution cruciale, avec des appels à l’enseignement de la paix, de la non-violence, de la tolérance culturelle, des droits de l’homme, de la science et de la technologie. Et alors que les participants ont très majoritairement (95%) salué l’importance de la coopération mondiale, seuls 25% pensent qu’elle résoudra les problèmes de la planète.

Les répondants – de tous âges – ont demandé, en plus de la coopération mondiale, des cadres juridiques contre la violence et les discours de haine; le soutien aux solutions technologiques et aux associations qui travaillent contre la pauvreté, et la promotion de l’égalité des sexes et du respect de toutes les cultures.

La relation entre l’être humain et la nature, ainsi que la coopération scientifique et l’échange de recherche, apparaissent dans les réponses comme des domaines importants de la société qui doivent être repensés compte tenu de l’incidence du covid-19.

En fait, de nombreux problèmes aggravés pendant la pandémie se reflètent également dans les préoccupations des personnes consultées concernant la santé et la maladie, la désinformation et la liberté d’expression, le manque de travail et d’opportunités décents, ainsi que la participation politique et les principes démocratiques.

La fiabilité des informations et la diffusion délibérée de mensonges, le manque de leadership, la corruption et le manque de responsabilité politique, les attaques contre les médias, les systèmes éducatifs inadéquats, les inégalités sur le marché du travail et le déclin mondial de l’emploi. monde.

En plus de celles mentionnées ci-dessus, les solutions proposées comprennent le soutien à un journalisme de qualité et à la vérification des faits, ainsi que des cadres juridiques et de lourdes sanctions pour la propagation de la désinformation.

L’enquête a été menée entre mai et septembre 2020, via un questionnaire ouvert sur Internet, dans plus de 25 langues, et reflète le malaise de nombreux jeunes: 57% des personnes interrogées avaient moins de 35 ans et 35% moins de 25 ans.

Cette recherche publique mondiale, intitulée « Le monde en 2030 », a été lancée dans le cadre de la soi-disant « Transformation stratégique de l’UNESCO » pour résoudre les problèmes actuels, considérant que la prochaine décennie sera cruciale pour restaurer la confiance dans la coopération internationale et mettre en mettre en place les mécanismes nécessaires pour répondre efficacement aux principaux défis du monde contemporain.

Autres défis majeurs relevés par les répondants:

–Violence et conflit: Les participants à la consultation sont préoccupés par la radicalisation et le terrorisme, le risque de conflits mondiaux et d’armes nucléaires, et la violence contre les minorités et les groupes vulnérables. La violence à l’égard des femmes et des filles occupe la quatrième place dans le monde, mais constitue la principale préoccupation des répondants en Amérique latine.

–Discrimination et inégalitéLes principales préoccupations sont la violence à l’égard des femmes et des minorités, la montée des discours de haine et du harcèlement en ligne, et la discrimination à l’égard des femmes et des personnes LGBT. Près de quatre sur dix (38%) pensent que les tensions interculturelles ou religieuses s’aggravent.

– Manque de nourriture, d’eau et de logement: La principale préoccupation de cette section est de loin le manque d’eau potable, mais les répondants sont également préoccupés par l’impact des catastrophes naturelles et le manque d’aliments sains ou de bonne qualité.

Le rapport sur les résultats de l’enquête de l’UNESCO (en anglais): https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375950.locale=en

Cela peut vous intéresser: Les cernes des arbres révèlent que nous avons les pires sécheresses en 2100 ans