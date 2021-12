68% des aides aux entreprises et aux citoyens, bloqués par la bureaucratie

09/12/2021 à 07:33 CET

Rafa Bernardo

Des millions d’euros en fonds européens et en avantages contre la crise déclenchée par la pandémie sont laissés sans exécution en raison de complications dans le traitement, le obstacles administratifs et d’autres obstacles à la gestion, selon les chiffres d’organisations aussi diverses que le centre d’analyse Funcas -de l’employeur financier CECA-, l’association des travailleurs indépendants UPTA, l’Association d’État des directeurs et gestionnaires de services sociaux (AEDGSS) ou l’alliance de l’ONG contre la pauvreté European Anti Poverty Network (EAPN).

Les données fournies par ces entités montrent que sur les 37 000 millions d’euros disponibles au titre des principaux programmes de soutien aux entreprises et aux citoyens vulnérables – les fonds européens Next Generation, le revenu vital minimum et la ligne d’aide directe aux indépendants et aux entreprises – seulement 11,6 milliards arrivent efficacement à ses destinataires, et le diagnostic est unanime : la bureaucratie est la principale responsable de cette inadéquation entre finalités et résultats.

Les Fonds européens en sont l’exemple paradigmatique : sur les 27.000 millions budgétisés pour cette année, le Gouvernement assure avoir obtenu un investissement de plus de 10.400 millions d’euros.. Funcas estime au contraire que seulement environ 5 700 ont été mis en service, selon les données d’appels qu’ils ont compilées à partir de sources officielles ; et ce chiffre comprend à la fois ceux qui sont déjà parvenus à leurs destinataires (très peu d’argent) et ceux transférés aux communautés autonomes, qui ont encore plusieurs étapes en attente jusqu’à leur exécution finale.

Pour Raymond Torres, directeur de situation chez Funcas, la différence avec les pays qui disposent mieux des fonds européens, comme l’Italie ou la France, c’est que là, un contrôle a posteriori est effectué, au lieu d’a priori comme en Espagne. « Ils utilisent la procédure du guichet : les projets sont présentés qui reçoivent le feu vert s’ils répondent à certaines exigences, avec un contrôle assez fluide, et c’est alors qu’ils doivent rendre des comptes ; ici, tout le processus commence par la nécessité d’une autorisation . « . Pour Torres, l’option de ce système plus lent trouve son origine dans « une panique de corruption presque anthropologique puisqu’on dit que les projets ont été triés sur le volet ; c’est une méfiance qui vient d’antan », explique-t-il.

Que la bureaucratie soit le principal problème des fonds européens est l’une des principales conclusions du rapport Pulse NextGenerationEU 2021 présenté il y a quelques jours par le cabinet de conseil EY. Il s’agit d’une enquête auprès d’experts économiques, de responsables du secteur public et de chefs d’entreprise sur la manière dont les projets financés avec les 140 000 millions convenus entre l’Europe et l’Espagne sont mis en œuvre, et les réponses sont révélatrices : la principale faiblesse de la gestion de ces fonds, de l’avis des professionnels de l’Administration eux-mêmes, sont « les procédures administratives nécessaires à la publication des appels d’offres et de subventions », bien avant d’autres problèmes tels que le manque de personnel spécialisé ou la brièveté des délais de son exécution ; et la proposition d’amélioration qui accélérerait le plus la disponibilité de ces ressources, selon 70 % des personnes consultées (là encore, l’option majoritaire), serait simplifier les procédures. Pour conclure, le rapport indique que 65% des professionnels de l’Administration consultés estiment que le système de management est « peu » ou « pas du tout » adéquat pour faire circuler efficacement les ressources.

Le revenu minimum, un an plus tard

Le Revenu Minimum Vital (IMV), l’aide aux personnes et aux familles en situation de grande pauvreté, a une efficacité « encore très faible, compte tenu des problèmes importants pour son application et des exigences demandées », et il n’est pas en mesure de « donner un une réponse et une solution, avec l’urgence et la nécessité requises, aux ménages les plus vulnérables, noyé dans une bureaucratie administrative qui rend difficile l’arrivée des aides à temps. » Le dernier rapport CCOO sur la protection contre le chômage, récemment présenté, le dit, et les données officielles le corroborent : plus d’un an après son entrée en vigueur, cette allocation atteint 350 000 ménages dans laquelle vivent un peu plus de 800 000 personnes ; seulement 41 % de l’objectif initial d’atteindre 850 000 ménages avec 2,3 millions de membres. Par conséquent, selon les calculs de l’AEDGSS basés sur les chiffres présentés par Inclusión en septembre, seuls 1 400 millions sur les 3 000 millions budgétisés pour cette aide en 2021.

Une bonne partie des problèmes pour que l’IMV parvienne à ses destinataires tient aux conditions d’accès, aux formalités administratives nécessaires, aux délais à respecter… en un mot : la bureaucratie. Cela a été reconnu par le gouvernement, que a déjà modifié la règle huit fois pour essayer de le rendre plus efficace, en plus de le modifier dans son processus parlementaire (qui n’est pas encore terminé) et en attendant l’approbation des règlements et des arrêtés ministériels d’aménagement. Mais les problèmes persistent, comme le décrit EAPN dans son dernier rapport sur l’IMV, qui énumère tout, des retards de gestion avec des concessions rétroactives qui obligent les demandeurs à restituer les aides régionales déjà perçues aux difficultés avec la documentation requise et le manque d’adaptation par rapport à la norme. aux conditions de la population cible.

« Les problèmes sont si graves que certains collègues les appellent violences administratives», explique Graciela Malgesini, responsable du plaidoyer politique à EAPN et auteur du rapport. Entre autres, le traitement électronique ne prend pas en compte le fait que les ménages qui gagnent moins de 900 euros par mois et les citoyens sans éducation ou avec l’enseignement primaire présentent un écart 40 % de la population générale ; les rythmes administratifs sont lents et les informations fournies sont insuffisantes (« la mise à disposition est retardée, lors de la consultation de la demande, le message indique uniquement « en cours », et de nombreux candidats interprètent qu’on leur a refusé de l’aide ; ils demandent pour cela à nouveau et ainsi les fichiers sont accumulés « ); ou le absence de guichet unique: lorsque la demande est rejetée parce qu’un papier manque, le citoyen est obligé de faire la procédure lui-même, au lieu de demander l’information entre les administrations. Il y a aussi des problèmes de coordination avec les communautés autonomes : dans certains cas, l’octroi d’une rente foncière dépend du refus de l’IMV au demandeur, l’obligeant à demander des aides d’État et à attendre un refus pour pouvoir ensuite accéder à la subvention régionale, quelque chose qui « duplique la bureaucratie, et oblige une personne vivant dans la pauvreté à attendre la résolution d’un dossier pour pouvoir accéder à une aide financière », explique Malgesini.

Indépendants et PME

Enfin, la ligne tant attendue d’aides directes aux petites entreprises et aux indépendants, que le gouvernement a finalement approuvée en mars, il va rester largement sans exécuter: Selon les calculs de l’UPTA, sur les 7 000 millions prévus, 2 500 millions seront rendus inutilisés par les communautés autonomes en raison de difficultés administratives pour accéder à l’argent. Les problèmes ont été, selon le secrétaire général de l’organisation des indépendants, un manque de coordination entre les administrations, exigeant trop d’exigences pour pouvoir démontrer la situation de besoin des demandeurs et une mauvaise conception : « Les indépendants débiteurs auprès de l’Administration n’ont pas pu bénéficier de ces subventions. Face au dilemme de manger ou de payer les fournisseurs et l’administration, ceux qui choisissent ce que ferait n’importe quel être humain, nourriraient leurs familles, ont pu devenir débiteurs de l’administration et ainsi rester en dehors des mécanismes de sauvetage », assure Eduardo Abad.

« Nous ne comprenons pas non plus que, pour être bénéficiaire, il doit y avoir a eu des résultats positifs en 2019: combien d’indépendants et de PME qui se sont installés les années précédentes étaient encore endettés et sans solde positif il y a deux ans », réfléchit-il ; « et enfin, la maladresse de ne pas aider dès le départ toutes les activités économiques : ils autorisé 91 activités, puis ils ont élargi territoire par territoire pour que davantage d’indépendants puissent en profiter. Pour tout cela, seuls 40% des 5 000 millions d’euros qui ont été prévus pour la Péninsule seront distribués [Canarias y Baleares, con ayudas y requisitos específicos, sí han usado el 100% de sus 2.000 millones] ».