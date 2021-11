68 % des prosommateurs s’attendent à ce que leur expérience d’achat en ligne soit personnalisée grâce à la personnalisation et à l’IA : rapport

Selon le rapport, après la pandémie, le désir de reproduire l’expérience en magasin/centre commercial a conduit les prosommateurs à rechercher des expériences d’achat communautaire auprès de l’industrie du commerce électronique.

La pandémie a entraîné une transformation complète du secteur du commerce électronique. Tout au long de la pandémie, le commerce électronique s’est clairement imposé comme la nouvelle norme de vente au détail, car plus de huit prosommateurs sur 10 déclarent préférer l’expérience d’achat en ligne au format traditionnel des achats en magasin, a révélé le rapport Prosumer du groupe Havas. Cependant, un répondant sur trois déclare que ses expériences de commerce électronique sont assez ennuyeuses. Les prosommateurs sont les 15 à 20 % des consommateurs de pointe, qui sont les premiers sur le marché (généralement 6 à 18 mois avant le grand public), avant-gardistes, influents, proactifs et soucieux de la société et/ou de l’environnement.

Selon le rapport, après la pandémie, le désir de reproduire l’expérience en magasin/centre commercial a conduit les prosommateurs à rechercher des expériences d’achat communautaire auprès de l’industrie du commerce électronique. Dans ce contexte, il y a une augmentation de la demande de services tels que la possibilité de faire des achats sur les réseaux sociaux (66 %) et la possibilité d’interagir avec d’autres acheteurs (68 %). En outre, le rapport a également déclaré que contrairement à l’euphémisme populaire, les consommateurs ne sont pas opposés au partage de données. En fait, ils exigent la transparence concernant les données collectées. Dans ce contexte, 97% des prosommateurs considèrent la confidentialité comme l’attribut clé et 83% sont prêts à boycotter les marques qui n’ont pas de politique de collecte de données transparente.

De plus, 68% des prosommateurs s’attendent à ce que leur expérience d’achat en ligne soit personnalisée grâce à la personnalisation et à l’IA. 95% des prosommateurs exigent des emballages respectueux de l’environnement et 69% souhaitent que les organisations de commerce électronique s’engagent à adopter des pratiques durables tout au long de la chaîne de valeur.

« Au cours des deux dernières années, l’adoption du numérique a été extrêmement rapide et est devenue un mode de vie. Si nous regardons spécifiquement le secteur du commerce électronique, il est devenu un vivier d’innovation et au cours des deux dernières années, toutes les entreprises leaders de ce secteur ont connu une croissance agressive. Notre dernier rapport Prosumer indique clairement à l’industrie où se dirige ce secteur du commerce électronique et identifie également les tendances du secteur », a déclaré Pritha Dasgupta, CMO, Havas Group India, lors du lancement du rapport.

Le rapport Prosumer du groupe Havas a plongé en profondeur dans le secteur du commerce électronique et a proposé quelques moyens d’améliorer l’expérience du commerce électronique. L’un, axé sur les nouvelles règles du commerce électronique, qui comprend la livraison et les retours gratuits, une livraison transparente et rapide, les évaluations des clients, les remises de fidélité et les recommandations d’achat. Deuxièmement, avoir un objectif au-delà des clics dans lequel le commerce électronique doit être plus qu’un simple accès, et consiste à organiser des produits qui sont bons pour la société. Troisièmement, être du bon côté de l’historique des données alors que la confidentialité prend de l’ampleur, de sorte que l’éducation aux données devrait être obligatoire. Quatrièmement, passer d’un lieu d’achat à un lieu de socialisation – à mesure que le commerce électronique devient plus humain et passe au social, rendre l’expérience plus axée sur la communauté apportera des résultats.

