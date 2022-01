68 employés du bureau du CBI à Mumbai sont testés positifs pour COVID-19

Le CBI avait demandé à la Brihanmumbai Municipal Corporation de tester 235 personnes travaillant au bureau de BKC, a-t-il déclaré.

Pas moins de 68 employés du Bureau central d’investigation (CBI) travaillant dans son bureau du complexe Bandra-Kurla (BKC) ici ont contracté une infection à coronavirus, a déclaré samedi un responsable de l’agence centrale.

Le CBI avait demandé à la Brihanmumbai Municipal Corporation de tester 235 personnes travaillant au bureau de BKC, a-t-il déclaré.

« Sur ce lot de 235 personnes, dont des fonctionnaires, 68 ont été testés positifs. Les personnes infectées ont été invitées à se mettre en quarantaine à domicile », a-t-il ajouté.

