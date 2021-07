“68 est un meilleur résultat que vous ne le pensez”

in

Jon Rahm Il a déclaré dans la zone mixte à la fin : « C’était une bonne partie de golf avec des pics importants. D’accord qu’avec le beau temps et le peu de vent le retour aurait pu être meilleur mais les drapeaux étaient compliqués, ce n’était pas une blague. Je ne sais pas si cela a été vu à la télévision, mais à mon avis, ce sont les positions de drapeau les plus difficiles que j’ai jamais vues ».

Et Jon a continué à analyser le tour : « Sur un parcours comme celui-ci qui n’est pas facile, même les bons coups peuvent vous laisser des putts très difficiles, à cause des ondulations du green et de leur vitesse. C’est pourquoi 68 est un meilleur résultat que je ne l’aurais cru au départ. Quelques mauvais coups m’ont beaucoup pénalisé ».

Et il a conclu par un “aurait pu finir avec un coup ou deux de moins pour la séance de demain mais en général je répète que ça a été une bonne carte, sans aucun doute”.