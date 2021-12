68 infectés par le covid dans un repas de Noël des toilettes

06/12/2021 à 18:37 CET

Alejandro González / José Antonio Sau

La Direction de la santé publique a notifié un épidémie de Covid-19 parmi les professionnels de l’Unité de Soins Intensifs de l’Hôpital Régional de Malaga qui est allé il y a quelques jours à un repas de Noël dans un Teatinos local, qui s’est déjà installé avec 68 cas positifs, comme l’a appris La Opinion de Málaga, un journal qui appartient au même groupe que ce journal, bien que l’hôpital affirme qu’il n’y a que 22 cas confirmés.

La plupart des professionnels sont asymptomatique et seulement certains ont une image catarrhale légère grâce au fait que tous sont vaccinés, même avec la troisième dose de rappel, conformément aux directives des autorités sanitaires andalouses.

L’épidémie a été détectée après avoir effectué les différents tests sur les agents de santé, qui maintiennent leur quarantaine obligatoire comme établi dans le protocole.

Selon diverses sources, plus de 170 personnes de ce service ont assisté à la fête de Noël qui représentent au total entre 250 et 300 professionnels.

Tous les cas positifs doivent rester isolés pendant dix jours et Ils ne doivent pas retourner à leur poste de travail tant qu’ils n’ont pas obtenu un nouveau résultat PCR négatif.

Cette situation et le fait que l’épidémie a été détectée pendant le pont de la Constitution Il a forcé l’envoi de personnel d’urgence pour couvrir les pertes de personnel de soins intensifs, selon le délégué syndical de l’UGT au CHU de Région Carlos BonDes données que l’hôpital nie mais n’exclut pas qu’elle se produise « lorsque cela est nécessaire ».

« C’est courant lorsque des événements imprévus comme celui-ci se produisent et surtout au milieu d’un pont où une bonne partie du personnel est partie en vacances. Pendant cette pandémie, les professionnels de santé se sont donnés à 200% et se sont couverts autant de fois que nécessaire sans la moindre plainte et ils continueront de le faire », explique Carlos Bueno.

Bien qu’il n’y ait toujours aucune notification indiquant que l’un de ces cas répond à la nouvelle variante Ómicron, « le fait qu’une épidémie se soit déclarée autour d’une célébration de Noël effectuée par les toilettes devrait nous faire réfléchir à la commodité de faire ce type de célébration. Bien que je sache que ceux qui ont assisté à la célébration sont passés à l’action, le virus est toujours là et il ne faut pas baisser la garde », explique le délégué syndical de l’UGT au CHU.

« Tu dois garder tes distances, Il est essentiel d’utiliser le masque à l’intérieur et il doit être utilisé dans les espaces extérieurs où il y a une agglomération de personnes. De plus en plus de personnes sont vues sans masque dans des espaces ouverts, comme aux portes des écoles ou pour voir les lampadaires Larios, dans des situations où les gens sont très proches les uns des autres, ce qui favorise la transmission du virus », insiste Carlos Bueno.

Le fait qu’une grande partie de la population soit vaccinée favorise que les effets du virus soient bénins, contrairement à ce qui se passe actuellement dans d’autres pays européens. « Dans l’USI régionale en ce moment nous avons sept patients Covid et dans les étages d’hospitalisation il y a 14 personnes admises pour le virus grâce au vaccin mais nous ne pouvons pas baisser la garde car le virus est toujours là et ne s’arrête avant personne », explique le syndicaliste qui affirme que « les professionnels de santé ne doivent pas être criminalisés car la même chose peut arriver à n’importe qui. Ce que vous devez faire, c’est prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus « , il est dit.

Toilettes doublant les quarts de travail

Les syndicats critiquent que, pour approvisionner ces toilettes infectées, d’autres doivent doubler les quarts de travail, après que l’hôpital a dispensé, selon l’UGT, environ 1 500 professionnels depuis l’époque de la plus forte incidence de la maladie.

Selon plusieurs sources dimanche dernier, l’épidémie pourrait provenir d’un Déjeuner de Noël dans un Teatinos local auquel ont pu assister environ 170 personnes entre 250 et 300 qui composent le Service de l’Unité de Soins Intensifs (USI), touchant donc, au moins jusqu’à ce lundi, 68 professionnels. Cependant, d’autres sources soutiennent que les résultats des tests ne sont pas concluants puisque les professionnels ont subi un test antigénique avant elle, donnant un résultat négatif ; Par conséquent l’origine pourrait être antérieure. Les professionnels infectés sont vaccinés et sont asymptomatiques.

Dans un premier temps, 22 professionnels ont été testés positifs, tandis que d’autres ont été isolés dans l’attente du résultat de la PCR obligatoire. Ce lundi la Santé Publique a confirmé qu’il y en a déjà 68 touchés pour le moment.

Après avoir pris connaissance de cette épidémie, certains repas de Noël prévus ces jours-ci sont suspendus. En plus de l’Hôpital régional, les professionnels de l’Hôpital Virgen de la Victoria en ont tenu une autre dans une ferme de la capitale avec une centaine de participants.

Carlos Bueno, délégué syndical de l’UGT à l’hôpital régional, critique le fait que, pour remplacer les médecins, les infirmières, les assistants et les aides-soignants infectés par d’autres agents de santé, principalement du service des urgences, « Ils doublent les quarts de travail : ils font le quart du matin et restent l’après-midi. Ils doublent les quarts de travail et emmènent les gens des urgences aux soins intensifs. Le professionnel le fait de bon goût, mais son truc serait d’embaucher du personnel. Il dit que 1 500 toilettes de moins fonctionnent dans le Régional aujourd’hui qu’au plus fort de Covid-19 et précise que beaucoup d’entre elles sont allées dans d’autres communautés. « Cela est dû à la manque d’embauche: Dans les aides-soignants, par exemple, il y a des quarts de travail où il en manque 20. Beaucoup d’infirmières sont allées dans d’autres communautés parce qu’elles disaient qu’elles n’étaient pas nécessaires ici », souligne-t-il.

Le CSIF Sanidad Málaga, pour sa part, demande de ne pas diaboliser les professionnels de santé après avoir déclaré l’épidémie. Le syndicat voulait envoyer un message d’apaisement et a souligné que la casuistique par laquelle une contagion peut se produire est très large. « Nous sommes dans une période au cours de laquelle des congrès, des foires et des événements ont généralement lieu, tels que les examens OPE il y a à peine une semaine, ainsi que le mouvement et le mouvement de personnes plus importants que cette période de l’année implique. » Pour cette raison, le CSIF demande que les agents de santé publique ne soient pas blâmés pour l’épidémie.