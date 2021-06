69 000 Bitcoin d’une valeur de 0,6 milliard de dollars perdus dans une arnaque crypto sud-africaine

Il s’agit d’une opération de blanchiment d’argent pour les joueurs internationaux. Alors que la FSCA d’Afrique du Sud examine Africrypt, elle n’a pas compétence car les actifs cryptographiques ne sont pas légalement considérés comme des produits financiers.

Un énorme 69 000 Bitcoin d’une valeur de 3,6 milliards de dollars a été perdu dans une arnaque par la plate-forme d’investissement en crypto-monnaie, Africrypt.

Deux frères sud-africains ont été portés disparus avec l’argent. Un cabinet d’avocats du Cap, Hanekom Attorneys, engagé par des investisseurs, a signalé l’affaire à la Financial Sector Conduct Authority (FSCA), à la SA Reserve Bank et aux Hawks, une unité d’élite de la police nationale.

En avril, lorsque le prix du Bitcoin a atteint un niveau record d’environ 65 000 $, le frère aîné, le directeur de l’exploitation d’Africrypt, Ameer Cajee, a déclaré que la société avait été victime d’un piratage. Il a ensuite demandé au client de ne pas signaler l’incident aux avocats et aux autorités, affirmant que cela ralentirait le processus de récupération des fonds manquants. Leur avis du 13 avril se lit comme suit :

«Nous exhortons tous les clients à être patients alors que nous tentons de résoudre la situation actuelle. Il est compréhensible que les clients puissent suivre la voie légale. mais nous demandons aux clients de bien vouloir reconnaître que cela ne fera que retarder le processus de récupération. »

Cela a rendu les enquêteurs méfiants et les avocats de Hanekom, avec un groupe distinct, ont entamé une procédure de liquidation contre l’échange.

“Les employés d’Africrypt ont perdu l’accès aux plates-formes principales sept jours avant le piratage présumé”, a déclaré Hanekom Attorneys.

Selon l’enquête, les fonds mis en commun de la plate-forme ont été transférés de comptes et de portefeuilles de clients sud-africains vers d’autres grands pools de bitcoins tout en utilisant des mélangeurs pour les rendre introuvables.

Une opération de blanchiment d’argent ?

Fondé en 2019, le site web d’Africrypt est désormais en panne, ce qui indiquait auparavant,

« La croissance astronomique d’Africrypt, d’une opération d’un seul homme sortant d’une chambre à coucher, à l’une des sociétés commerciales d’Al les plus importantes et les plus prospères d’Afrique en quelques années seulement. »

Selon Darren Hanekom de Hanekom Attorneys, le fait qu’une société de cryptographie aussi discrète ait des actifs de cryptographie de près de 50 milliards de rands, il est peu probable que tous ces fonds proviennent de Sud-Africains, il s’agit plutôt d’une opération de blanchiment d’argent pour les acteurs internationaux.

En outre, les clients ont été invités à signer un accord d’investissement avec RaeCreateWealth Limited, basée à Hong Kong, ce qui soulève également des soupçons.

Les clients devaient également déposer des fonds sur un compte FNB qui serait ensuite utilisé pour acheter du BTC, souvent sur Luno, et après cela, la crypto serait décomposée et mélangée à d’autres transactions.

L’année dernière encore, un autre commerçant sud-africain de Bitcoin, Mirror Trading International, s’est effondré dans ce qu’on a appelé la plus grande escroquerie cryptographique de 2020, impliquant 23 000 pièces numériques d’une valeur d’environ 1,2 milliard de dollars.

Mais Africrypt est trois fois plus gros que Mirror.

En janvier de cette année, la valeur quotidienne des échanges de crypto-actifs a dépassé les 2 milliards de rands (141 millions de dollars) pour la première fois dans le pays.

Alors que la FSCA examine Africrypt, le responsable de l’application du régulateur, Brandon Topham, a déclaré qu’il leur était actuellement interdit de lancer une enquête formelle car les actifs cryptographiques ne sont pas légalement considérés comme des produits financiers.

“Nous n’avons pas compétence, mais nous examinons les plaintes pour voir s’il y a un produit financier caché là-dedans”, a déclaré Topham.

