69 000 personnes potentiellement déboursées dans une prétendue escroquerie d’échange en Corée du Sud

Beaucoup plus d’investisseurs sud-coréens qu’on ne le pensait auparavant semblent avoir été entraînés dans une prétendue escroquerie cryptographique tournant autour de l’échange cryptographique. V Global.

Comme indiqué le mois dernier, la police a déclaré que “principalement des retraités et des femmes au foyer” avaient été les victimes de la fraude présumée. Des agents à Séoul et ailleurs ont balayé 22 endroits, dont des bureaux de change et les domiciles de leurs cadres.

Initialement, la police craignait que quelque 40 000 personnes aient déposé leur monnaie fiduciaire et crypto dans les portefeuilles et les comptes bancaires de la bourse, mais selon Maeil Kyungjae, les derniers chiffres de la police montrent une estimation beaucoup plus élevée, avec quelque 69 000 investisseurs qui auraient investi leur fonds sur la plateforme.

Un homme de 31 ans surnommé Lee serait le principal cerveau de la plate-forme, qui n’a jusqu’à présent pas répondu aux demandes de commentaires de Cryptonews.com.

Lee aurait fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une enquête criminelle sur l’utilisation de méthodes illégales de marketing à plusieurs niveaux (MLM) alors qu’il travaillait dans un autre échange cryptographique national non disparu à l’été 2020.

Le site Web de V Global semble fonctionner normalement, avec des postes commerciaux mis à jour le 2 juin, mais l’enquête policière n’est pas mentionnée.

La police estime que les dommages financiers pourraient atteindre 3,4 milliards de dollars, tandis qu’un groupe de 130 clients de l’échange a déposé un recours collectif contre l’échange avec l’agence de police de la province du Gyeonggi du Sud et un cabinet d’avocats qui représente le groupe et porte plainte contre trois cadres. et les employés, y compris Lee.

La police a déclaré qu’en août de l’année dernière, l’échange avait commencé à organiser des « briefings » en personne visant à recruter de nouveaux membres dans un modèle d’investissement en forme de pyramide à sept niveaux.

Les investisseurs potentiels, ont déclaré les responsables, ont été informés que s’ils investissaient 5 400 $ en tant que participation, ils pourraient s’attendre à obtenir des rendements de plus de 16 000 $ dans “un court laps de temps”. Les investisseurs ont également été informés qu’ils pourraient gagner des milliers de dollars en récompenses en recrutant de nouveaux membres pour la plateforme.

Un chef de la police nationale aurait déclaré que 60 personnes avaient été inculpées de crimes connexes, tandis que les agents examinaient toujours les preuves saisies lors des raids le mois dernier et quelque 215 millions de dollars d’actifs de V Global.

Asia Kyungjae a cité une femme de 50 ans qui prétendait être une cliente de V Global, disant qu’elle avait décidé d’investir environ 40 000 $ dans l’échange sur les conseils d'”un couple marié vivant à côté”. Peu de temps après, il s’est rendu compte qu’il n’était pas en mesure de retirer ses fonds sur demande et s’était vu refuser les récompenses lucratives qui lui avaient été initialement promises.

