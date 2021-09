6e journée de D2 : avant le duel de Leganés

in

Les Léganes reçoit ce samedi à 18h15 la visite du Amorebieta dans le Stade Municipal de Butarque lors de son sixième match en deuxième division.

Les Léganes arrive à la sixième journée avec l’envie de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Du vrai sportif dans le match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec trois buts pour et six contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Amorebieta a récolté une égalité à double sens contre le Burgos, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer des points laissés sur la route. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Amorebieta l’un d’eux l’a emporté avec un bilan de cinq buts marqués contre huit encaissés.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Léganes ils ont perdu une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe dans les matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Amorebieta a été battu deux fois en trois matchs jusqu’à présent, il devra donc tout donner au stade de Léganes pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Municipal de Butarque, débouchant sur une victoire en faveur de la Léganes. La dernière fois qu’ils ont affronté le Léganes et le Amorebieta dans ce tournoi, c’était en janvier 2014 et le match s’est conclu sur un score de 4-0 en faveur du Léganes.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau de classement de la deuxième division, on peut voir que les deux équipes sont séparées de trois points en faveur de la Amorebieta. Les Léganes Il arrive à la rencontre avec deux points à son casier et occupant la vingt-deuxième place avant le match. Pour sa part, Amorebieta il compte cinq points et occupe la dix-neuvième position du classement.