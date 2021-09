6e journée de la deuxième division : avant le match d’Alcorcón

in

16/09/2021 à 21:02 CEST

Les Alcorcon reçoit ce vendredi à 21h00 la visite du Almería dans le Saint Dimanche lors de leur sixième match en deuxième division.

Les Alcorcon affronte avec optimisme le match de la sixième journée après avoir remporté la victoire à l’extérieur Stade municipal d’Anduva par 1-3 devant CD Mirandés, avec des objectifs de Asencio, Giovanni zarfino et Xisco. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent et ont réussi à marquer quatre buts pour et sept contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Almería ne pouvait pas gagner le SD Ponferradina lors de son dernier match (1-0), il cherchera donc une victoire contre le Alcorcon pour tracer le cap du championnat. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Almería il en a remporté trois avec un bilan de huit buts marqués contre cinq encaissés.

Concernant la performance dans son stade, le Alcorcon a perdu deux fois en deux matchs joués jusqu’à présent, donc visites au stade Saint Dimanche ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Almería a un bilan d’une victoire et deux défaites en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le Alcorcon Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Saint Dimanche, obtenant ainsi deux défaites et cinq nuls en faveur de la Alcorcon. Tour à tour, les visiteurs accumulent trois matchs de suite sans perdre dans le fief de la Alcorcon. Le dernier match entre Alcorcon et le Almería Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est soldé par un match nul (0-0).

Actuellement, le Almería il est en tête du classement avec six points d’écart par rapport à son rival. L’équipe de L’ancrer il se classe vingt et unième avec trois points à son casier. De leur côté, les visiteurs comptent neuf points et occupent la quatrième position de la compétition.