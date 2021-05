6e journée de la Major League Soccer: aperçu du match du Toronto FC

05/12/2021 à 01:00 CEST

Jeudi prochain à 01h00 se jouera le match de la sixième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à Toronto FC et à Columbus Crew dans le Champ BMO.

le Toronto FC atteint le sixième jour avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui New York RB lors du match précédent par un résultat de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des trois matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec quatre buts pour et huit contre.

Du côté des visiteurs, le Columbus Crew a été imposé à DC United 3-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec autant de Brillant, Zelarayán Oui Alfaro, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Toronto FC. Des trois matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Columbus Crew l’un d’eux a gagné avec un chiffre de trois buts pour et un contre.

Concernant les résultats à domicile, le Toronto FC il a pour le moment égalisé dans son seul duel joué à ce poste. Loin de chez soi, le Columbus Crew il n’est pas non plus allé au-delà du tirage au sort dans son seul différend en tant que visiteur.

Dans leurs derniers affrontements au stade de Toronto FC, les chiffres montrent sept victoires, cinq défaites et six nuls pour les hôtes. De même, la séquence des locaux est à noter, qui ont deux matchs consécutifs en gagnant à domicile contre le Columbus Crew. La dernière confrontation entre les Toronto FC et le Columbus Crew Ce tournoi a eu lieu en septembre 2020 et s’est terminé sur un résultat 3-1 en faveur des locaux.

En référence à sa position dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Columbus Crew se dresse au-dessus du Toronto FC avec une avance de quatre points. le Toronto FC il arrive au rendez-vous avec un point dans son casier et occupe la douzième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en sixième position avec cinq points.