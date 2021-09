6e journée de Ligue 1 : Aperçu du match du Paris S. Germain

18/09/2021 à 20h46 CEST

Les PSG reçoit ce dimanche à 20h45 la visite du Lyonnais dans le Parc des Princes lors de leur sixième match de Ligue 1.

Les Paris Saint-Germain vient avec optimisme pour le match de la sixième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 4-0 et 0-2, le premier contre le Clermont Foot à domicile et le second contre lui Stade de Reims à domicile. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des cinq matches disputés à ce jour en Ligue 1 et ont réussi à inscrire 16 buts pour et cinq contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Olympique Lyonnais il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Course de Strasbourg dans son domaine et le FC Nantes hors de son terrain, 3-1 et 0-1 respectivement, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Paris Saint-Germain. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté deux avec un chiffre de huit buts pour et huit contre.

En ce qui concerne les performances à domicile, le Paris Saint-Germain il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Olympique Lyonnais a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Paris Saint-Germain pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Parc des Princes, en fait, les chiffres montrent six défaites et neuf nuls en faveur de la Paris Saint-Germain. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs deux dernières visites au stade de la PSG. La dernière confrontation de cette compétition entre les deux équipes s’est jouée en mars 2021 et s’est terminée sur un score de 2-4 en faveur de la PSG.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de sept points en faveur de la Paris Saint-Germain. Les Paris Saint-Germain Il arrive à la rencontre avec 15 points à son casier et occupant la première place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est septième avec huit points.