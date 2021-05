6e journée de Major League Soccer: aperçu du match de l’Inter Miami

12/05/2021 à 1h30 CEST

Jeudi prochain à 01h30 se jouera le match de la sixième journée de Major League Soccer, qui affrontera le Miami et à Impact de Montréal dans le Inter Miami.

le Inter Miami Il affronte le match de la sixième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui. Atlanta United dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans l’un des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec cinq buts pour et cinq contre.

Du côté des visiteurs, le Impact de Montréal a été battu 2-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le Whitecaps de Vancouver, de sorte qu’une victoire sur le Inter Miami Cela vous aiderait à améliorer votre bilan en compétition. Des quatre matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Impact de Montréal l’un d’eux a gagné avec un chiffre de six buts pour et six contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Inter Miami il a été vaincu une fois et a fait match nul une fois en deux matchs jusqu’à présent, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. À la maison, le Impact de Montréal a perdu à une occasion dans leurs deux matchs joués, de sorte que les joueurs de la Inter Miami ils auraient tout pour arriver à un résultat positif.

De même, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Impact de MontréalEh bien, ils l’ont fait les trois dernières fois. La dernière rencontre de cette compétition entre les deux équipes s’est déroulée en octobre 2020 et s’est terminée sur un résultat de 2-1 pour les visiteurs.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points dans le classement de la Major League Soccer (cinq points), donc ce match pourrait aider à égaliser. L’équipe locale est à la neuvième place, tandis que l’équipe visiteuse est à la huitième place.