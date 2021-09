6e journée de Serie A : Aperçu du match à Venise

26/09/2021 à 20h45 CEST

Les Turin rendez-vous ce lundi pour Stade Pier Luigi Penzo se mesurer avec Venise dans sa sixième manche de Serie A, qui débutera à 20h45.

Les Venise Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la sixième journée après avoir subi une défaite contre lui AC Milan dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des cinq matchs disputés à ce jour, avec une séquence de trois buts pour et 10 contre.

Pour sa part, Turin a obtenu une égalité à un contre le Latium, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive au match avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison en Serie A, le Turin il en a remporté deux avec un bilan de huit buts marqués contre cinq encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Venise il a perdu le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. Aux sorties, le Turin Il a gagné une fois et perdu une fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Venise pour remporter la victoire.

Dans le passé, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Venise et les résultats sont une défaite et trois nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Venise et le Turin Dans cette compétition, elle a eu lieu en avril 2005 et s’est terminée par un résultat de 0-3 pour les visiteurs.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Serie A, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un écart de quatre points. L’équipe de Paul Zanetti Il arrive au match en dix-huitième position et avec trois points avant le match. Quant à l’équipe visiteuse, le Turin, est en neuvième position avec sept points.