Avant la fin de l’année, 6MANQUE (LVRN / Interscope Records) a sorti deux nouvelles chansons, « By Any Means » et « Rent Free ».

Après avoir décroché un premier record de carrière n ° 3 sur le Hot 100 aux côtés de Lil Tjay pour « Calling My Phone », le crooner d’Atlanta prouve pourquoi il reste dans un territoire d’élite en tant que créateur de mots agile sur les nouvelles chansons.

2021 s’est avéré être une année en or pour 6LACK. Non seulement il a décroché un disque de platine pour le disque « Calling My Phone » de Lil Tjay, mais il a également créé des caractéristiques époustouflantes sur des morceaux avec J. Cole (« Let Go My Hand »), Khalid (« Retrograde ») et Isaiah Rashad (« Score »), le record de Cole faisant ses débuts dans le top 20 du Billboard Hot 100.

En plus de gagner une couverture numérique avec Numero, 6LACK continue d’être un mastodonte du streaming, enregistrant 20 millions de flux mensuels sur Spotify sans sortir de nouvelle musique solo depuis son deuxième album il y a trois ans. En plus de devenir un géant du R&B, le côté altruiste de 6LACK a également grandi. En octobre dernier, il s’est associé à MHALA & BetterHelp pour déstigmatiser la santé mentale et servir d’amorce de conversation autour du sujet délicat. Le mois suivant, il a organisé un spectacle à guichets fermés à Atlanta pour commémorer le cinquième anniversaire de FREE 6LACK.

Dans d’autres nouvelles de 6LACK, la star a été recrutée par la chanteuse et compositrice Zoe Wees pour une nouvelle collaboration, « C’est comme ça que ça se passe. » Le morceau est arrivé avec un clip officiel qui suit le duo à travers un voyage de sortie victorieux d’une période de désespoir.

« J’ai adoré travailler avec 6LACK. Savoir que 6LACK travaillait très dur jusqu’à ce qu’il devienne ce qu’il est maintenant, m’a inspiré à un niveau différent », a expliqué Wees dans un communiqué. « La façon dont il a apprécié toute l’équipe et notre nouvelle chanson est tellement agréable à voir. Il a l’une des plus belles âmes. Et je suis en feu en jouant celui-ci avec lui.

Achetez ou diffusez « Loyer gratuit/par tous les moyens ».