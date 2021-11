6Souls est une aventure prometteuse de style rétro d’un « chien et de son homme fidèle »

Image : BUG-StudioAbonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Vous ne pouvez pas balancer un chat 8 bits pour le moment sans jouer à un jeu eShop de style rétro, mais cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas bons. Celui qui nous intrigue est 6Souls, qui arrive le 3 décembre au prix de 7,99 £ / 7,99 € / 7,99 $ USD.

Développé par BUG-Studio et publié par Ratalaika Games, en surface, il ressemble à un hybride de Castlevania et de Celeste, avec une mobilité décente, des emplacements pleins de squelettes et plus encore. Cependant, il semble certainement aussi avoir sa propre identité, y compris des sections où vous incarnez le fidèle chien Butch, ce qui n’est pas une mauvaise chose.

Sa structure sera en fait divisée en chapitres avec des étapes à l’intérieur; curieusement, plus la difficulté est élevée, plus le jeu est long.

L’histoire de 6Souls est présentée de manière intéressante et inventive avec son enchevêtrement d’événements qui se déroulent au fur et à mesure que vous avancez. 6Souls présente 10 chapitres principaux, avec plus de 80 niveaux en mode de jeu normal et plus de 120 niveaux en mode difficile, avec des boss, cette délicieuse présentation offre de nombreuses surprises cachées qui vous plongent plus profondément dans l’histoire.

