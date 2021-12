7 500 brevets et plus… Comment le centre de Bangalore de Samsung lance l’innovation

En ce qui concerne ses propres employés, le taux de réussite a été beaucoup plus élevé pour des raisons évidentes. « Si nous regardons les cinq dernières années, je vois que 50 % des gens sont des innovateurs pour la première fois et qu’environ 27 % ont moins de cinq ans d’expérience. »

Plus de 7 500 brevets dans le monde et plus de 3 500 brevets rien qu’en Inde. Il ne s’agit pas d’une université mondiale dotée d’installations de recherche de pointe, mais du Samsung Research Institute de Bangalore, le plus grand centre de R&D du géant technologique coréen en dehors de la Corée du Sud, qui a su inculquer une culture de l’innovation à ses ingénieurs.

Le Dr Aloknath De, directeur technique de l’institut, affirme que cette tendance est à la hausse avec une croissance de 100 % enregistrée au cours des quatre dernières années. « En 2017, nous avons fermé environ 450 brevets et cette année, nous en avons déposé environ 1 000 », a-t-il déclaré à indianexpress.com lors d’un appel.

Le Dr De dit que cette croissance ne s’est pas produite uniquement par la pensée linéaire et à l’intérieur des gens. « Au fur et à mesure que de nouvelles personnes nous rejoignent – des nouveaux arrivants aux personnes d’autres endroits – nous avons mis en place un processus systématique afin qu’ils puissent devenir des co-inventeurs dans un délai raisonnable. De nombreux milléniaux et la génération Z ont des connaissances et nous avons pu les convertir en bons co-inventeurs dans un délai de 3 à 5 ans », déclare le Dr De, un ancien élève de l’IIT (Kharagpur) et de l’IISc (Bangalore) avec un PhD de l’Université McGill, Montréal.

Le Dr De est également fier du fait que tout cela n’est pas purement académique et que l’institut a récemment assisté à une « explosion » du lien entre les brevets et les produits. « Maintenant, 25 % de nos brevets concernent des produits. »

Une grande partie du travail en tant que SRI a été en communication avancée où ils ont créé deux centres d’excellence. « De la 2G à la 3G, la 4G et la 5G… nous avons parcouru ce chemin, que ce soit du côté des terminaux ou des appareils compatibles 5G, du côté du réseau ou même des normes qui entrent dans les couches », ajoute le Dr De.

Il est également bien connu que le centre de Bangalore de Samsung a été très fort dans la technologie de vision et d’appareil photo qui a été intégrée à la plupart des produits haut de gamme de Samsung ces derniers temps. « L’ajout de plus en plus d’IA à cette technologie de vision a donné lieu à de nouveaux types de solutions innovantes. Et puis l’IA l’a amené à la technologie vocale ou au texte a en quelque sorte proliféré. »

L’équipe SRI a également effectué un travail approfondi autour des processeurs de communication et multimédia, le « cœur de tout appareil individuel ». « Nous savons que lorsque vous les connectez, vous pouvez également apporter des technologies d’IA et une connectivité IoT. C’est ainsi qu’on innove dans un contexte de monde connecté », ajoute-t-il.

Samsung a également créé un entonnoir pour attirer les meilleurs esprits dans son centre de R&D. «Nous avons un programme Prism dans lequel nous avons travaillé avec près de 3 000 étudiants dans divers instituts de niveau II et III. Il s’agit d’un projet de six mois avec des mentors d’étudiants et de professeurs », a déclaré le Dr De.

En ce qui concerne ses propres employés, le taux de réussite a été beaucoup plus élevé pour des raisons évidentes. « Si nous regardons les cinq dernières années, je vois que 50 % des gens sont des innovateurs pour la première fois et qu’environ 27 % ont moins de cinq ans d’expérience. »

Le Dr De appelle la nouvelle génération d’ingénieurs en Inde ceux dotés de capacités « d’IA native », grâce à leurs connaissances théoriques acquises sur le campus. « Mais ils n’ont fait aucun produit alors que ceux à l’intérieur avec jusqu’à 25 ans d’expérience sont aguerris et comprennent le produit, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment le commercialiser », explique le Dr De, ajoutant comment cette combinaison a a bien fonctionné pour le SRI.

Le Dr De dit que la culture à l’intérieur du centre est telle qu’ils évoquent la création de propriété intellectuelle dès le premier jour pour les nouveaux membres. « Par la suite, nous avons nos programmes sur la création d’invention de base, et la formation avancée à l’étape inventive et l’invention de qualité supérieure. Ensuite, nous pourrions leur demander d’opter pour les autres types de formation », explique-t-il, les « programmes de formation internes systémiques » avec une équipe centrale d’inventeurs pour donner les bons conseils.

« Nous examinons également plusieurs ateliers d’idéation en équipe, dans lesquels quelques personnes travaillent ensemble sur des produits déjà sur le terrain mais avec une marge d’innovation. Cela fait aussi partie de mon travail.

Le Dr De explique que beaucoup d’innovations découlent de la résolution de problèmes sur des produits existants, mais beaucoup travaillent également sur des idées de pointe où ils examinent les possibilités des technologies existantes quelques années plus tard. Il y a aussi un troisième flux. « Ils font émerger leurs propres idées et de nouvelles technologies pas encore connectées au produit. »

Le Dr De a vu comment l’Inde a commencé à progresser en tant que pôle d’innovation. « Lorsque nous avons reçu le premier prix national de la propriété intellectuelle en 2015, nous étions clairement les gagnants. Même par la suite, nous avons gagné, mais nous voyons qu’il y en a d’autres à venir maintenant », dit-il. Le Dr De cite également le classement de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) où l’Inde était classée 81 en 2015-16, mais est maintenant devenue 46. « Il y a beaucoup d’efforts pour l’écosystème. Mais c’est un processus étape par étape et nécessite un travail entre les universités, les start-ups, la R&D indienne, les multinationales et toutes les entités.

