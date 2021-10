7 accidents de travail les plus courants (et leurs causes)

Lorsque des blessures au travail surviennent, elles peuvent faire dérailler votre vie et votre carrière. Tous les accidents du travail n’auront pas besoin de la perspicacité d’un avocat spécialisé dans les accidents du travail, mais certaines personnes voudront peut-être appeler un professionnel immédiatement.

Si vous avez récemment subi une blessure au quotidien, il peut être dans votre intérêt de faire appel à un avocat.

Signes que vous devez embaucher un avocat d’indemnisation des travailleurs

Faire face à l’augmentation des frais médicaux, à la perte de salaire et à la rédaction des documents requis pour le rapport d’accident peut être accablant. Si vous avez l’impression de vous noyer dans les obligations post-blessure, vous devez contacter un avocat spécialisé dans les accidents du travail par l’intermédiaire d’un cabinet comme Schwartzapfel Lawyers (www.fightingforyou.com/) pour traiter votre réclamation.

Voici quelques scénarios supplémentaires dans lesquels vous pourriez utiliser l’aide d’un avocat :

L’employeur ou la commission des accidents du travail rejette votre demande d’indemnisation Vous ne recevez pas de réponse Vous avez un problème de santé préexistant Les frais médicaux dépassent le montant du règlement

Dans ces cas, un avocat peut vous aider à vous remettre sur pied et vous faire obtenir l’indemnisation que vous méritez pour vos dommages.

Maintenant que vous savez s’il est temps d’engager un avocat, voici sept exemples courants de blessures qui donnent lieu à des demandes d’indemnisation des accidents du travail.

Les sept accidents du travail les plus courants

Connaître les blessures les plus courantes au travail peut vous aider à déterminer si vous avez besoin de l’aide d’un professionnel.

Glissades, trébuchements et chutes

Glisser sur des surfaces mouillées ou trébucher sur des objets peut provoquer la chute des employés et se blesser. Lorsque ces accidents surviennent, le travailleur peut subir des fractures ou des fractures, des contusions et même des commotions cérébrales.

Entorses ou foulures

Des entorses ou des foulures peuvent survenir lorsqu’une personne surexerce son corps pour effectuer des mouvements comme soulever et tirer. Souvent, des actions répétitives peuvent également créer des tensions sur les muscles, provoquant des blessures au fil du temps.

Blessures aux yeux

Sans protection oculaire appropriée, un employé risque de provoquer des éclaboussures de produits chimiques ou d’autres débris dans les yeux, provoquant une irritation, des blessures ou la cécité.

Accidents de véhicules à moteur ou d’équipement lourd

Les emplois où la conduite est obligatoire augmentent les risques d’accidents de véhicules à moteur ou d’équipement lourd. Les incidents de circulation sont courants pour de nombreux conducteurs qui travaillent sous la pression du temps. Dans le même temps, des accidents d’équipement lourd se produiront lorsqu’il n’y aura pas d’observateur de secours ou que le conducteur ne respecte pas les procédures de sécurité en vigueur.

Lacérations et perforations

L’utilisation d’équipement tranchant sans l’équipement de protection approprié pour effectuer les tâches peut entraîner des lacérations et des perforations de la peau. D’autres incidents peuvent survenir lorsqu’un employé se précipite et n’utilise pas correctement les outils.

Frappé par un objet

La chute d’objets peut heurter une personne et la blesser gravement. Par exemple, des étagères de stockage trop hautes ou des charges non sécurisées peuvent basculer et heurter les travailleurs, causant de graves dommages. D’autres incidents peuvent inclure la chute d’outils laissés sans surveillance pendant la journée de travail.

Accidents de machines

Les industries où la machinerie lourde est la norme peuvent voir des vêtements accrochés, des doigts écrasés ou d’autres blessures telles que des brûlures. De plus, lorsque les employés ne suivent pas les procédures appropriées ou ne portent pas l’équipement de sécurité approprié, les accidents du travail deviennent plus dévastateurs et plus probables.

Avant que tu partes

La connaissance des blessures au travail est la première étape de la prévention, et vous ne devriez jamais avoir l’impression que votre travail est plus important que votre bien-être physique.

Si vous vous blessez au travail, vous devriez consulter immédiatement un médecin et contacter un avocat spécialisé dans les accidents du travail pour vous aider à gérer votre réclamation. Soyez prudent et n’oubliez pas vos procédures de verrouillage et d’étiquetage.