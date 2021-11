7 actes quotidiens de mères et de pères qui perpétuent le harcèlement

11/11/2021 à 12:33 CET

Marie Docteur

Les adultes, sans s’en rendre compte, continuent à mener des actions, tant individuellement que collectivement, qui ne répondent pas à l’engagement social avec lequel nous partageons tous : éradiquer le harcèlement.

Non seulement ils ne vont pas dans cette direction, mais au contraire, ils perpétuent l’intimidation.

Carmen Cabestany (Présidente de l’association No Al Aoso Escolar) parlera de ces événements quotidiens dans un présentation en ligne mardi prochain.

PRÉSENTATION EN LIGNE : 7 gestes quotidiens de mères et de pères qui perpétuent le harcèlement

Dans cet article, nous vous proposons quelques aperçus de ce qu’il y racontera et nous passons en revue 3 de ces 7 actes quotidiens :

1. « S’ils vous frappent, appuyez sur & rdquor;

Bien que nous le fassions avec les meilleures intentions, lorsque les parents disent à nos enfants de se défendre en frappant, nous encourageons une spirale de violence et leur apprenons que l’agressivité, quelle qu’elle soit, est un outil valable pour résoudre les problèmes. La violence engendre la violence.

2. « Mon fils est très responsable et sait ce qu’il fait & rdquor;

La plupart des parents ne savent pas quelles pages consultent leurs enfants. La plupart des enfants visitent des sites Web à contenu pornographique ou violent.

The Squid Game, la série à succès de Netflix, a été, pendant des jours, le sujet de discussion du moment. Il a occupé des tweets, des espaces dans l’actualité, des articles de journaux… et pas précisément à cause des données d’audience très élevées (dont il dispose) mais à cause de l’inquiétude que suscite son visionnage par les enfants et les pré-adolescents.

Bien que la plate-forme indique que la série est destinée aux plus de 16 ans, de nombreux enseignants ont averti que dans les cours d’école, leurs élèves imitent certains des jeux qui apparaissent dans la série. La raison de l’inquiétude est le doute sur ce que cela peut signifier que des enfants d’un si jeune âge soient exposés à des images et à un contenu d’une violence aussi brutale et explicite que celle vue dans The Squid Game.

Il y a beaucoup de Des études qui ont montré que la consommation de contenus violents à un âge précoce peut amener nos enfants à normaliser la violence et à y devenir insensibles. Il faut les guider dans leur lecture, dans leurs jeux, dans leurs films… Et contrôler, dans la mesure du possible, les pages où ils naviguent, les séries qu’ils regardent & mldr;

Attention ! : tout cela peut alors se traduire par une mise en œuvre en classe de ce qu’ils ont appris, vécu ou entendu.

3. “Maintenant tu cries, maintenant je crie & rdquor;

Si nos enfants voient que maman et papa se disputent toute la journée, se crient dessus, se manquent de respect… De plus, les cris et les combats leur causent de grandes souffrances, de l’insécurité et même un sentiment de culpabilité.

Notre génération ne mettra pas fin à l’intimidation, mais il nous appartient d’éduquer la génération à le faire.

Il est important qu’à la maison nous nous parlions bien, avec respect, avec affection ; qu’il existe un dialogue ouvert dans lequel chacun peut exprimer son opinion. Cela ne signifie pas que nous devons toujours être d’accord sur tout, mais cela signifie que lorsque nous ne le sommes pas, nous pouvons dialoguer pour parvenir à un accord. Crier plus ne veut pas dire avoir plus raison.

L’éradication de la maltraitance à l’école passe par une éducation aux valeurs à la maison. Notre génération ne mettra peut-être pas fin à l’intimidation, mais c’est à nous d’éduquer la génération à le faire.