7 actions à acheter alors que l’Amérique lève son interdiction de voyager

Alors que pratiquement tous les secteurs ont subi une baisse massive de l’activité commerciale, la dévastation la plus visible s’est produite dans l’industrie du voyage. Selon le Bureau of Transportation Statistics des États-Unis, les miles payants des passagers aériens ont chuté de 96 % entre février et mai 2020. À l’époque, très peu d’investisseurs, voire aucun, pensaient à des actions à acheter dans ce segment de marché.

Pour être juste, les miles des passagers aériens sont toujours dégonflés par rapport aux normes historiques. Cependant, le déploiement du vaccin Covid-19, une transition du pouvoir présidentiel et une acclimatation générale au nouveau coronavirus ont contribué au processus de reprise. Mais ce qui fait de l’industrie du voyage et des entreprises connexes des actions idéales à acheter, c’est une annonce potentiellement révolutionnaire.

L’administration du président Joe Biden a annoncé l’ouverture des frontières terrestres des États-Unis avec le Canada et le Mexique aux voyageurs entièrement vaccinés le 8 novembre. Simultanément, cette action a levé l’une des restrictions de voyage les plus draconiennes du gouvernement fédéral et a favorisé le développement d’un nouveau processus de contrôle d’entrée. Bien que de nombreuses questions subsistent, le récit plus large est attrayant pour les actions de voyage à acheter.

C’est une décision massive de la Maison Blanche, car le tourisme est une composante vitale de l’économie. Chaque année, les Américains effectuent 2,29 milliards de voyages intérieurs, tandis que les visiteurs internationaux entrants sont au nombre de 79,6 millions.

En 2019, les voyageurs nationaux et internationaux ont dépensé 1,1 billion de dollars dans ce pays. Franchement, nous avons besoin de cet argent. Non seulement les avions de ligne ont été dévastés, mais plusieurs bénéficiaires sous le vent ont également subi de lourdes pertes.

En outre, il convient de souligner que la cote d’approbation du président Biden est tombée à son plus bas niveau depuis son entrée en fonction. Historiquement, cela augure mal pour l’administration à moins qu’elle ne puisse dynamiser l’économie. La réouverture des frontières est une première étape importante, qui devrait permettre à ces actions d’acheter.

Pfizer (NYSE :PFE)

Diagnostic de quête (NYSE :DGX)

3M (NYSE :MMM)

Compagnies aériennes sud-ouest (NYSE :VUL)

Disney (NYSE :DIS)

MGM Resorts (NYSE :MGM)

Hertz (NASDAQ :HTZ)

Comme pour toute opportunité dans la nouvelle normalité, vous devrez faire attention à la thèse de réouverture. Alors que personne ne devrait paniquer, les cas de Covid-19 augmentent à nouveau dans la plupart des États. Cela pourrait compliquer les circonstances sous-jacentes, nécessitant une approche prudente avec ces actions à acheter.

Actions à acheter : Pfizer (PFE)

Source : photobyphm / Shutterstock.com

Si je peux être franc, j’espérais que j’aurais fini de mentionner les stocks liés aux vaccins à acheter. Avec de nouvelles infections considérablement en baisse par rapport à leur pic estival, il semblait que le pire était peut-être derrière nous.

Et je tiens à être clair : c’est peut-être encore le cas. Cependant, comme je l’ai mentionné ci-dessus, les cas sont à nouveau à la hausse avant la saison froide.

Par déduction logique, nous devrions nous préparer à la possibilité de plus d’infections, d’hospitalisations et, malheureusement, de décès. Il n’est pas non plus exclu que certaines juridictions fortement impactées puissent imposer des mesures d’atténuation plus strictes.

Mais cela soutient cyniquement Pfizer, qui a pris la tête du déploiement du vaccin Covid. De plus, avec plus de visiteurs entrants, cette dynamique à elle seule incite à prendre le jab.

De plus, je pense que la menace persistante rend plus difficile le rejet de Covid comme une théorie du complot. Ainsi, il est possible que même les hésitants à la vaccination envisagent de recevoir la solution si le pic hivernal est particulièrement mauvais.

Diagnostic de quête (DGX)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

On peut soutenir que la plupart des analystes n’étaient pas désireux de discuter de Quest Diagnostics. Mais le titre a profité d’une très forte progression jusqu’au début du mois de septembre. En gros, cette trajectoire a coïncidé avec l’augmentation des nouvelles infections à Covid-19. Cependant, les cas ont rapidement diminué dans les premiers jours de septembre, ce qui a également considérablement dégonflé le stock de DGX.

Regardez, même si les kits de test Covid-19 de l’entreprise ont un sens fondamental, le public est fatigué de diverses restrictions. Comme je l’ai mentionné dans une interview avec Rachelle Akuffo, présentatrice de CGTN America, les Américains ont subi une année perdue en 2020. Ils ne veulent plus revivre les mêmes épreuves.

Le sentiment est compréhensible. Mais les cas de coronavirus sont malheureusement en augmentation, tout comme les actions DGX. L’hiver étant probablement beaucoup plus froid que la normale, vous voudrez peut-être ajouter Quest à votre liste d’actions à acheter.

De plus, l’ouverture des frontières terrestres avec le Canada et le Mexique alimentera sûrement ce puissant mélange. Pour mieux contrôler l’afflux de personnes, des diagnostics seront nécessaires, renforçant ainsi la DGX.

Actions à acheter : 3 M (MMM)

Source : r.classen / Shutterstock.com

À l’époque où la pandémie de coronavirus a fait son entrée tragique aux États-Unis, 3M s’est retrouvée au centre d’une tempête politique. Fondamentalement, la société s’est heurtée à la précédente administration de la Maison Blanche au sujet de sa production de masques N95. Désormais, la situation était plus nuancée car 3M avait des obligations contractuelles à remplir. Mais optiquement, le problème était un vilain gâchis.

Avec le temps, la tempête de feu s’est estompée. Comme je l’ai mentionné, les Américains ont souffert d’une année perdue en 2020. Apparemment, même l’animosité découlant de tous les problèmes associés à la pandémie est également passée au second plan. Aujourd’hui, vous pouvez entrer dans une grande quincaillerie et trouver les masques N95 de 3M. Ils sont peut-être plus chers que d’habitude, mais vous pouvez les trouver.

Mais avec plus de personnes voyageant et une augmentation des nouvelles infections, cette circonstance pourrait ne pas être le cas à l’avenir. Nous devrons voir à quel point la flambée de Covid-19 devient grave, à la fois en termes de propagation et d’impact sur la santé. Si les infections tournent mal, ne soyez pas surpris de voir les actions MMM devenir un achat cynique (encore une fois.)

Compagnies aériennes sud-ouest (LUV)

Source : Eliyahu Yosef Parypa / Shutterstock.com

Passant aux actions de voyage à acheter, les spéculateurs ou les investisseurs tolérants au risque peuvent envisager d’ajouter une position modeste dans Southwest Airlines à leur portefeuille. De toute évidence, l’une des entreprises initialement la plus durement touchée par le coronavirus, Southwest – avec l’ensemble de l’industrie des avions de ligne – a désespérément tenté de sortir de l’abîme.

Certes, l’amélioration du sentiment du public à l’égard des voyages est un énorme avantage. Au début de la crise, personne ne voulait être coincé dans un tube volant avec des étrangers s’ils pouvaient l’aider. Aujourd’hui, les vols bondés sont la norme.

Non, ce n’est pas la plus confortable des circonstances. Cependant, être loin de vos proches pendant un an ou plus est un excellent facteur de motivation pour surmonter les peurs.

Aussi, je pense qu’il vaut la peine de souligner que l’inflation a vraiment réduit l’épargne des ménages, en particulier avec la flambée des prix de l’essence. Ainsi, la confiance des consommateurs est tombée à son plus bas niveau en 10 ans, ce qui signifie que les clients sont plus susceptibles d’être attirés par des remises ou des tarifs bas.

C’est exactement ce dans quoi Southwest se spécialise, ce qui en fait un jeu attrayant pour les actions à acheter dans un environnement par ailleurs toujours difficile.

Actions à acheter : Disney (DIS)

Source : spiderman777 / Shutterstock.com

Avec le recul, j’ai le privilège de dire que Disney représente toujours une opportunité à long terme malgré ses récentes retombées. Comme le savent les adeptes du Magic Kingdom, le géant du divertissement n’a pas vraiment impressionné Wall Street avec ses dernières performances en termes de bénéfices.

Ce n’est pas que les chiffres étaient décevants. Au lieu de cela, Disney a peut-être été victime de son propre succès. Certes, la pandémie a imposé une perturbation massive à l’entreprise. Mais la société a transformé les citrons en limonade, tirant parti de la puissance de sa plate-forme de streaming Disney Plus.

Par la suite, son nombre d’abonnés a grimpé en flèche, réalisant des projections à la hausse avant la date prévue. Mais la rue voulait plus et, malheureusement, Disney n’a pas pu livrer.

Si l’on regarde la situation dans son ensemble, cependant, la vente résultante du stock de DIS pourrait être bien exagérée. Avec la réouverture de nos frontières, davantage de touristes devraient se rendre dans les parcs à thème et complexes phares de Disney. En fait, Orlando, en Floride, saturé de parcs à thème, est la première destination américaine pour les voyageurs.

C’est un énorme avantage pour les actions DIS que de nombreux investisseurs négligent, ce qui en fait l’une des actions les plus intrigantes à acheter.

MGM Resorts (MGM)

Source : Michael Neil Thomas / Shutterstock.com

Avec la réouverture des frontières, certains touristes canadiens sont sans aucun doute impatients de visiter les États-Unis, surtout à cette période de l’année. Il y a de fortes chances que nos voisins du nord ne soient pas particulièrement intéressés à visiter des endroits comme Seattle, qui serait simplement Canada Part Deux. Au lieu de cela, ils vont se diriger vers le sud, dans des endroits comme la Californie et le Nevada.

S’ils sont intelligents, ils opteront pour ce dernier. Écoutez, j’adore la Californie, et c’est un endroit formidable à visiter 365 jours par an. Mais le Nevada ? Faites-moi confiance, il vaut mieux visiter l’oasis du désert pendant les périodes les plus fraîches de l’année.

Et cela se transforme en MGM Resorts comme une action potentiellement rentable à acheter. Lorsque la pandémie s’est installée pour la première fois, j’ai divulgué publiquement mon appréhension envers MGM ou tout autre centre de divertissement lié à Las Vegas. Cependant, l’entreprise a enregistré une reprise remarquable. Combinée à une demande accrue de voyages et de tourisme, l’icône de Sin City pourrait renforcer son élan.

Certes, MGM a subi de la volatilité au cours des dernières sessions alors qu’il envisageait de vendre The Mirage à un autre opérateur. Pourtant, la société a plusieurs nouvelles entreprises qui la garderont occupée, ce qui signifie que l’encre rouge pourrait être une remise.

Actions à acheter : Hertz (HTZ)

Source : aureliefrance / Shutterstock.com

Lorsque la pandémie de Covid-19 a fermé des entreprises non essentielles à travers le pays, l’une des victimes les plus visibles des entreprises était Hertz. L’une des plus grandes sociétés de location de voitures aux États-Unis, le chaos écrasant du virus a forcé l’entreprise à déposer une demande de mise en faillite.

Comme l’a noté le Wall Street Journal, Hertz avait des problèmes avant que la crise ne frappe. Ainsi, il n’est pas tout à fait clair que la société n’encourra pas les mêmes problèmes ou des problèmes similaires après son récent passage du marché de gré à gré au marché Nasdaq échanger.

J’étais déchiré à l’idée d’inclure le stock HTZ dans cette liste. Pourtant, du côté haussier du tableau, deux des plus gros freins sont désormais dans le rétroviseur : la faillite et le choc initial de la pandémie.

À l’avenir, Hertz peut potentiellement bénéficier de catalyseurs positifs. Par exemple, la vengeance des détaillants, résultant spécifiquement d’une année de fièvre dans les cabines, pourrait donner un coup de fouet au stock.

Cependant, permettez-moi de vous laisser avec un avertissement pas si agréable. Selon le prospectus d’uplisting de Hertz, la société a émis 89 millions de bons de souscription publics. Cela pourrait avoir un effet très dilutif sur l’unité d’équité, alors faites attention à cela.

À la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.