7 actions à acheter dans la liste ‘Goldman Sachs Renewable Energy Picks’

Bien que le secteur des actions soit censé être une représentation du capitalisme de marché libre, la vérité nuancée est que les grands ont le plus de ressources. Et cela vous donne accès aux meilleures informations. Ainsi, il existe une école de pensée selon laquelle vous devez suivre vos décisions d’investissement en fonction de ce que les plus grands gestionnaires de fonds acquièrent. C’est un énorme avantage si vous croyez aux actions énergétiques. Quelles actions vertes acheter, cependant, est une autre question.

Récemment, les analystes de Goldman Sachs ont identifié un certain nombre d’investissements liés à l’énergie respectueux de l’environnement qui sont prêts pour une « croissance sans précédent ». Une partie de leur thèse porte sur l’opportunité actualisée des actions énergétiques. Comme vous le savez, ce segment de marché a été touché plus tôt cette année, en partie à cause de la tempête hivernale au Texas et des critiques partisanes dirigées contre les entreprises d’énergie renouvelable.

Mais Goldman Sachs voit une chance de devenir gourmand alors que d’autres ont peur. À mon avis, l’optimisme des analystes n’est pas surprenant. Beaucoup poussent l’idéologie selon laquelle les véhicules électriques sont notre avenir. De plus, il existe un catalyseur scientifique pour renforcer les stocks d’énergie verte. Diverses organisations et volumes de recherche confirment que le changement climatique est réel. Nous devons donc faire quelque chose à ce sujet.

De plus, un rapport de Lucy Handley écrit pour CNBC sur la liste Goldman Sachs souligne que «le financement gouvernemental, le soutien réglementaire et les flux de trésorerie dans les fonds dits ESG – ceux qui prennent en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance – sont désormais définis pour booster la performance des actions d’énergies renouvelables. Cela non plus n’est pas un vent arrière surprenant. Comme je l’ai souligné précédemment pour InvestorPlace, les consommateurs sont prêts à payer plus pour la durabilité.

Certes, cela s’applique généralement aux petits achats discrétionnaires. Mais c’est aussi la pensée qui compte. Dans ce cas, il n’est pas déraisonnable de croire que les jeunes consommateurs paieront plus pour des produits et services qui, collectivement, jouent un rôle important dans la lutte contre le changement climatique.

Bien que l’une des plus grandes institutions financières du monde approuve ces actions, cela ne signifie pas que vous devez baisser la garde. Comme pour tout investissement, qu’il s’agisse d’actions énergétiques ou d’un autre secteur, assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable.

Dans cet esprit, vous voudrez peut-être considérer ces actions d’énergie verte de la liste de Goldman Sachs :

Partenaires énergétiques NextEra (NYSE :NEP)

Partenaires d’énergie renouvelable Brookfield (NYSE :BEP)

Solaire canadien (NASDAQ :CSIQ)

Avangrid (NYSE :AGR)

Technologies des baies (NASDAQ :ARRY)

Systèmes éoliens Vestas (OTCMKTS :VDRY)

Siemens Gamesa Énergie renouvelable (OTCMTKS :GCTAF)

Actions renouvelables à acheter : NextEra Energy Partners (NEP)

Source : Shutterstock

Décrit sur leur site Web comme « une société en commandite axée sur la croissance » de NextEra Energy (NYSE :NÉE), NextEra Energy Partners « acquiert, gère et possède des projets d’énergie propre sous contrat avec des flux de trésorerie stables et à long terme ». Plus précisément, la société se concentre sur des projets éoliens et solaires aux États-Unis et possède des actifs d’infrastructure de gaz naturel au Texas et en Pennsylvanie.

L’une des principales idées de Goldman Sachs parmi les actions énergétiques, l’action NEP a connu un début d’année très prometteur. À un moment donné, les actions ont augmenté d’environ 27% par rapport à la première session à huis clos de 2021. Cependant, la tempête hivernale texane susmentionnée a amputé la valorisation des partenariats. Malheureusement, l’image des éoliennes gelées n’a pas vraiment fait des merveilles d’un point de vue sentimental.

Pourtant, les analystes de Goldman considèrent cela comme l’une de ses actions énergétiques à fort potentiel. Encore une fois, l’augmentation massive au début de cette année implique que sans un événement météorologique unique sur la lune bleue, le stock de NEP aurait été beaucoup plus élevé. De mon point de vue, cela semble une bonne idée sur laquelle miser.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

Source : Vassili Koval / Shutterstock.com

L’un des leaders mondiaux du secteur des plateformes d’énergie renouvelable cotées en bourse, Brookfield Renewable Partners possède un portefeuille qui comprend « environ 21 000 MW [megawatt] de capacité et près de 6 000 installations de production en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe et en Asie », selon son site Internet. De plus, CNBC souligne que le portefeuille de Brookfield « est composé à 62 % d’installations hydroélectriques ».

Il est raisonnablement sûr de dire que si vous êtes intéressé par les actions d’énergie renouvelable, vous avez accordé beaucoup d’attention au BEP. Et si vous n’avez pas encore appuyé sur la gâchette, l’approbation de Goldman Sachs pourrait jouer un rôle décisif dans votre décision. À la thèse de l’action BEP s’ajoute le sentiment des consommateurs, qui a vraiment adopté les marques ESG, ainsi que des vents politiques favorables.

Une chose à noter à propos de Brookfield est que ce sera une année de reprise pour l’entreprise. En 2020, le chiffre d’affaires a baissé de 4% par rapport à l’année précédente pour atteindre 3,81 milliards de dollars. Néanmoins, la volatilité du titre BEP a considérablement diminué depuis la déroute de février de cette année. Cela est de bon augure pour cette valeur et d’autres actions énergétiques sur la liste de surveillance de Goldman Sachs.

Actions renouvelables à acheter : Canadian Solar (CSIQ)

Source : petrmalinak/ShutterStock.com

Ayant pour mission de favoriser le développement durable d’infrastructures énergétiques propres pour les générations futures, Canadian Solar est l’une des nombreuses organisations en plein essor qui tentent de vivre l’éthique ESG plutôt que de simplement en tirer profit. Bien sûr, parler est bon marché à Wall Street. Par conséquent, les parties prenantes ont dû être réconfortées lorsque Goldman Sachs a inscrit les actions de CSIQ sur sa liste d’actions d’énergie renouvelable.

Canadian Solar fabrique principalement des modules solaires photovoltaïques (PV). Un module PV est « un assemblage de cellules photovoltaïques montées dans un cadre [sic] pour l’installation. Les cellules photovoltaïques utilisent la lumière du soleil comme source d’énergie et génèrent de l’électricité en courant continu. Sur la base de cette définition, vous pouvez voir pourquoi l’action CSIQ a subi de fortes pertes plus tôt cette année.

Comme les infrastructures éoliennes, le solaire est une source d’énergie intermittente. Évidemment, lorsque le soleil se couche, vous n’utilisez pas beaucoup vos panneaux solaires. Eh bien, la vague de froid au Texas a eu un impact sur le sentiment envers les produits solaires et éoliens. Les éditorialistes partisans n’ont pas manqué leur chance de faire exploser les stocks d’énergie renouvelable.

Cela étant dit, Canadian Solar a connu un excellent premier trimestre cette année, un fait dont Goldman Sachs a probablement pris note en l’incluant.

Avangrid (AGR)

Source : Shutterstock

Une entreprise de services et de livraison d’énergie, Avangrid « possède à la fois des installations de gaz et d’énergie renouvelable », selon CNBC. Mais au fil des ans, Avangrid a décidément adopté le côté vert du spectre des actions énergétiques. Actuellement, l’entreprise sert “3,3 millions de clients à New York et en Nouvelle-Angleterre”. Elle emploie également environ 7 000 personnes.

Il faut dire, cependant, que l’action AGR peut être l’un des noms les plus risqués de la liste de Goldman. Par exemple, au cours de la semaine se terminant le 18 juin 2021, les actions ont chuté de près de 7 %. Ce n’est pas nécessairement inspirant confiance, même si vous faites partie de ces gens qui achètent la trempette.

Cela dit, le chiffre d’affaires d’Avangrid au premier trimestre 2021 s’est élevé à 1,97 milliard de dollars, en hausse de 9,9% par rapport au trimestre de l’année précédente. De plus, des améliorations trimestrielles séquentielles suggèrent une reprise fondamentale en cours.

Si vous êtes du côté conservateur des choses, j’attendrais que l’action AGR se stabilise avant d’entrer. Malgré l’approbation de Goldman, le sentiment commercial à court terme peut être extrêmement puissant, même s’il est irrationnel. Laissez-le secouer l’encre rouge, puis envisagez-le pour votre portefeuille d’actions énergétiques.

Actions renouvelables à acheter : Array Technologies (ARRY)

Source : Shutterstock

D’après son site Web, Array Technologies est «l’un des plus grands fabricants mondiaux de systèmes de montage au sol utilisés dans les projets d’énergie solaire». Son produit principal est un système intégré de moteurs, de boîtes de vitesses et de panneaux de support destinés à être utilisés dans des dispositifs de suivi à axe unique.

De nombreux systèmes de panneaux solaires existants sont à montage fixe. Cela signifie que le panneau n’atteint un angle idéal par rapport au soleil qu’une fois par jour. Cependant, avec un tracker, le panneau peut se déplacer sur son axe avec le soleil, créant ainsi constamment l’angle idéal avec le soleil. Bien que les trackers soient initialement plus chers que les frameworks à montage fixe, ils se rentabilisent au fil du temps en raison de leur exposition plus efficace au soleil.

Comme Avangrid, ARRY est l’une des valeurs énergétiques les plus risquées de la liste de Goldman Sachs. Depuis le début de l’année, les actions sont en baisse de près de 63%, ce qui fait sourciller. De plus, au premier trimestre 2021, son chiffre d’affaires de près de 246 millions de dollars était en baisse de 44% par rapport aux résultats du premier trimestre 2020.

Pourtant, avec la mémoire du public sur la disparition de la tempête hivernale au Texas, le moment est peut-être venu pour un coup à contre-courant du stock ARRY.

Systèmes éoliens Vestas (VWDRY)

Source : Khanthachai C / Shutterstock.com

Un certain nombre de sociétés non américaines sont incluses dans la liste des valeurs énergétiques de Goldman Sachs. Cependant, beaucoup d’entre eux ne sont pas faciles à investir pour les Américains, à moins qu’ils n’aient accès à des services de courtage comportant des parts d’actions étrangères. Mais celui que vous pouvez trouver sur le marché de gré à gré est Vestas Wind Systems.

Fabricant, vendeur, installateur et réparateur danois d’éoliennes, Vestas Wind Systems a une présence mondiale massive. Son site Web vante que ses turbines sont situées dans 84 pays. Compte tenu du sentiment grandissant pour ces produits, ce nombre augmentera probablement. Selon Recherche et marchés, le marché mondial des éoliennes était évalué à 90,1 milliards de dollars en 2019 et pourrait atteindre plus de 123 milliards de dollars en 2025.

Comme d’autres valeurs d’énergie renouvelable, VWDRY a souffert de la volatilité plus tôt cette année. En tant que fournisseur de turbines, la critique publique ou politique de l’industrie sous-jacente a un impact. Pourtant, l’encre rouge semble s’être estompée lors des dernières sessions. Si vous êtes d’accord avec les risques associés aux titres OTC, vous voudrez peut-être essayer Vestas.

Actions renouvelables à acheter : Siemens Gamesa Renewable Energy (GCTAF)

Source : Khakimullin Aleksandr / Shutterstock.com

Le dernier sur notre liste est Siemens Gamesa Renewable Energy, un « leader dans le secteur des énergies renouvelables, qui s’efforce de fournir les meilleurs services et éoliennes offshore et onshore au monde ». Comme Vestas ci-dessus, Siemens Gamesa est une centrale électrique dans le secteur des turbines, opérant dans environ 90 pays. Et comme je l’ai mentionné, les prévisions appelant à des valorisations en hausse dans le secteur des éoliennes sont de bon augure pour l’action GCTAF.

En outre, il convient de noter que Siemens Gamesa a un sens aigu des infrastructures de turbines offshore. Les ingénieurs et techniciens de Siemens Gamesa « ont été les pionniers du secteur offshore en 1991, avec la première centrale éolienne au monde au Danemark ».

Le défi avec GCTAF est qu’il est facilement l’un des plus risqués parmi les actions d’énergie verte de Goldman. Du point de vue de l’analyse technique, le stock de GCTAF pourrait aller dans les deux sens. Par conséquent, les investisseurs prudents voudront peut-être attendre la volatilité avant d’acheter des actions.

Veuillez également noter que le marché OTC n’est pas un échange, ce qui signifie que le volume est extrêmement limité. Il se peut que vous ne trouviez même pas d’acheteur consentant lors de certaines sessions, une extrême prudence est donc de mise.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.