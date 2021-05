7 actions à acheter dès maintenant avant leur envolée pour une reprise plus large

Lorsque les marchés explosent, les investisseurs axés sur la valeur recherchent constamment des actions à acheter dès maintenant au milieu de la frénésie.

Les valorisations des actions de croissance sont extrêmement élevées pour le moment. Cependant, avec la réouverture de l’économie, je pense que c’est le moment idéal pour profiter des choix de valeur profonds qui sont restés déprimés pendant un certain temps.

Ainsi, en tant qu’investisseur, si vous êtes préoccupé par l’impact de l’inflation et de la hausse des taux d’intérêt, la sécurité relative des actions de valeur est exactement ce dont votre portefeuille a besoin. Les investisseurs ont désormais de nouveau en vue l’énergie, la finance et l’industrie. Vous devez vous attendre à ce que ces actions vous récompensent également par une appréciation des prix pendant l’été.

Avec tout cela à l’esprit, voici une poignée des meilleures actions à acheter maintenant pour profiter de la reprise économique:

PulteGroup (NYSE:PHM)

Synchrony Financial (NYSE:SYF)

Camping World Holdings (NYSE:CWH)

Pétrole Occidental (NYSE:OXY)

MasterCard (NYSE:MA)

Chevron (NYSE:CVX)

chenille (NYSE:CHAT)

Maintenant, plongeons-nous et regardons de plus près chacun d’eux.

Actions à acheter dès maintenant: PulteGroup (PHM)

PulteGroup est l’un des plus grands constructeurs d’habitations aux États-Unis. L’action PHM est un excellent jeu dans un marché immobilier américain en plein essor, qui profite énormément de la demande refoulée et des taux hypothécaires historiquement bas. En fait, le marché brûlant a entraîné une pénurie de bois aux États-Unis et une aubaine pour les stocks de bois.

Par conséquent, je ne suis pas surpris que les analystes soient aussi optimistes sur ce titre. Si vous achetez celui-ci, attendez-vous à un bon mélange d’élan et de valeur. L’action PHM a augmenté de 27,7% au cours des trois derniers mois, mais elle se négocie toujours à seulement 8,5 fois le ratio cours / bénéfice à terme (P / E).

L’année dernière, le résultat net et le chiffre d’affaires ont augmenté respectivement de 28,9% et 8%. Pour l’avenir, le principal problème auquel l’entreprise sera confrontée est de s’assurer qu’elle peut livrer des unités régulièrement, car la demande est endémique à ce stade.

Synchrony Financial (SYF)

Les investisseurs aux yeux d’aigle dans le domaine des services financiers trouveront Synchrony Financial un nom familier depuis qu’il est issu de l’activité de financement de détail de GE Capital. Cependant, au moment d’écrire ces lignes, la société est le plus grand fournisseur de cartes de crédit de marque privée aux États-Unis.

Les actions financières sont toujours des investissements relativement sûrs. Et la synchronisation est coupée dans le même tissu. Au cours des trois dernières années, le bénéfice par action (BPA) a augmenté de 10,4% en moyenne, soutenu par une croissance respectable du chiffre d’affaires. Cependant, il est important de noter qu’il s’agit fermement d’un jeu de valeur. L’année écoulée n’a pas été bonne pour l’entreprise en raison de la baisse des frais financiers et des frais de retard.

En outre, la société a signalé en mars qu’elle avait perdu l’un de ses plus gros clients, Le trou (NYSE:GPS), ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Cependant, la société de services financiers aux consommateurs a déclaré que la perte de Gap serait neutre par rapport au BPA et qu’elle libérerait environ 1 milliard de dollars de capital qu’elle pourrait utiliser ailleurs.

Le titre est en hausse de 24,9% au cours des trois derniers mois. Et malgré cette croissance phénoménale, les actions se négocient à 8,4 fois le P / E à terme.

Actions à acheter dès maintenant: Camping World Holdings (CWH)

L’un des grands gagnants de la pandémie est Camping World Holdings, qui vend des véhicules de loisirs et des pièces de rechange. Il n’y avait pas grand-chose à voir avec les gens coincés chez eux, mais faire un road trip ou découvrir les grands espaces. Compte tenu de tout cela, je trouve surprenant qu’il reste encore des avantages sur celui-ci.

Mais les analystes semblent penser de cette façon. Leur logique est simple. La demande de VR est en plein essor. En outre, il a créé une plate-forme pour faciliter la location privée à court terme de VR, similaire au modèle commercial de Airbnb (NASDAQ:ABNB). En conséquence, les estimations des analystes suivies par Refinitiv prévoient une croissance de 20,6% et 26,1% pour les exercices 2021 et 2022.

Après un certain temps, il semble que la société puisse bénéficier d’importants vents favorables, faisant de CWH l’une de mes principales actions à acheter en ce moment.

Pétrole occidental (OXY)

La pandémie a dévasté la demande mondiale d’énergie l’année dernière. C’était un double coup dur pour l’industrie puisqu’elle souffrait déjà d’une surabondance de l’offre. La situation est devenue si mauvaise que le prix des contrats à terme sur le pétrole est brièvement devenu négatif pendant un certain temps.

Cependant, maintenant que les vaccinations sont en cours de déploiement, Occidental Petroleum, un producteur de pétrole et de gaz basé à Houston, et d’autres sociétés de l’espace montrent des signes de vie. Les actions ont un rendement d’un an de 78,6% malgré la trébuchement de la société au cours des derniers trimestres. Néanmoins, Occidental Petroleum a une feuille de route enviable dans le secteur pétrolier et gazier. Et les investisseurs comprennent qu’Occidental est toujours aux prises avec son acquisition par dette de Pétrole d’Anadarko pour 57 milliards de dollars.

Dans l’ensemble, si vous êtes optimiste sur la reprise du secteur pétrolier et gazier, l’action OXY est l’une des meilleures actions à acheter actuellement dans l’espace.

Actions à acheter dès maintenant: Mastercard (MA)

Mastercard est un élément permanent dans la plupart des listes d’actions à acheter en ce moment. Cependant, la société multinationale de services financiers ira de mieux en mieux en raison des nouveaux fonds de relance et des taux de chômage en baisse. Les voyages et le tourisme devraient également s’améliorer considérablement au cours des prochains trimestres en raison de l’important déploiement de vaccins.

En raison de ces développements, les sociétés de cartes de crédit en bénéficieront massivement car elles percevront des frais sur l’augmentation des transactions. De plus, le passage aux paiements sans numéraire est un vent arrière séculaire. Cette pandémie ne fait que l’amplifier. Ainsi, peu importe la façon dont vous le regardez, Mastercard est un gagnant sûr.

En plus des points soulignés ci-dessus, les analystes s’attendent à ce que les revenus augmentent de 20,4% et 43,9% pour Mastercard en 2021 et 2022. Pour moi, cela témoigne du modèle de fonctionnement de l’entreprise puisque Mastercard elle-même est une entreprise assez mature. Normalement, à ce stade, vous ne vous attendez pas à une telle croissance à deux chiffres. Mais là encore, Mastercard n’est pas votre entreprise ordinaire.

Chevron Corp. (CVX)

Notre prochaine entrée porte sur la demande refoulée en raison de la nature de cette crise. Si vous avez la fièvre des cabanes à ce stade, vous n’êtes pas seul. Les gens ont hâte de voyager par voie aérienne, terrestre et maritime, ce qui entraîne une augmentation inévitable de la demande de pétrole.

Nous voyons déjà cette tendance à bien des égards, les prix du pétrole se déplaçant vers le nord, et nous ne sommes même pas encore dans la saison de conduite estivale. Ainsi, les voyages, le transport et la fabrication évoluent vers des pâturages plus verts après l’une des années les plus difficiles jamais enregistrées pour ces industries.

En dehors de tous ces catalyseurs, il faut également féliciter Chevron pour son bilan de paiement impeccable. Le géant de l’énergie est membre de l’exclusif Dividend Aristocrats – une société cotée sur le S&P 500 qui a payé et augmenté son dividende pendant au moins 25 années consécutives. L’action CVX plaira donc à la fois aux investisseurs de revenu et à ceux qui recherchent des jeux de valeur.

Actions à acheter dès maintenant: Caterpillar (CAT)

Nous peaufinons cette liste avec un autre jeu de retournement. Alors que la pandémie retombe au second plan, nous assisterons à une augmentation explosive de la demande de ressources naturelles comme le pétrole et le cuivre. En outre, le plan d’infrastructure de 2 billions de dollars du président Joe Biden n’aidera que des entreprises comme Caterpillar, un fabricant leader d’équipements de construction et d’exploitation minière.

Ce n’est pas perdu pour les investisseurs. CAT a surperformé le S&P 500 de 74,3% et son secteur de 49,3% l’année dernière. Ceci malgré un BPA et des ventes en baisse de 42,3% et 18,1% au cours de la même période.

Cependant, chacun des quatre segments isolables de la société bénéficiera énormément de la reprise économique plus large. Dans cet esprit, c’est le bon moment pour acheter cette action car il reste encore beaucoup d’avantages à exploiter.

A la date de publication, Faizan Farooque ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Faizan Farooque est un auteur contributeur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse du marché boursier et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence.