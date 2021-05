7 actions à acheter dès maintenant avec tous les yeux sur la crypto

Au moment où j’écris, Dogecoin (CCC:DOGE-USD) se négocie à 60 cents. Début avril 2021, Dogecoin se négociait à près de 6 cents. Le rendement multiple sur une courte période n’est qu’une des raisons pour lesquelles les crypto-monnaies ont été plus largement adoptées. Avec l’adoption de la cryptographie à un point d’inflexion, il est logique d’inclure quelques actions cryptographiques dans la liste des actions à acheter dès maintenant.

Pour expliquer le rythme de l’adoption de la crypto-monnaie, en juillet 2020, le nombre total d’utilisateurs de crypto-monnaie dans le monde était de 74 millions. Avec une montée en flèche Bitcoin (CCC:BTC-USD), l’intérêt pour l’espace crypto a également augmenté de manière significative. En janvier 2021, les utilisateurs mondiaux de crypto ont dépassé les 100 millions. Cela a accru l’intérêt des investisseurs pour les entreprises liées au minage de crypto-monnaie, à la blockchain et au trading de crypto-monnaie. Il existe plusieurs actions cryptographiques qui ont déjà généré des rendements multiples au cours des derniers trimestres.

Cependant, la plupart de ces actions se sont refroidies après avoir atteint des sommets historiques. Après la phase de réservation des bénéfices, les actions cryptographiques semblent être dans une phase de consolidation. Une cassure à la hausse semble imminente pour les actions dont il est question ci-dessous.

Parlons de sept actions à acheter maintenant dans l’espace crypto-monnaie.

Coinbase Global (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE)

Marathon numérique (NASDAQ:MARA)

Blockchain HIVE (OTCMKTS:HVBTF)

Carré (NYSE:SQ)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE)

Canaan (NASDAQ:POUVEZ)

MicroStrategy (NASDAQ:MSTR)

Actions à acheter dès maintenant: Coinbase Global (COIN)

Source: Primakov / Shutterstock.com

Après une cotation importante et des sommets autour de 430 $, l’action COIN se négocie actuellement à 273 $. Pour tout investisseur optimiste sur les crypto-monnaies, l’action vaut la peine d’être détenue dans votre portefeuille.

Compte tenu de l’adoption rapide de la cryptographie, il n’est pas surprenant que Coinbase soit sur une trajectoire de forte croissance. Pour l’exercice 2020, la société a enregistré une croissance de ses revenus de 139,4% d’une année sur l’autre à 1277 millions de dollars. Pour l’année, la société a guidé une croissance de 41% du chiffre d’affaires à 1 800 millions de dollars.

Le nombre d’utilisateurs vérifiés sur la plate-forme de l’entreprise est également passé de 32 millions en FY2019 à 56 millions au premier trimestre 2021. Il semble probable que les utilisateurs vérifiés continueront de croître à un rythme sain. En outre, les utilisateurs effectuant des transactions mensuelles ont atteint 6,1 millions au premier trimestre 2021.

L’activité de la société est également intéressante du point de vue des marges. Pour l’année, la société a guidé pour un BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 1,1 milliard de dollars. Cela impliquerait une marge d’EBITDA de 61,1%. D’une année à l’autre, la marge d’EBITDA de la société devrait augmenter de 2 000 points de base.

Outre la croissance du nombre d’utilisateurs de détail, Coinbase dispose également d’une base solide de clients institutionnels. En décembre 2020, la société déclarait 7 000 clients institutionnels. Cela fournit une autre voie pour la croissance des revenus.

Dans l’ensemble, l’action COIN est attrayante avec une forte croissance et le potentiel de générer des flux de trésorerie robustes à long terme.

Marathon numérique (MARA)

Source: Shutterstock

L’action MARA a grimpé en flèche de plus de 7 300% l’année dernière. Le titre semble être dans une fourchette de consolidation et une nouvelle cassure est probable dans un avenir prévisible.

Marathon Digital est un mineur de crypto-monnaie axé sur le Bitcoin. Il convient de noter qu’en janvier 2021, la société a extrait 50,4 Bitcoins. Avec une expansion significative en cours, la société a extrait 162,1 Bitcoins en avril 2021.

Cependant, ce n’est que le début de la croissance de l’entreprise. D’ici Q1 2022, la société prévoit d’avoir 103 120 mineurs déployés. La société prévoit d’extraire 55 à 60 Bitcoins par jour une fois l’expansion terminée. Surtout, à un prix Bitcoin de 55 000 $, la société s’attend à un chiffre d’affaires mensuel de 94,4 millions de dollars et un bénéfice minier de 86,5 millions de dollars.

Il semble très probable que Bitcoin se négociera bien au-dessus de 55 000 $ au premier trimestre 2022. Cela explique la raison pour laquelle l’action MARA devient balistique. Une fois l’expansion terminée, la société aura une visibilité annuelle des revenus de 1,1 milliard de dollars.

Il convient de noter que l’entreprise a établi un partenariat avec Beowulf pour l’électricité à bas prix. La société s’attend à un coût de production moyen de Bitcoin de 4541 $. Compte tenu des bénéfices miniers, les flux de trésorerie de la société devraient augmenter en flèche au cours de l’exercice 2022 et au-delà.

Actions à acheter dès maintenant: HIVE Blockchain (HVBTF)

Source: Shutterstock

L’action HVBTF fait également partie des actions à acheter actuellement dans le segment des crypto-monnaies. HIVE Blockchain est un mineur plus diversifié avec des opérations minières en Ethereum (CCC:ETH-USD) et Bitcoin.

Pour le troisième trimestre 2021, la société a déclaré un revenu provenant de l’extraction de devises numériques de 13,7 millions de dollars. La croissance des revenus a été de 174% d’une année à l’autre. La société a extrait 21 500 Ethereum et 165 Bitcoin au cours du trimestre. Il convient de noter que le prix Ethereum a atteint un niveau record dans un passé récent. En se concentrant principalement sur l’altcoin, la société semble bien placée pour en profiter.

De plus, la société poursuit une expansion de sa capacité de 40% en Islande, 20% en Suède et 200% au Canada. Au cours des prochains trimestres, il est probable que les revenus provenant de l’extraction de devises numériques continueront d’augmenter.

Dans un autre développement important, HIVE Blockchain a annoncé un partenariat stratégique et un accord d’échange de parts avec Technologies DeFi. Ce dernier est impliqué dans la constitution et la gestion des actifs du secteur financier décentralisé.

Il convient de noter que les dépôts dans l’application DeFi sont passés de «1 milliard de dollars en juin à un peu moins de 40 milliards de dollars fin janvier 2021». Par conséquent, l’espace DeFi pourrait changer la donne pour l’entreprise en plus des revenus tirés de l’extraction de crypto-monnaie.

Carré (SQ)

Source: Piotr Swat / Shutterstock.com

L’action SQ a bondi de 238% l’année dernière. Cependant, le titre reste attractif avec une forte croissance du segment Cash App.

Au cours de l’exercice 2020, l’application Cash de la société a signalé 3 millions de clients Bitcoin actifs. De plus, en janvier 2021, un million de clients ont acheté Bitcoin pour la première fois.

Les transactions Bitcoin ont généré un chiffre d’affaires de 1,76 milliard de dollars pour la société au cours de l’exercice 2020. Le chiffre d’affaires a été multiplié par dix d’une année sur l’autre. En outre, la marge brute déclarée était de 41 millions de dollars, soit 13 fois supérieure.

À mesure que l’adoption des crypto-monnaies augmente, la société est en position d’en profiter. Il convient également de noter que pour le quatrième trimestre 2020, la société a annoncé un achat de 170 millions de dollars en Bitcoin.

La société estime que l’investissement fait partie de son «engagement continu envers Bitcoin». En outre, la société «prévoit d’évaluer en permanence son investissement global dans Bitcoin par rapport à ses autres investissements».

De toute évidence, Square est optimiste sur Bitcoin. Je ne serais pas surpris si la société étendait davantage ses opérations dans l’espace de la crypto-monnaie. L’entreprise possède déjà une licence bancaire. Il serait intéressant de voir si Square crée également une présence dans l’espace DeFi.

Actions à acheter dès maintenant: Riot Blockchain (RIOT)

Source: Shutterstock

L’action RIOT est un autre nom parmi les actions à acheter en ce moment. Après avoir atteint un sommet de 79,50 $, l’action se négocie actuellement autour de 35 $. Le stock semble prêt pour une nouvelle envolée par rapport aux niveaux actuels.

Pour le quatrième trimestre 2020, la société a enregistré une croissance de ses revenus de 116%. Plus important encore, la société a extrait 303 Bitcoins au quatrième trimestre 2020, contre 222 Bitcoins extraits au troisième trimestre 2020. La capacité de hachage de la société a augmenté de 460% sur une base annuelle. Cela se traduira probablement par une croissance soutenue. Riot a déjà annoncé que pour le premier trimestre 2021, 491 Bitcoins ont été extraits.

En avril 2020, la société a exécuté une commande de 42000 Antminers S19j de Bitmain pour 138,5 millions de dollars. En avril 2021, la capacité de hachage de l’entreprise était de 1,6 EH / s. Cependant, d’ici au quatrième trimestre 2022, la société prévoit d’augmenter la capacité de hachage à 7,7 EH / s.

Cela se traduira probablement par une croissance soutenue du nombre de Bitcoins extraits d’un trimestre à l’autre. La société semble donc positionnée pour une croissance accélérée du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie.

En avril 2021, Riot Blockchain a également acquis Whinstone. Ce dernier possède la plus grande installation d’hébergement Bitcoin aux États-Unis. Avec une réserve de trésorerie solide, la société est positionnée pour une croissance organique et inorganique soutenue.

Canaan (CAN)

Source: Mark Agnor / Shutterstock.com

J’ai parlé de deux sociétés minières Bitcoin qui passent de grosses commandes aux mineurs pour augmenter leur capacité. Canaan, en tant que vendeur de machines minières, semble bien positionné pour en profiter dans les années à venir.

L’action CAN avait bondi à un sommet de 39,10 $ avant de se corriger aux niveaux actuels autour de 12 $. Cela semble être un point d’entrée attrayant.

Avant de parler des déclencheurs de croissance, il convient de mentionner que Canaan a déclaré une trésorerie de 60 millions de dollars en décembre 2020. Récemment, la société a placé directement des ADS et des bons de souscription pour lever 170 millions de dollars. Avec une réserve de trésorerie de plus de 200 millions de dollars, la société semble bien positionnée pour poursuivre une croissance agressive.

Du point de vue de la croissance des revenus, Canaan a déclaré un carnet de commandes de 174 millions de dollars au quatrième trimestre 2020. En avril 2021, la société a annoncé un accord avec Actifs numériques Genesis pour la vente de machines d’extraction Bitcoin d’une valeur de 93,63 millions de dollars. Un partenariat à long terme avec Genesis implique potentiellement de nouvelles commandes dans les années à venir.

Le mois dernier, l’entreprise a également reçu une commande de Groupe d’infrastructure Mawson pour 11 760 machines d’extraction de Bitcoin. Ce que je veux dire ici, c’est que les entrées de commandes sont robustes pour l’entreprise et qu’elles se traduiront probablement par une croissance saine des revenus. Le stock CAN est donc dans ma liste d’actions à acheter dès maintenant.

Actions à acheter dès maintenant: MicroStrategy (MSTR)

Source: Shutterstock

Le stock MSTR a bondi de 409% au cours de la dernière période d’un an. La société a été parmi les acheteurs les plus agressifs de Bitcoin.

Avec une capitalisation boursière de 6 milliards de dollars, l’action MSTR semble attrayante. Pour mettre les choses en perspective, la société détenait 91 579 Bitcoins en avril 2021. À un prix Bitcoin de 55 700 $, la valeur marchande des avoirs de la société est de 5,1 milliards de dollars.

Selon une enquête de Goldman’s clients institutionnels, 76% des clients pensent que Bitcoin pourrait atteindre 100000 $ cette année. Si cela est vrai, la valeur marchande des avoirs Bitcoin de la société sera de 9,2 milliards de dollars. De toute évidence, le titre semble valorisé de manière attrayante.

Je pense également que MicroStrategy a la flexibilité financière nécessaire pour étendre sa présence dans l’espace des crypto-monnaies. Avec plus de 5 milliards de dollars en espèces et en actifs cryptographiques, la société peut poursuivre des opportunités de croissance dans l’extraction de chaînes de blocs, de DeFi et de crypto-monnaie. Il ne s’agit que d’un point de vue spéculatif, mais semble probable à long terme, compte tenu de l’accent mis par l’entreprise sur les actifs numériques.

A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.