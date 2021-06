7 actions à acheter et à profiter des problèmes croissants de la chaîne d’approvisionnement américaine

in

Récemment, l’activité manufacturière aux États-Unis a considérablement ralenti en raison de nombreux problèmes de chaîne d’approvisionnement. L’augmentation des vaccinations contre Covid-19 ainsi qu’un plan de relance colossal ont tous deux déclenché une demande refoulée. Cela a créé de nombreux goulots d’étranglement, notamment “des délais de livraison record, des pénuries à grande échelle de matériaux de base essentiels, la hausse des prix des matières premières et des difficultés de transport des produits”. La pandémie étant maintenant dans sa deuxième année, les entreprises ont du mal à répondre à des taux croissants de demande. Cependant, cette situation difficile crée également une opportunité pour les investisseurs avertis.

En particulier, les pénuries de semi-conducteurs ont été incroyablement remarquables au cours des derniers mois, les pénuries frappant le plus durement les constructeurs automobiles traditionnels, les fabricants de véhicules électriques (VE) et les entreprises technologiques. Outre les semi-conducteurs, cependant, il existe également une pénurie généralisée de bois d’œuvre, de plastique, d’huile de palme et d’autres produits de base.

Il faudra un certain temps avant de pouvoir remédier à ces goulots d’étranglement. Mais cela permet aux investisseurs de profiter de la situation. Voici donc une liste d’actions à acheter afin de profiter des problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement américaine.

UFP Industries (NASDAQ :UFPI)

Weyerhaeuser (NYSE :Wyoming)

Taïwan Semi-conducteur (NYSE :TSM)

Matériaux appliqués (NASDAQ :AMAT)

Teradyne (NASDAQ :TER)

Intelligence (NASDAQ :INTC)

Qualcomm (NASDAQ :QCOM)

Actions à acheter sur les problèmes de la chaîne d’approvisionnement : UFP Industries (UFPI)

Source : shutterstock.com/Free Biélorussie

UFP Industries produit une gamme de produits en bois pour les détaillants, des composants d’ingénierie pour les clients de la construction et du bois pour l’industrie du logement. De plus, cette entreprise fournit également des matériaux d’emballage en bois spécialisés pour diverses industries. Dans l’ensemble, c’est une entreprise financièrement solide avec des fondamentaux solides qui profitent actuellement du boom du bois.

Récemment, UFP a également publié des résultats exceptionnels au premier trimestre. Pour le premier trimestre, les revenus ont augmenté de 77 % en glissement annuel (YOY) pour atteindre 1,83 milliard de dollars. De plus, le bénéfice net a augmenté de plus de 157%, marquant un nouveau record pour la société. Les ventes nettes dans ses trois segments – UFP Retail Solutions, UFP Industrial et UFP Construction – ont augmenté d’au moins des pourcentages à deux chiffres.

Aujourd’hui, l’action UFPI se négocie à près de 73 $ et a rapporté plus de 61 % au cours des 12 derniers mois, avec un rendement des capitaux propres d’environ 21 %. Les prévisions de revenus et de bénéfices à terme sont impressionnantes. De plus, l’entreprise devrait poursuivre sa croissance organique ainsi que par le biais d’acquisitions, quel que soit le moment où le boom du bois prendra fin.

Weyerhaeuser (WY)

Source : shutterstock.com/VictorN

Suivant sur cette liste de stocks pour les problèmes de la chaîne d’approvisionnement, Weyerhaeuser a commencé ses opérations en 1900 et est actuellement l’un des plus grands propriétaires privés de terres forestières au monde. Elle possède plus de 12 millions d’acres en Amérique du Nord en vertu de licences à long terme.

Naturellement, le récent boom du marché du bois d’œuvre a beaucoup aidé cette entreprise. Par exemple, Weyerhaeuser a généré une solide croissance de l’EBITDA ajusté de 166 % ainsi qu’une croissance des flux de trésorerie d’exploitation. De plus, les rendements de l’action WY au cours des 12 derniers mois sont à un incroyable 57%.

Les résultats du premier trimestre de cette société ont montré une nette amélioration des ventes et des bénéfices. Les ventes nettes se sont élevées à 2,51 milliards de dollars contre 1,73 milliard de dollars au même trimestre l’an dernier. De plus, son BAIIA ajusté de 1,1 milliard de dollars est passé de 413 millions de dollars au premier trimestre 2020. Enfin, « les prix de référence du bois d’œuvre et des panneaux OSB ont atteint des niveaux records au premier trimestre ».

Aujourd’hui, le PDG Devin Stockfish estime que le boom de la construction résidentielle continuera à maintenir la demande de bois forte pendant une autre décennie. Aujourd’hui, l’action WY se négocie à un peu plus de 34 $.

Actions à acheter sur les problèmes de chaîne d’approvisionnement : Taiwan Semiconductor (TSM)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Taiwan Semiconductor est l’un des plus grands producteurs de circuits intégrés et de semi-conducteurs au monde. Actuellement, il détient une part de marché de 54% dans l’industrie de fabrication de semi-conducteurs. Par ailleurs, TSM continue de serrer la vis à ses concurrents sur le marché de la fonderie.

Pour l’exercice 2020, les revenus de TSM ont augmenté de 34 % pour atteindre 47,6 milliards de dollars en 2020. Il a également produit un énorme 24 % de l’offre mondiale de semi-conducteurs. Maintenant, le stock de TSM a repris là où il s’était arrêté en 2020 et va probablement aller de l’avant avec des résultats similaires cette année.

En effet, l’entreprise a déjà réapparu au premier trimestre 2021, son chiffre d’affaires augmentant de 25 % à 12,9 milliards de dollars. De plus, ses marges brutes et nettes s’élevaient respectivement à environ 52 % et près de 39 %.

Pour l’ensemble de l’année, les analystes s’attendent désormais à une hausse des revenus de 17%. De plus, de 2020 à 2025, la direction s’attend à ce que les revenus augmentent à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10 % à 15 %.

Matériaux appliqués (AMAT)

Source : Shutterstock

Applied Materials fournit aux fabricants de semi-conducteurs des logiciels, des services et des équipements pour mener à bien leurs opérations.

Comme d’autres noms sur cette liste, la pandémie a accéléré la demande pour les produits et services de cette entreprise, c’est pourquoi la croissance de ses revenus pour l’exercice 2020 était de 18% en glissement annuel. Cela dit, AMAT a également récemment présenté des perspectives ambitieuses à trois ans, dans lesquelles elle prévoit de poursuivre sa trajectoire ascendante et d’élargir considérablement sa base de revenus.

D’un point de vue fondamental, AMAT a connu une croissance saine de ses revenus au cours de ses cinq derniers trimestres. Au deuxième trimestre 2021, les revenus ont également augmenté de 41 % pour atteindre 5,58 milliards de dollars en glissement annuel. De plus, son bénéfice ajusté par action (BPA) de 1,63 $ s’est amélioré de 83 % par rapport à la période de l’année précédente, tandis que les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont totalisé 1,19 milliard de dollars, une amélioration significative en glissement annuel.

Actuellement, les rendements sur 12 mois de l’action AMAT atteignent un fantastique 146%. De plus, le prix de l’action est toujours assez raisonnable, malgré les énormes vents arrière macro dans le dos. Cela lui vaut une place claire sur cette liste de choix à acheter pour les problèmes de la chaîne d’approvisionnement américaine.

Actions à acheter sur les problèmes de la chaîne d’approvisionnement : Teradyne (TER)

Source : Shutterstock

Teradyne est une entreprise qui conçoit et vend des équipements d’essais pour les secteurs de l’automobile, de l’industrie et de la mobilité ainsi que pour d’autres industries. Cependant, la part du lion des ventes de cette entreprise provient de ses tests de semi-conducteurs, qui ont totalisé 528 millions de dollars au premier trimestre 2021.

Comme d’autres, ce nom est en première position pour tirer parti des enjeux de la chaîne d’approvisionnement d’aujourd’hui. Avec toute la croissance exponentielle de la demande de semi-conducteurs et de ses équipements de test en ligne avec le déploiement de la 5G dans le monde, le stock de TER est gagnant.

En plus des tendances bénéfiques, Teradyne est une entreprise fondamentalement robuste qui a tout à gagner de diverses technologies perturbatrices. Ses catalyseurs de croissance à long terme comprennent la robotique, la 5G et les semi-conducteurs. Il a également été en mesure d’augmenter régulièrement ses marges d’exploitation au cours des dernières années.

Actuellement, le solde de trésorerie de TER s’élève à 831,1 millions de dollars. Dans l’ensemble, l’action TER est dans une position fantastique pour continuer à offrir des rendements soutenus aux investisseurs dans un avenir prévisible.

Intel (INTC)

Source : Kate Krav-Rude / Shutterstock.com

Intel est le prochain sur cette liste d’actions à acheter afin de bénéficier des problèmes de chaîne d’approvisionnement du pays. Tout compte fait, Intel est sans doute l’un des plus grands géants de la fabrication de puces au monde. Certes, au cours des dernières années, l’entreprise a eu du mal à développer son activité. Cependant, sous le contrôle de son nouveau PDG Pat Gelsinger, les choses pourraient basculer de manière majeure.

Sous la direction précédente, Intel s’est contenté d’externaliser la fabrication à des entreprises comme TSM. Cependant, Gelsinger vise à relancer les services de fonderie d’Intel, en promettant 20 milliards de dollars pour étendre ses capacités. Cela implique le développement d’un nouveau bâtiment d’usine de puces en Israël ainsi qu’un nouveau centre de recherche et développement.

Ainsi, les perspectives à long terme actuelles de l’action INTC semblent très positives. La société pourrait potentiellement faire sensation au cours des deux prochaines années.

Actions à acheter sur des problèmes de chaîne d’approvisionnement : Qualcomm (QCOM)

Source : Michael Vi / Shutterstock.com

Dernier sur cette liste d’actions à profiter des problèmes de chaîne d’approvisionnement, Qualcomm est un fabricant de puces à feuilles persistantes qui est bien placé pour surfer sur la vague 5G.

À l’heure actuelle, la bataille de la 5G concerne les brevets – et c’est là que Qualcomm a l’avantage décisif. De plus, QCOM est de loin le plus grand fabricant de puces mobiles. La pandémie a gravement affecté ses résultats pour 2020, mais avec le déploiement accéléré de la 5G cette année, les choses devraient changer radicalement pour le stock de QCOM.

En fait, Qualcomm est déjà passé à la vitesse supérieure au cours de ses derniers trimestres, affichant une forte croissance en pourcentage de ses revenus. Au cours de son dernier trimestre, il a généré 7,94 milliards de dollars, soit une amélioration de 52 % par rapport à la période de l’année précédente. De plus, son BPA non conforme aux PCGR a augmenté de 116 % en glissement annuel à 1,90 $. Et enfin, la solidité financière reste considérablement intacte pour l’entreprise, avec un solde de trésorerie massif et une solide croissance des flux de trésorerie disponibles.

Au total, avec de multiples moteurs de croissance, Qualcomm devrait continuer à croître de manière cohérente au cours des prochaines années.

A la date de publication, Muslim Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.