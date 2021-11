7 actions à acheter maintenant pour alourdir votre portefeuille avant les fêtes

L’année 2021 a été mémorable dans le monde de l’investissement. Les actions Meme et les crypto-monnaies ont dominé les gros titres avec des rendements multiples en peu de temps. Et à l’approche des fêtes de fin d’année, il est temps de faire du shopping. Ce serait mieux si le festival du shopping pouvait être financé par des gains rapides. Comment les investisseurs peuvent-ils le faire ? Eh bien, il existe une poignée d’actions solides à acheter pour aider à financer le plaisir.

Plus précisément, il existe des actions non spéculatives à acheter qui semblent positionnées pour une reprise de 10 à 15 % dans les semaines à venir. Et même comme le Indice S&P 500 se négocie à un ratio cours-bénéfice (P/E) ajusté des variations cycliques de 38,3, ce sont des actions à acheter qui peuvent fournir des rendements décents.

Dans l’ensemble, je pense que ces actions valent également la peine d’être envisagées à long terme. Pour l’instant, cependant, analysons sept actions et les catalyseurs de leurs rendements à court terme.

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE)

Société cible (NYSE :TGT)

Chevron (NYSE :CVX)

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE)

Novavax (NASDAQ :NVAX)

Gué (NYSE :F)

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions à acheter avant les vacances : Riot Blockchain (RIOT)

Source : Shutterstock

Avec un intérêt croissant pour les crypto-monnaies et la tendance haussière renouvelée des Bitcoin (CCC :BTC-USD), l’action RIOT semble positionnée pour un rallye. Après avoir augmenté de plus de 855% au cours des 12 derniers mois, l’action RIOT est en mode de consolidation ces derniers temps. Une nouvelle cassure semble probable alors que les activités minières s’accélèrent.

En parlant de croissance potentielle, Riot a une capacité d’extraction actuelle de 2,2 ex-hash par seconde. La société prévoit d’augmenter la capacité à 7,7EH/s au cours des prochains trimestres. Selon toute probabilité, Riot exploitera trois fois plus de Bitcoin vers la fin de 2022 par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Il convient également de noter qu’au deuxième trimestre 2021, la société a extrait 675 Bitcoins et a déclaré un EBITDA de 28,8 millions de dollars. Avec l’augmentation du prix du Bitcoin couplée à la croissance minière, Riot se positionne pour un EBITDA trimestriel de plus de 100 millions de dollars d’ici le quatrième trimestre 2022.

Collectivement, avec une augmentation de la flexibilité financière, il semble probable que l’entreprise continuera à poursuivre sa croissance et sa diversification. Après une tendance à la baisse de 25% au cours des six derniers mois, la correction semble exagérée pour l’action RIOT. Ainsi, un fort rallye au T4 2021 semble probable.

Société cible (TGT)

Cible Source

L’action TGT a connu une tendance à la hausse avec des rendements de 24% au cours des six derniers mois. Cependant, l’action se négocie toujours à un rapport P/E à terme de 20,3. Par conséquent, les valorisations semblent attrayantes pour une nouvelle hausse.

En particulier, Target livrant des chiffres de ventes en magasin comparables et sains. Au deuxième trimestre 2021, Target a enregistré une croissance des ventes comparable de 8,9 %. Un point important à noter est que la croissance des ventes comparables a été entièrement tirée par le trafic. Et à l’approche des fêtes de fin d’année, il est probable que les ventes seront fortes pour le dernier trimestre de l’année.

J’aime aussi le fait que Target ait réussi à créer une solide capacité de vente omnicanale. L’entreprise s’est engagée à investir 4 milliards de dollars par an au cours des prochaines années.

L’investissement sera ciblé sur la mise à l’échelle des capacités de sa plate-forme de vente au détail. Target s’est également concentré sur l’ouverture de magasins de plus petit format. Ces magasins sont susceptibles d’améliorer davantage les services de l’entreprise le jour même, notamment la collecte des commandes, le service au volant et les expéditions.

Dans l’ensemble, Target devrait continuer à fournir des chiffres solides. Avec des flux de trésorerie robustes, il y a une visibilité sur la croissance des dividendes. Target a également annoncé un programme de rachat d’actions de 15 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. À son tour, la création de valeur devrait se maintenir à court et à long terme.

Actions à acheter avant les fêtes : Chevron (CVX)

Source : Jeff Whyte / Shutterstock.com

Le Brent se négocie déjà un peu moins de 85 $ le baril et avec l’approche de la saison hivernale, il est peu probable que les prix de l’énergie baissent. L’inflation est déjà une préoccupation et se manifeste sous la forme d’une hausse des prix de l’énergie et des matières premières.

Dans l’ensemble, l’action CVX a bondi au cours des derniers mois avec une hausse du prix du pétrole. Et le titre semble attrayant pour un nouveau rallye dans les semaines à venir.

De plus, il a été récemment rapporté que « la prime de rareté intégrée dans la structure des contrats à terme sur le pétrole brut Brent s’est élargie au maximum depuis 2013… ». Il ne faudra donc peut-être pas longtemps avant que le pétrole atteigne 100 $ le baril. À son tour, cela devrait se traduire par une hausse soutenue pour l’action CVX. En plus du potentiel de hausse, l’action a également un rendement de dividende sain de 4,7%.

Une autre raison de parler de Chevron est le fait que les actifs de l’entreprise ont un faible seuil de rentabilité. Même en 2020, Chevron a généré des flux de trésorerie d’exploitation positifs.

Ainsi, avec le prix actuel du pétrole par baril, la société est positionnée pour un fonctionnement et un cash-flow libre (FCF) robustes. En effet, Chevron dispose déjà d’un bilan de qualité avec un taux d’endettement de 24,4 %. Ainsi, de solides flux de trésorerie permettront à l’entreprise d’augmenter les dividendes et les rachats d’actions.

Robinhood (CAPOT)

Source : mundissima / Shutterstock.com

L’action HOOD est restée faible après une première hausse après l’introduction en bourse. Récemment, la société a publié les résultats du troisième trimestre 2021, et les chiffres étaient bien en deçà des estimations. Cela a été un autre catalyseur pour une vente massive de l’action.

Il convient de noter que les faibles chiffres du troisième trimestre 2021 étaient principalement dus à une baisse des revenus de trading de crypto-monnaie. Néanmoins, je pense que des mesures correctives sont dans les cartes, et cela devrait inclure la liste de plus de crypto-monnaies.

Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) a récemment fait un bond avec 450 000 signatures sur une pétition pour que Robinhood répertorie la pièce. À son tour, il est probable que davantage de pièces de monnaie seront répertoriées pour augmenter les volumes de négociation. L’adoption de la crypto-monnaie reste robuste et peu de mesures correctives peuvent augmenter les revenus du trading de crypto.

Par conséquent, il est peut-être trop tôt pour radier le stock de HOOD. Au contraire, le pire de la baisse semble être passé. Toute nouvelle potentielle sur la cotation de l’une des rares crypto-monnaies hautement négociées peut inverser le sentiment boursier. Par conséquent, je pense que les investisseurs peuvent réaliser un rendement rapide de 10 à 15 % sur l’action.

Actions à acheter avant les fêtes : Novavax (NVAX)

Source : Ascannio/Shutterstock.com

En février 2021, l’action NVAX avait atteint des sommets de 331,68 $. Au milieu de la volatilité, le titre s’est corrigé aux niveaux actuels de 190 $. Dans cet esprit, je pense qu’un renversement brutal par rapport aux niveaux actuels est en vue avec plusieurs catalyseurs à l’horizon.

Le 27 octobre, Novavax a annoncé que la société avait déposé une demande d’autorisation pour son vaccin Covid-19 au Royaume-Uni. La société prévoit également de soumettre pour approbation au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Une demande d’approbation à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis est également en attente pour la fin de l’année. Et une fois que les approbations commenceront à arriver, l’action NVAX devrait avoir tendance à augmenter.

Novavax a également établi un partenariat avec le Serum Institute of India, qui est le plus grand fabricant de vaccins au monde. Il est probable que le vaccin obtienne une approbation en Inde d’ici janvier 2022. De plus, le partenariat a déjà engagé 1,1 milliard de doses dans l’installation COVAX. Cela devrait offrir une bonne visibilité des flux de trésorerie pour 2022.

Dans l’ensemble, avec ces catalyseurs imminents, l’action NVAX semble attrayante. Il convient également de noter que la société dispose d’un solide tampon de trésorerie avec une visibilité pour des entrées de trésorerie saines au cours des prochaines années. Cela aidera Novavax à approfondir davantage le pipeline de recherche clinique.

Ford (F)

Source : Vitaliy Karimov / Shutterstock.com

Ford a récemment publié ses résultats pour le troisième trimestre 2021, et je pense que des chiffres trimestriels solides sont une grande raison d’un rallye potentiel dans les semaines à venir.

Laissant de côté les gros titres, Ford a annoncé un FCF ajusté de 7,7 milliards de dollars pour le trimestre. Il s’agit du FCF le plus élevé enregistré au cours des six derniers trimestres. La société a terminé le troisième trimestre 2021 avec un solde de trésorerie total et des liquidités de 47,4 milliards de dollars.

Avec une réserve de trésorerie solide, il y a deux points importants à noter.

D’abord et avant tout, Ford se dirige vers un avenir entièrement électrique. Avec de nouveaux modèles en préparation, l’entreprise dispose d’une grande flexibilité financière pour investir dans l’innovation.

De plus, à mesure que la flexibilité financière de l’entreprise augmente, l’action F doit faire l’objet d’une réévaluation. La société a annoncé le rétablissement des dividendes trimestriels à partir du quatrième trimestre 2021. Cela témoigne des perspectives positives de la direction sur les flux de trésorerie futurs potentiels.

Il convient de noter que l’action F a déjà augmenté de 108 % depuis le début de l’année (YTD). Cependant, avec un rapport P/E à terme de 8,6, l’action semble toujours attrayante pour un rallye significatif.

Actions à acheter avant les vacances : Coinbase (COIN)

Source : OpturaDesign / Shutterstock.com

Au cours du mois dernier, l’action COIN a bondi de 46%. Ce n’est pas surprenant avec Bitcoin touchant un nouveau plus haut. De plus, avec une adoption plus large des crypto-monnaies, la dynamique de croissance devrait se maintenir pour l’entreprise.

Récemment, l’analyste de Citibank Peter Christianson a lancé une couverture sur les actions COIN avec un objectif de cours de 415 $. Cela impliquerait un potentiel de hausse de 23% par rapport aux niveaux actuels de 337 $.

Il convient de noter qu’au deuxième trimestre 2021, Coinbase a déclaré un chiffre d’affaires de 2 milliards de dollars et un EBITDA ajusté de 1,1 milliard de dollars. Avec des marges saines, la société est positionnée pour générer de solides flux de trésorerie à mesure que la croissance des revenus se maintient.

Un autre point important à noter est que Coinbase a signalé plus de 9 000 clients institutionnels. C’est un autre segment qui contribuera à la croissance dans les années à venir.

De plus, Coinbase a également augmenté le nombre d’actifs et de paires de trading sur la plate-forme. En septembre 2021, Coinbase a inscrit Shiba pour le commerce. Et avec la frénésie des pièces de monnaie, les volumes de transactions devraient augmenter.

Dans l’ensemble, la crypto-monnaie en est encore à un stade d’adoption précoce, mais Coinbase semble bien placé pour en bénéficier. Et le rallye actuel devrait se maintenir car Bitcoin semble positionné pour une nouvelle hausse.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.