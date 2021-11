7 actions à acheter pour affiner les favoris fiables de Ray Dalio

Souvent acclamé comme « le Steve Jobs de l’investissement », Ray Dalio est un expert en investissement dont le style de gestion rigoureux mais innovant a révolutionné la façon d’analyser les actions à acheter. Dalio a fondé Associés Bridgewater en 1975, aujourd’hui l’un des hedge funds les plus performants avec plus de 200 milliards de dollars d’actifs sous gestion (AUM).

Cet as de l’investisseur utilise une formule simple en trois étapes : économiser de l’argent, créer un portefeuille diversifié et comprendre les cycles à long terme du marché. En période de volatilité, c’est exactement le genre d’approche dont vous avez besoin. Lorsque vous parcourez le portefeuille de Bridgewater Associates, vous ne trouverez pas beaucoup de casse-tête. Comparez cette approche avec Cathie Wood, PDG de Arche Investir. Le bois a tendance à avoir une approche plus tolérante au risque lors de la sélection des actions, c’est pourquoi vous voyez Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) et Tesla (NASDAQ :TSLA) dans ce portefeuille.

Ces deux approches sont couronnées de succès, sans aucun doute. Cependant, dans un environnement où Morgan Stanley prévoit une correction de 20%, prendre la voie la plus conservatrice ne peut pas nuire.

Alors, sans plus tarder, voici sept principales actions à acheter auprès de l’un des meilleurs investisseurs de Wall Street :

Johnson & Johnson (NYSE :JNJ)

McDonalds (NYSE :MCD)

Procter & Gamble (NYSE :PG)

Starbucks (NASDAQ :SBUX)

Walmart (NYSE :WMT)

Costco (NASDAQ :COÛT)

Pepsico (NASDAQ :DYNAMISME)

Actions à acheter : Johnson & Johnson (JNJ)

L’activité vaccins de Johnson & Johnson a du mal à suivre la concurrence. Par exemple, les ventes de vaccins Covid-19 au troisième trimestre de 502 millions de dollars n’ont pas répondu aux attentes des analystes. De plus, les 766 millions de dollars de revenus des vaccins de JNJ ne sont jusqu’à présent qu’une fraction par rapport à des dirigeants comme Pfizer (NYSE :PFE) et Moderna (NASDAQ :ARNm), qui ont connu une croissance beaucoup plus forte en 2021.

Au cours de la dernière année, le stock de JNJ a oscillé parallèlement à ses fortunes en vaccins. Bien que Johnson & Johnson ait réussi à développer un vaccin très rapidement, le taux d’efficacité de 66% du médicament ne se compare pas bien à celui de nombreux autres vaccins.

Du côté positif, cependant, cette société ne compte pas uniquement sur ses ventes de vaccins. JNJ est plutôt un conglomérat dans tous les sens du terme. Par exemple, les ventes de son unité de dispositifs médicaux ont augmenté de 8 % en glissement annuel (YOY). Malgré les pénuries de main-d’œuvre dans les professions médicales et la propagation de la variante Delta dans les hôpitaux, l’entreprise a très bien réussi jusqu’à présent. Le secteur pharmaceutique a également progressé de près de 14 % en glissement annuel, tandis que la santé grand public a enregistré une augmentation de plus de 5 % des ventes grâce à une demande accrue.

La durée de vie du stock de JNJ continuera de s’améliorer à mesure que la pandémie reculera. Les ventes de médicaments contre le rhume et la grippe seront fortes cet hiver. Cela devrait également aider les revenus des appareils à augmenter à mesure que les patients retournent chez le médecin pour des soins de routine, y achetant potentiellement des produits JNJ également.

Johnson & Johnson a augmenté ses perspectives de bénéfices dans une fourchette de 9,77 $ à 9,82 $ par action diluée. Cela augure bien pour la thèse haussière ici, faisant de JNJ l’une des meilleures actions de Ray Dalio à acheter.

McDonald’s (MCD)

En ce qui concerne les actions MCD, vous pouvez investir les yeux fermés. Trimestre après trimestre, cette société bat les estimations de bénéfices. De plus, sa présence est omniprésente dans le monde entier.

Certes, McDonald’s a récemment dû négocier un environnement plus coûteux en augmentant les prix des menus. Cependant, ce changement n’a pas drastiquement affecté les ventes. Au cours du dernier trimestre publié, les ventes nettes ont augmenté de 14 % pour atteindre 6,2 milliards de dollars, dépassant les attentes. En outre, les ventes mondiales des magasins comparables ont augmenté de 12,7 %, tandis que le marché intérieur a augmenté de 9,6 % par rapport à l’année précédente.

Il y a plusieurs facteurs en jeu ici. Cependant, le rebond de l’économie et le retour à la normale sont la principale raison pour laquelle la demande est de retour. De plus, l’entreprise attribue son récent succès à son nouveau sandwich au poulet, à ses promotions de commandes célèbres et à d’autres nouveaux produits.

L’industrie de la restauration rapide connaît un changement majeur dans les goûts des consommateurs. McDonald’s s’est rapidement adapté, ce qui en fait un nom attrayant par tous les temps parmi les actions à acheter.

Actions à acheter : Procter & Gamble (PG)

Il y a un modèle commun que vous trouverez avec Ray Dalio. Lorsqu’il s’agit d’acheter des actions, Dalio aime investir dans des sociétés performantes qui ont fait leurs preuves, des entreprises ayant de solides antécédents et des perspectives saines. Le stock de PG correspond à ce projet de loi, puis à certains. La multinationale des biens de consommation a vu ses bénéfices augmenter régulièrement au cours des trois dernières années.

Après avoir récemment publié ses résultats pour le premier trimestre 2022, Procter & Gamble a révélé qu’il avait mieux performé que prévu. Cependant, les coûts plus élevés de l’entreprise ont également eu un impact négatif sur les bénéfices par rapport aux chiffres de l’année dernière.

Sur la période, les ventes nettes ont augmenté de 5 % à 20,3 milliards de dollars, dépassant les prévisions de 19,9 milliards de dollars grâce à une forte croissance organique du chiffre d’affaires. Malgré une hausse des prix de P&G, les ventes de produits biologiques ont également augmenté nominalement. Néanmoins, les coûts de transport plus élevés et les prix des matières premières plus élevés étaient trop difficiles à surmonter pour la société ce trimestre. Le directeur financier Andre Schulten a déclaré que le géant des biens de consommation augmenterait les prix de certaines catégories pour lutter contre l’inflation.

P&G prévoit désormais des dépenses de marchandises après impôts de 2,1 milliards de dollars et des dépenses de fret de 200 millions de dollars. Malgré ces problèmes, la société a toutefois réaffirmé ses prévisions de bénéfices et de revenus pour l’année entière. Il appelle à une croissance des ventes de l’exercice de 2% à 4%, tandis que le bénéfice par action (BPA) de base est projeté entre 3% et 6%.

Starbucks (SBUX)

Le prochain sur cette liste d’actions à acheter est l’action SBUX. Starbucks a déclaré des revenus trimestriels inférieurs aux attentes alors que Covid-19 a refait surface en Chine et a affaibli ses ventes. Cette chaîne mondiale du café est également aux prises avec une augmentation des coûts. Néanmoins, il a partagé ses prévisions pour l’exercice 2022, qui incluaient une augmentation malgré ces défis pour répondre à la demande des clients.

Starbucks a annoncé un bénéfice fiscal de 1,49 $ par action au quatrième trimestre, contre 33 cents au même trimestre l’an dernier. De plus, les ventes ont manqué les estimations, atteignant 8,1 milliards de dollars au lieu des 8,21 milliards de dollars prévus par l’analyste. Dans le même temps, ce nombre est toujours élevé, surtout avec l’atmosphère d’affaires restreinte.

De plus, la société a enregistré une forte croissance au cours du trimestre, avec des ventes à magasins comparables en hausse de 22 % aux États-Unis. Les adhésions à Starbucks Rewards ont également connu une augmentation de 28 % en glissement annuel, soit près de 25 millions de membres actifs dans le programme.

Tout compte fait, mis à part les ventes affaiblies en Chine – le deuxième marché de l’entreprise – Starbucks a affiché des chiffres solides pour le dernier trimestre. De plus, il a la taille nécessaire pour faire face à des augmentations temporaires des coûts ainsi qu’à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Actions à acheter : Walmart (WMT)

Walmart – le plus grand détaillant au monde et un leader de l’industrie de l’épicerie – a récemment connu un autre trimestre réussi avec des bénéfices dépassant les attentes. L’entreprise a connu une bonne croissance lors de la rentrée scolaire ainsi que d’excellents rendements pour son activité d’épicerie.

De plus, les ventes de produits alimentaires ont augmenté de 2,4 milliards de dollars en glissement annuel pour le trimestre, Walmart ayant vu une augmentation du nombre de clients et réussi à garder les produits à portée de main. De plus, avec le retour des consommateurs à leurs routines, les visites en magasin ont également augmenté. C’est un signe très positif.

Enfin, les revenus du deuxième trimestre de l’exercice 2022 ont été un record en dehors de la période des fêtes, ce qui en dit long sur la marque Walmart ainsi que sur l’état de l’économie. Le directeur financier Brett Biggs a déclaré que ces modèles de consommation indiquent que les clients « sortent de l’hibernation ».

À la lumière de ces résultats, ce détaillant prévoit désormais un BPA de l’ordre de 6,20 $ à 6,35 $ et des ventes à magasins comparables aux États-Unis « augmenter de 5 % à 6 %, hors carburant », selon CNBC. Tout compte fait, l’action WMT semble être une autre entrée solide sur cette liste d’actions à acheter.

Costco (COT)

Suivant sur cette liste d’actions à acheter, Costco est l’un des magasins réservés aux membres les plus connus aux États-Unis. La chaîne propose des adhésions aux personnes qui souhaitent acheter de la nourriture, du carburant et d’autres fournitures et produits utiles à des prix de gros sans frais mensuels ni frais de livraison. En raison de la nature de la pandémie, cette entreprise a très bien réussi l’année dernière.

Plus précisément, Costco a connu une croissance incroyable ces dernières années avec des ventes en hausse de 17,7% en glissement annuel à 192 milliards de dollars, contre 163,2 milliards de dollars pour l’exercice 2020. De plus, la société a annoncé des bénéfices pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021 qui ont encore une fois dépassé les prévisions. Le BPA a bondi de 20,1% tandis que les revenus ont augmenté de plus de 17% par rapport à l’année précédente.

Enfin, Costco continue d’afficher une croissance de ses ventes comparables, mais à un rythme plus modéré qu’auparavant. Néanmoins, l’augmentation d’environ 15 % en glissement annuel de la société dans les ventes de maquettes est une bonne nouvelle pour les acheteurs et les investisseurs en actions COST.

Actions à acheter : Pepsico (PEP)

La dernière entrée sur cette liste d’actions à acheter est l’action PEP. Tout comme son homologue tout aussi célèbre Coca Cola (NYSE :KO), Pepsico passe un moment formidable en ce moment malgré les problèmes de chaîne d’approvisionnement qui affligent des marchés plus larges.

Pour commencer, cette multinationale de l’alimentation, des collations et des boissons a affiché un BPA de 1,79 $ par action au troisième trimestre 2021, dépassant les estimations du consensus de 1,73 $ par action. Certes, Pepsico a déclaré qu’une hausse des coûts de la chaîne d’approvisionnement a pesé sur les résultats de la période. Néanmoins, la société a réussi à réaliser un très bon trimestre. Les ventes nettes ont augmenté de près de 12% à 20,19 milliards de dollars, par exemple, dépassant les attentes. Cela indique que, même après avoir envisagé les acquisitions et les cessions, l’entreprise continue de croître à un rythme soutenu.

Pour l’avenir, les revenus organiques de PEP devraient augmenter de 8 % pour l’exercice 2021, en hausse par rapport à leurs prévisions précédentes de 6 %. Dans le même temps, la société a réaffirmé ses prévisions annuelles de BPA de base en devises constantes, qui devraient croître de 11%.

