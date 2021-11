7 actions à acheter pour créer votre propre portefeuille « Elon Musk »

Il est indéniable que l’un des noms les plus influents du monde financier est Elon Musk. Les Tesla (NASDAQ :TSLA) fondateur et PDG a presque à lui seul forcé les constructeurs automobiles du monde entier à se concentrer sur les véhicules électriques. Ses tweets se sont avérés encore plus puissants, envoyant des cryptos tels que Dogecoin (CCC :DOGE-USD) vers le haut ou vers le bas en quelques mots seulement. Alors que les investisseurs recherchent des actions à acheter au cours de l’année à venir, il est logique qu’ils évaluent la proximité d’une action avec l’homme qui fait si souvent bouger le marché.

Comme l’a déclaré Matt Levine de Bloomberg dans une chronique du début de 2021, « … la façon dont la finance fonctionne maintenant est que les choses ont de la valeur non pas en fonction de leurs flux de trésorerie mais de leur proximité avec Elon Musk. »

Carquois Quantitatif, une société d’études de marché qui « vise à combler le fossé entre Main Street et Wall Street », a pris ce sentiment à cœur. Sur la base de l’hypothèse d’Elon Markets proposée par Levine, Quiver a conçu un classement des actions les plus proches de Tesla. Le classement d’une entreprise dépend de sa probabilité de recevoir la reconnaissance de Musk sur les réseaux sociaux. Et afin de déterminer ces probabilités, Quiver examine les degrés de séparation entre le Twitter d’une entreprise et le Twitter de Musk.

Alors, quelles sont les actions à acheter qui sont les plus proches de Musk ? Si vous excluez Tesla, voici les 10 meilleures entreprises classées par connexion à Musk :

Maxar Technologies (NYSE :MAXR)

Communication Iridium (NASDAQ :IRDM)

Northrop Grumman (NYSE :CNO)

Axon Entreprise (NASDAQ :AXON)

L3Harris Technologies (NYSE :LHX)

Lockheed Martin (NYSE :LMT)

Ansys (NASDAQ :ANSS)

Actions à acheter : Maxar Technologies (MAXR)

En parcourant cette liste, vous pourriez penser que Musk était un dictateur, pas un pionnier des véhicules électriques. La plupart des actions avec les scores de proximité les plus élevés appartiennent à des entreprises dans les domaines de la production d’armes, des contrats de défense et de la technologie aérospatiale. Cependant, ils rappellent bien que Musk est également un pionnier dans le domaine de l’exploration spatiale.

Le premier nom sur cette liste, par exemple, Maxar Technologies, est un producteur de technologie spatiale basé au Colorado. Elle se concentre sur l’observation de la Terre, les communications et les satellites.

Avec le coup d’envoi d’une nouvelle course à l’espace, les contributeurs d’InvestorPlace ont déjà choisi l’action MAXR comme une option à acheter. Alors que de plus en plus d’entreprises s’efforcent de lancer des fusées au cours de l’année à venir, il est probable que les actions liées au secteur augmenteront avec elles. Il convient également de noter que Maxar est un partenaire réputé du gouvernement américain, aidant à la fois les projets d’intelligence terrestre et d’infrastructure spatiale.

Avec tout cela à l’esprit, il est facile de voir où la proximité de Musk entrerait en jeu.

Communications Iridium (IRDM)

Le nom de cette entreprise peut évoquer des images d’une société de relations publiques ou de conseil en médias, mais ne vous y trompez pas. La fonction principale d’Iridium est de fournir des services mobiles par satellite.

Plus précisément, cette société exploite 66 satellites en orbite terrestre. Cette constellation de satellites facilite constamment les communications voix et données auxquelles nous achetons des téléphones satellites et d’autres unités d’émetteur-récepteur pour accéder. Iridium mérite certainement d’utiliser le mot communications dans le titre de son entreprise.

En raison de sa place dans le monde de la technologie spatiale, Iridium a également attiré une attention intéressante. En fait, il a été nommé sur une liste d’actions à acheter avant une apocalypse.

Bien que l’IRDM ne soit peut-être pas impliqué dans le domaine de la technologie spatiale de la même manière que les autres entreprises de cette liste, sa technologie est clairement importante. Il semble donc approprié qu’il ait une grande proximité avec Musk. Alors que le stock a grimpé en 2020, il pourrait facilement remonter à nouveau au cours de l’année à venir. Si 2020 nous a appris quelque chose, c’est que la catastrophe n’est parfois pas aussi loin qu’on voudrait le penser. Musk le sait probablement, et cela peut être un facteur dans sa proximité avec l’IRDM.

Actions à acheter : Northrop Grumman (NOC)

Northrop Grumman opère dans le domaine de la technologie aérospatiale en mettant l’accent sur la technologie militaire et de défense. Il figure fréquemment sur des listes d’actions à acheter ou à surveiller qui se concentrent sur le terrorisme et les tensions mondiales et pour une bonne raison – c’est l’un des plus grands fournisseurs d’équipements et de technologies militaires au monde. Avec son siège dans la banlieue de Falls Church, en Virginie, cette entreprise est située à quelques pas de la capitale de notre pays.

Comme on peut s’y attendre, Northrop Grumman se concentre également sur l’espace et sa technologie. Le site Web de l’entreprise vante sa liste de projets comme comprenant « rendre invisible un avion de 200 tonnes, prédire les cyberattaques avant qu’elles ne surviennent ou résoudre les mystères de l’univers ». La première chose sur cette liste rappelle absolument Musk, il est donc tout à fait logique que cette entreprise soit très proche de lui.

Axon Entreprise (AXON)

Cette société est surtout connue pour son taser, mais elle produit de nombreux types d’armes et de technologies de protection pour les civils, les forces de l’ordre et les militaires.

Plus tôt cette année, l’analyste d’InvestorPlace Luke Lango l’a décrit comme le leader en fuite dans son espace, et compte tenu de ses performances impressionnantes au cours de 2021, il est facile de comprendre pourquoi. Bien que ce mois ait apporté quelques turbulences, l’action AXON est en hausse de 40 % au cours des six derniers mois et de 44 % pour l’année à ce jour. Lango a prédit que d’ici la fin de la décennie, Axon serait le principal « fournisseur de toutes les technologies pour les services de police modernes ».

Il n’est pas difficile de voir où se situe le potentiel d’un titre comme AXON. La technologie des armes à feu et de la protection individuelle a bondi tout au long de 2021 en raison de la montée des troubles civils que les États-Unis ont connus. Il est un peu plus difficile de voir où la proximité avec Musk entre en jeu.

Cela dit, il se peut que toutes les entreprises liées au secteur de la défense aient au moins une proximité partielle avec lui. Si vous recherchez des actions de défense à acheter qui n’ont pas de liens directs avec l’espace, AXON vaut vraiment la peine d’être regardé et Musk garde cela à l’esprit.

Actions à acheter : L3Harris Technologies (LHX)

Un autre nom populaire parmi les actions du secteur de la défense à surveiller, L3 Harris se préoccupe à la fois des contrats de défense et de l’informatique alors qu’il se déplace pour naviguer dans un paysage industriel en constante évolution.

La société affirme que sa mission est de « Protéger, Connecter et Informer », en produisant une technologie conçue pour aider l’humanité à progresser sur la terre, l’eau et l’air. Il indique également clairement qu’il est axé sur la navigation spatiale, avec des projets impliquant l’exploration spatiale et la technologie de l’espace de combat. Les solutions spatiales de l’entreprise semblent se concentrer sur la technologie de la défense.

Dans ces deux dernières phrases, nous voyons les multiples domaines dans lesquels se situe la proximité de Musk. Comme d’autres noms sur cette liste, L3Harris est fortement investi non seulement dans l’exploration spatiale et la technologie de défense, mais aussi là où les deux domaines se croisent. Il est facile de comprendre pourquoi Musk serait concerné par une entreprise dominante dans l’industrie qui se concentre sur deux de ses intérêts principaux.

Lockheed Martin (LMT)

Lockheed Martin est encore une autre action sur cette liste qui opère dans le domaine de l’ingénierie aérospatiale. À travers cela, il touche à la production d’armes, aux contrats de défense, aux technologies de l’information et aux satellites. Non seulement c’est parfait pour Elon Musk, mais c’est aussi l’aboutissement des autres actions à acheter qui sont proches du magnat de Tesla.

Alors, que devez-vous savoir d’autre sur Lockheed ?

Le contributeur d’InvestorPlace, Alex Sirois, a récemment vanté le potentiel important de LMT en tant qu’investissement à long terme, et par long terme, il entendait 10 ans. Dans sa liste d’actions à acheter et à conserver dans un avenir prévisible, il a recommandé Lockheed pour chacune de ses activités principales. Bien que tout le monde ne soit pas aussi optimiste sur LMT, cette proximité avec Musk fait que l’action vaut la peine d’être surveillée jusqu’en 2022.

Actions à acheter : Ansys (ANSS)

Le nom de famille de cette liste se distingue des autres actions à acheter pour sa proximité Musk en ce qu’il opère dans un domaine légèrement différent. Ansys développe et produit des logiciels de simulation dans les espaces d’ingénierie assistée par ordinateur et multiphysique. Cela peut le différencier des entreprises nommées ci-dessus. Un rapide coup d’œil sur son site Web révèle cependant qu’Ansys est profondément préoccupé par l’avenir de l’ingénierie autonome et de l’aérospatiale commerciale, deux choses qui, nous le savons, sont également très préoccupées par Musk.

Les ingénieurs de l’entreprise opèrent dans et explorent de nombreux domaines, notamment l’ingénierie des missions numériques, la stimulation des véhicules autonomes et l’analyse de la sécurité. Avec tout cet esprit, il semble raisonnable d’évaluer que c’est exactement le type d’entreprise qui aurait une grande proximité avec Musk, compte tenu de sa portée dynamique dans de nombreux domaines différents de la science et des technologies émergentes. Malgré son faible classement sur la liste Quiver Quant, il semble être un candidat plus susceptible que d’autres de recevoir un tweet direct de Musk, dont nous savons qu’il suit attentivement les progrès dans ses domaines d’activité.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.