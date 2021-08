7 actions à acheter pour encaisser les avoirs du moteur n ° 1

Si vous cherchez des actions à acheter et que vous vous souciez du capitalisme des parties prenantes, le Moteur n°1 Transform 500 ETF (CHAUVES-SOURIS:VOTER) pourrait être juste le générateur d’idées.

Bien qu’il ne détienne que 0,2 % de Exxon Mobil (NYSE :XOM), Engine No. 1, un investisseur activiste relativement nouveau, a obtenu fin mai du géant pétrolier de lui donner au moins deux sièges à son conseil d’administration. Puis, en juin, Engine No. 1 a lancé son nouvel ETF, correctement négocié sous le symbole VOTE, qui cherche à transformer 500 des plus grandes entreprises américaines.

Comme l’indique le site Web de VOTE, la stratégie d’investissement de l’ETF vise à atteindre les objectifs suivants :

« Engine n° 1 vise à mesurer l’investissement réalisé par les entreprises dans leurs employés, leurs communautés, leurs clients et l’environnement, y compris à l’aide de mesures financières, opérationnelles et environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). »

Fait intéressant, même s’il cherche à transformer ces entreprises par l’activisme et le dialogue, le fonds n’est pas géré activement. Au lieu de cela, il suit les performances du Indice Morningstar US Large Cap Select, en utilisant des directives de procuration et d’autres tactiques actives pour influencer les décisions des sociétés dont elle détient les actions.

Les capitalisations boursières des actions de l’indice varient de 3,8 milliards de dollars pour la partie basse à 2 100 milliards de dollars pour la partie haute.

Je vais essayer de choisir sept actions à acheter dans sept secteurs différents. De cette façon, les investisseurs obtiennent une certaine diversification avec leur activisme.

Berkshire Hathaway (NYSE :BRK.A, NYSE :BRK.B)

Danaher (NYSE :DRH)

Dépôt à domicile (NYSE :HD)

Nike (NYSE :NKE)

Nvidia (NASDAQ :NVDA)

Procter & Gamble (NYSE :PG)

Salesforce.com (NYSE :CRM)

Actions à acheter sur la liste du moteur n°1 : Berkshire Hathaway (BRK.A, BRK.B)

Source : Kent Sievers / Shutterstock.com

La première chose que vous remarquerez à propos de cette collection d’actions à acheter, c’est que le principal avoir dans VOTE — Pomme (NASDAQ :AAPL) à 5,91 % — ne fait pas partie des sept. C’est parce que Berkshire Hathaway figure également dans le top 10 de VOTE. Il détient 5,5% de la société technologique d’un billion de dollars, faisant du fabricant de l’iPhone la plus grande participation en actions de Warren Buffett par trois.

L’autre chose que vous remarquerez est que j’ai au moins un stock de cinq secteurs différents. Berkshire, bien sûr, représente les services financiers. Je considère BRK.B comme une excellente alternative à la possession d’un fonds commun de placement ou d’un FNB à large assise, car il détient une partie ou la totalité de nombreuses entreprises dans de nombreux secteurs.

Et le meilleur, c’est que vous ne payez pas de frais de gestion annuels. De plus, Berkshire a racheté une grande partie de ses actions ces dernières années – Buffett a racheté 24,7 milliards de dollars de ses actions de classe A et de classe B en 2020 – ce qui suggère que l’une des meilleures valeurs de l’année dernière était la propre action de Berkshire.

Berkshire a généré 29,4 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles (FCF) au cours des 12 derniers mois (TTM). Le TTM FCF de la société est supérieur à la capitalisation boursière actuelle d’environ 231 des Indice S&P 500 Composants.

C’est assez gros.

Danaher (DHR)

Source : madameF / Shutterstock.com

Il est difficile de croire que Danaher était autrefois une fiducie de placement immobilier. Mais, ensuite, ses plus gros actionnaires – les frères Steven et Mitchell Rales – ont fait pivoter l’entreprise vers la fabrication. Aujourd’hui, il est considéré comme faisant partie du secteur des soins de santé.

Larry Culp, l’actuel PDG de General Electric (NYSE :GE), était le PDG de Danaher jusqu’à sa démission en 2015 après quatorze ans à la tête du groupe.

Son ancienne relation avec Danaher l’a évidemment aidé lorsqu’il a cherché un acheteur pour la division des sciences de la vie de GE. Danaher a payé 21,4 milliards de dollars pour cela, le renommant Cytiva. Au cours du trimestre clos le 2 juillet 2021, Cytiva a contribué à 4,5 % à la croissance globale des ventes de Danaher de 31,0 %.

En parlant d’acquisitions, en juin, Danaher a annoncé l’acquisition de 9,6 milliards de dollars de Aldevron SARL, une société privée qui fabrique de l’ADN plasmidique, de l’ARNm et des protéines. Moderna (NASDAQ :ARNm) est l’un de ses plus gros clients.

Danaher a 6,9 milliards de dollars en TTM FCF. Sur la base de 26,72 milliards de dollars de ventes TTM, cela représente une marge FCF de 25,8%. Je considère que tout ce qui dépasse 10 % est vraiment très sain.

Actions à acheter sur la liste du moteur n ° 1: Home Depot (HD)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Si vous étiez sage et que vous avez acheté des actions HD pendant la correction de mars 2020 et que vous les détenez toujours aujourd’hui, vous avez plus que doublé votre argent en une brève fenêtre de 18 mois. Sur une base annualisée, cela représente un taux de croissance annuel composé de 65 %.

Le détaillant de rénovation domiciliaire a publié les résultats du deuxième trimestre 2021 le 17 août. Les ventes à magasins comparables de la société aux États-Unis ont augmenté de 3,4%, la plus faible augmentation des deux dernières années et 150 points de base de moins que l’estimation consensuelle. L’action a chuté aux nouvelles, bien qu’elle ait regagné une grande partie de ces pertes au moment où j’écris ces lignes.

En raison des taux de vaccination plus élevés, de plus en plus d’Américains déposent leurs outils électriques et leurs projets de construction et sortent, voyageant même pour la première fois depuis longtemps. Cela a certainement contribué à freiner les ventes.

Cependant, le PDG Craig Menear a déclaré lors de sa conférence téléphonique au deuxième trimestre 2021 que les 19 régions américaines de la société avaient enregistré une croissance des ventes à magasins comparables à deux chiffres sur une base de deux ans. Il continue de se concentrer sur une croissance plus rapide que ses pairs dans n’importe quel environnement économique, en partie, en offrant les prix les plus bas de l’industrie.

Home Depot a un TTM FCF de 11,5 milliards de dollars et une marge TTM de 8%.

Nike (NKE)

Source : mimohe / Shutterstock.com

Le slogan « Just Do It » de Nike pourrait facilement être une description de la capacité de l’entreprise à faire croître son chiffre d’affaires et son chiffre d’affaires. Ces dernières années, l’accent mis sur la vente directe aux consommateurs a accéléré la croissance du géant de la chaussure et de l’habillement dans toutes les régions où il exerce ses activités.

La société a publié en juin ses résultats du quatrième trimestre 2021 bien meilleurs que les attentes des analystes. À la suite de cette solide performance, l’analyste d’Oppenheimer, Brian Nagel, a relevé son objectif de cours sur Nike de 150 $ à 195 $.

« Nous pensons que NKE bénéficie d’une marge de manœuvre supplémentaire. À notre avis, les investissements récents commencent seulement à porter leurs fruits et le marché sous-estime la puissance EPS significativement améliorée à moyen et à long terme d’un modèle NKE à commande numérique », a rapporté CNBC, a déclaré Nagel le 1er août.

Nagel a en outre souligné la force de Nike en soulignant que son activité numérique avait doublé pour atteindre plus de 9 milliards de dollars au cours des deux dernières années. En outre, son activité Nike Direct, qui comprend ses magasins physiques, a représenté 39 % du chiffre d’affaires global de la marque Nike. D’ici 2025, il s’attend à ce qu’il soit d’environ 50 %.

Au cours de l’exercice 2021, Nike disposait de 6,0 milliards de dollars en TTM FCF et d’une marge TTM de 13,5 %.

Actions à acheter sur la liste du moteur n° 1 : Nvidia (NVDA)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nvidia est la première des deux valeurs technologiques de VOTE. C’est l’un des 10 principaux titres de l’ETF avec une pondération de 1,41 %. Au fur et à mesure que les actions technologiques évoluent, Nvidia est l’un des meilleurs moyens de jouer sur la croissance des jeux et de l’intelligence artificielle.

Le fabricant de puces a publié ses résultats du deuxième trimestre le 18 août. Ils ont battu à la fois le haut et le bas. Ses ventes se sont élevées à 6,51 milliards de dollars, 180 millions de dollars de plus que le consensus, tandis que les bénéfices se sont établis à 1,04 $ par action, trois cents de mieux que l’estimation. Nvidia prévoit des ventes de 6,8 milliards de dollars, soit 300 millions de plus que les attentes des analystes au troisième trimestre.

Je suppose que si vous vouliez vous plaindre de ses résultats, vous pourriez dire que son augmentation de 68% des ventes au cours du deuxième trimestre était considérablement inférieure à son augmentation de 84% au premier trimestre.

Cependant, ce serait exagéré. À l’exception de ses ventes de crypto-monnaie, la société tire sur tous les cylindres malgré les contraintes de la chaîne d’approvisionnement. Quant à l’acquisition en attente de 40 milliards de dollars de la société basée au Royaume-Uni Bras, il est confiant que les régulateurs finiront par approuver l’accord.

“Bien que certains titulaires de licence d’Arm aient exprimé leurs inquiétudes ou se soient opposés à la transaction et que les discussions avec les régulateurs prennent plus de temps qu’on ne le pensait initialement, nous sommes confiants dans l’accord et que les régulateurs devraient reconnaître les avantages de l’acquisition pour Arm, ses titulaires de licence et l’industrie “, a rapporté CNBC, déclarant Nvidia.

J’ai toujours aimé Nvidia à cause de son FCF. Dans le TTM, il disposait de FCF de 6,7 milliards de dollars et d’une marge de FCF de 30,6%.

Procter & Gamble (PG)

Source : rblfmr/ShutterStock.com

Il est toujours bon d’avoir une ou deux actions défensives de la consommation dans votre portefeuille pour générer des performances lorsque les actions davantage axées sur la croissance tournent. Procter and Gamble fait parfaitement l’affaire.

Saviez-vous que P&G est le plus grand annonceur au monde ? C’est, selon le magazine AdAge. AdAge estime que la société de produits emballés a dépensé 11,5 milliards de dollars en marketing mondial au cours de l’exercice 2021 (fin d’année le 30 juin). Cela le met en avant Amazon (NASDAQ :AMZN).

Il faut dépenser de l’argent pour gagner de l’argent, dit le proverbe. C’est particulièrement vrai pendant une pandémie. MarketingWeek a récemment expliqué comment P&G a une tradition éprouvée de doubler la publicité en cas de crise majeure. En conséquence, il prospère quand d’autres faiblit.

“Il y a un gros avantage ici”, a déclaré MarketingWeek alors COO, maintenant PDG, Jon Moeller a déclaré lors de la conférence téléphonique de P&G Q3 2020, “en termes de rappel aux consommateurs des avantages qu’ils ont vécus avec nos marques et comment ils ont servi leur et besoins de leurs familles, c’est pourquoi ce n’est pas le moment de passer à l’antenne.

Alors, comment a fait P&G en 2020 ? Il a réalisé un chiffre d’affaires de 76,1 millions de dollars, soit 7 % de plus qu’un an plus tôt, tandis que son bénéfice par action de base a augmenté de 11 % en glissement annuel pour atteindre 5,66 $ par action. Ainsi, P&G a dépensé 1 $ en marketing au cours de l’exercice 2021 pour générer 6,62 $ de ventes.

Ce n’est pas un mauvais retour sur investissement.

Procter & Gamble avait FCF de 15,6 milliards de dollars au cours de l’exercice 2021 et une marge de FCF de 20,5%.

Actions à acheter sur la liste du moteur n°1 : Salesforce.com (CRM)

Source : Bjorn Bakstad / Shutterstock.com

L’action de Salesforce a augmenté de 13% son cours cible le 22 août. L’analyste de JMP Securities, Patrick Walravens, a augmenté son cours cible de 282 $ à 320 $ tout en maintenant sa surperformance sur l’action CRM.

L’analyste estime que même s’il évalue Salesforce à 9,3 fois son chiffre d’affaires prévu pour 2022, cela reste 20 % inférieur au multiple médian du SaaS (logiciel en tant que service) de 11,5 fois.

Quelques jours avant cette dernière mise à niveau du prix cible, Goldman Sachs a fait de même, augmentant son estimation de 15 $ à 335 $. GS a une cote d’achat sur son action. Sur les 48 analystes qui couvrent le CRM, 40 l’ont en achat, et 8 en attente. Il n’y a pas d’appels de vente. Quant au prix cible médian, il est actuellement de 300,95 $, offrant aux investisseurs une hausse d’environ 13% au moment de la rédaction.

Je m’attends à ce que ces objectifs augmentent au cours des prochains trimestres. C’est particulièrement vrai maintenant qu’il a clôturé son achat de 28 milliards de dollars de Slack, la plate-forme de collaboration que Salesforce utilisera pour fournir à ses clients une plate-forme de gestion de la relation client encore plus solide.

Salesforce a un TTM FCF de 5,6 milliards de dollars et une marge FCF de 25,1%.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.