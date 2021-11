7 actions à acheter pour jouer sur la tendance à la hausse des prix à la consommation

Sur une base purement cynique et insensible, certaines personnes pourraient penser que la nouvelle pandémie de coronavirus leur a été un avantage net. Et ils n’ont pas tout à fait tort car statistiquement, l’impact total de la crise sanitaire mondiale s’est limité à ce que nous craignions initialement au début. Néanmoins, la hausse des prix a mis un frein à toute joie, nécessitant un examen plus approfondi de certaines actions à acheter.

Oui, les ouvriers qui ont eu le privilège de traduire leur métier de la cabine au salon ont bénéficié d’avantages économiques. Pendant un an ou plus, les abeilles ouvrières ont économisé sur les frais de déplacement, qui avant la pandémie imposaient un péage à la fois sur les coûts et le temps. De plus, ils n’ont pas eu à dépenser pour des améliorations de garde-robe de bureau. Pourtant, les investisseurs doivent désormais contrer la hausse des prix à la consommation en achetant des actions dans des secteurs spécifiques.

D’une part, le vieil adage s’applique : il n’y a pas de déjeuner gratuit. Bien sûr, des millions d’Américains ont reçu une belle prime – ou une bouée de sauvetage essentielle – grâce à des chèques de relance et au renforcement de l’assurance-chômage. Cependant, cette générosité ne provenait pas de l’argent magique. Au lieu de cela, nous allons payer pour cela par le biais des impôts et peut-être d’une période prolongée de hausse de l’inflation. Ainsi, les investisseurs doivent se protéger avec des actions particulières à acheter.

Un autre catalyseur négatif poussant les prix à la consommation vers la lune est la crise mondiale actuelle de la chaîne d’approvisionnement. Comme je l’ai expliqué dans mon entretien avec Rachelle Akuffo, présentatrice de CGTN America, le problème de la chaîne d’approvisionnement est un problème holistique. Sur la sortie et l’entrée (c’est-à-dire la fin de consommation et la fin de production), les contraintes d’inventaire dominent le discours. De plus, les vents contraires impliquant les chauffeurs routiers (au milieu du spectre) affectent le résultat net, créant des implications pour pratiquement tous les stocks à acheter.

Enfin, vous avez la main-d’œuvre qui quitte son emploi pour diverses raisons, bien que généralement liées au salaire, aux conditions de travail et aux avantages sociaux. Appelée la Grande Démission, cette dynamique pourrait signifier des prix à la consommation plus élevés alors que les employeurs ouvrent leur portefeuille pour attirer les talents. Cela devrait également avoir un impact sur les actions ci-dessous à acheter.

Bien que ces actions à acheter puissent survivre ou même prospérer pendant une période d’inflation, gardez à l’esprit qu’une telle dynamique n’est pas garantie de se réaliser. On peut soutenir que la vélocité de l’argent est dangereusement faible, ce qui indique davantage une menace déflationniste. Dans tous les cas, il est important de faire preuve de diligence raisonnable avant de continuer.

Métaux précieux de Wheaton (NYSE :WPM)

Kroger (NYSE :KR)

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE)

American Water Works (NYSE :AWK)

Matériaux appliqués (NASDAQ :AMAT)

Sibanye Stillwater (NYSE :SBSW)

VoitureMax (NYSE :KMX)

Actions résistantes à l’inflation à acheter : Wheaton Precious Metals (WPM)

Pour les actions à acheter pour contrer la hausse des prix à la consommation, je vais commencer par un nom évident, Wheaton Precious Metals. Comme vous le savez, l’inflation est l’une des forces les plus puissantes derrière la montée des métaux – et des matières premières en général.

Je ne peux pas dire que je suis un grand fan des alarmistes sur les métaux précieux, qui se retournent ensuite pour vous vendre un service d’abonnement trop cher. Ces gens polluent Internet autant que les terriens plats, mais bon, qu’allez-vous faire ? Cependant, il est également important de ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain.

Si vous visitez le site Web du Bureau of Labor Statistics des États-Unis et que vous jouez avec son calculateur d’inflation, vous tomberez sur une vérité incontestable : votre dollar n’a plus de valeur, ce qui incite cyniquement à l’investissement et, dans de nombreux cas, à la spéculation.

Ce dernier est particulièrement malheureux. Cependant, si vous voulez une entreprise digne de confiance dans le domaine du streaming de métaux précieux, vous devriez jeter un œil à WPM. Cela ne vous rendra probablement pas riche, mais cela vous protégera probablement des prix à la consommation incontrôlables.

Kroger (KR)

L’une des entreprises qui a bien performé en raison de la pertinence cynique qui découle de la pandémie de Covid-19, Kroger connaît une autre année solide en 2021. Depuis l’ouverture de janvier vers le dernier week-end avant Thanksgiving, KR a gagné plus de 27%, ce qui en fait l’une des meilleures actions à acheter simplement au mérite, pour ainsi dire.

Mais en tant qu’investissement spécifiquement destiné à contrer la hausse des prix à la consommation, Kroger mérite une forte considération. Principalement, l’entreprise représente une entreprise critique. De toute évidence, les sociétés humaines ne se portent pas bien sans nourriture et sans eau. Deuxièmement, peu importe à quel point les choses vont mal, les consommateurs feront tout leur possible pour sécuriser l’essentiel, même si cela signifie sacrifier les achats dans d’autres catégories de produits ou de services.

Si ce n’était pas une raison suffisante pour ajouter KR à votre liste d’actions à acheter, les données financières sous-jacentes constituent un cas extrêmement intrigant. Au cours de l’exercice clos le 31 janvier 2021, Kroger a généré 132,5 milliards de dollars, un résultat exceptionnel. Jusqu’à présent cet exercice, la société semble afficher des chiffres similaires, malgré les craintes que la pandémie de Covid-19 se soit considérablement estompée.

Actions résistantes à l’inflation à acheter : Coinbase (COIN)

Au départ, je pensais placer une unité d’actions liée aux investissements en actions traditionnels dans le créneau numéro trois pour les actions à acheter afin d’atténuer la hausse des prix. Certes, Wall Street a été l’un des principaux bénéficiaires de la nouvelle normalité. Rappelons qu’avant la pandémie, les analystes financiers déploraient que les jeunes évitent de participer aux actions pour d’autres activités.

Maintenant, comme l’a déclaré le Wall Street Journal, tout le monde est devenu un day trader. Pourtant, il y a un secteur qui peut donner des actions à acheter pour leur argent.

Je parle bien sûr des crypto-monnaies. Parallèlement à leur position antigouvernementale et anti-censure, la nature décentralisée des cryptos offre une inclusivité sans précédent. Tant que vous avez accès à Internet (et en supposant un traitement gouvernemental favorable), n’importe qui peut participer aux actifs numériques.

Mais si vous souhaitez participer à ce récit par le biais d’actions, vous avez deux choix principaux : acheter des actions d’une société minière ou d’un échange de crypto. Coinbase représente ce dernier, offrant une proposition intrigante. Au lieu de parier quel actif augmentera le plus, Coinbase s’apparente à vendre des billets pour le grand match.

Étant donné que le jeu de crypto implique en partie une atténuation du risque d’inflation, COIN semble un choix naturel parmi les actions à acheter.

American Water Works (AWK)

Je vais être franc avec toi. Que les prix à la consommation augmentent ou baissent, j’aurais probablement collé American Water Works sur cette liste d’actions à acheter. Pendant une période d’incertitude — et je pense que c’est une description juste de la conjoncture actuelle — les services publics offrent une excellente idée d’investissement. Mais quelque chose d’aussi critique que les infrastructures hydrauliques ? AWK se vend vraiment tout seul.

Comme pour l’argument des biens essentiels, l’eau courante est une nécessité absolue. Aussi, je le qualifierais de petit miracle. L’une des plus grandes réalisations de l’humanité est de permettre à quiconque de tourner le robinet et de profiter des jets d’eau à la demande, pour ainsi dire.

De plus, la pénurie d’eau est un problème majeur auquel la communauté internationale doit faire face. Divers groupes de défense notent que seulement 3% de l’eau mondiale est de l’eau douce et que les deux tiers de cette quantité sont bloqués dans des zones ou des conditions irréalisables pour l’extraction.

Cyniquement, cela se traduit par des prix de l’eau plus élevés. Avec des problèmes localisés pesant sur le problème plus large, c’est une fatalité. Vous pouvez atténuer certains des risques en acquérant des actions comme AWK.

Stocks résistants à l’inflation à acheter : matériaux appliqués (AMAT)

Considéré comme le leader mondial des solutions d’ingénierie des matériaux pour les industries des semi-conducteurs ainsi que des écrans plats utilisés dans divers appareils numériques, Applied Materials aurait été l’une des actions les plus pertinentes à acheter, quelles que soient les circonstances extérieures. Bon sang, l’entreprise est également importante pour le développement de produits solaires, ce qui signifie que vous pouvez faire valoir qu’AMAT est un jeu ESG (environnement, social, gouvernance).

Cependant, la crise de la chaîne d’approvisionnement a été un catalyseur massif pour Applied Materials, ainsi que pour toute autre entreprise liée à l’industrie des semi-conducteurs. Lors de mon entretien avec CGTN America, j’ai mentionné que les contraintes d’inventaire poussaient les gens à faire leurs achats d’Halloween en juillet et août, une situation tout simplement inédite dans aucun autre contexte. Par conséquent, on peut imaginer la demande intense de produits de conséquence.

De plus, dans la dernière publication des résultats de l’entreprise, la direction a publié une prévision faible, citant des « défis de la chaîne d’approvisionnement ». Pour parler franchement, la société ne peut pas suivre l’énorme vague de demande, qui a poussé les investisseurs à vendre AMAT.

Pourtant, à long terme, je pense que AMAT est l’une des actions à acheter. Je veux dire, où d’autre les entreprises vont-elles se procurer leurs produits d’ingénierie des matériaux ?

Sibanye Stillwater (SBSW)

L’un des plus importants producteurs de métaux précieux au monde, vous pouvez acquérir des actions de Sibanye Stillwater pour la même raison que vous pourriez considérer Wheaton Precious Metals. Les matières premières rares et en demande ont tendance à bien se comporter en période d’inflation. Ajoutez à cela la peur de ce qui pourrait arriver ensuite – par exemple, les cas de Covid-19 augmentent à nouveau – et vous avez une excellente incitation de base pour ajouter SBSW à votre portefeuille d’actions à acheter.

Mais j’aime aussi Sibanye pour une autre raison. Selon son site Internet, la société est le plus grand producteur primaire de platine au monde et le deuxième producteur de palladium. Les deux métaux sont d’une importance cruciale pour les infrastructures basées sur la technologie. De plus, leurs propriétés distinctes ont des implications importantes pour la révolution des véhicules électriques.

De plus, vous avez un récit géopolitique convaincant qui devrait soutenir SBSW comme l’une des principales actions à acheter pour contrer la hausse des prix. La Russie est le plus grand producteur de palladium au monde, ce qui confère au pays un pouvoir et une influence incroyables, d’autant plus que la communauté internationale modernise ses infrastructures. Cependant, les relations américano-russes sont presque au plus bas, ce qui est de bon augure pour Sibanye Stillwater, basée en Afrique du Sud.

Actions résistantes à l’inflation à acheter : CarMax (KMX)

L’un des pires effets secondaires de la pandémie dont relativement peu parlent est qu’elle a ridiculisé ceux qui ont donné de bons conseils. Par exemple, lorsque les prix des voitures d’occasion ont grimpé en flèche lors de la crise initiale de la chaîne d’approvisionnement, beaucoup ont indiqué que cela aussi passerait. Eh bien, cela aussi passera, mais ce ne sera certainement pas en 2021. Peut-être pas en 2022 non plus.

C’est une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont besoin d’acheter une voiture. Autre problème propre à la pandémie : les bons conseils étaient parfois rendus caducs. Le marché des voitures d’occasion en est un exemple. Parfois, les voitures d’occasion étaient plus chères que les nouvelles de la même marque et du même modèle. Cela doit faire mal à l’esprit et au portefeuille. Mais vous savez qui rit jusqu’à la banque ? VoitureMax.

Alors que certains gourous de la finance affirment que les voitures sont des passifs, ce n’est pas nécessairement vrai dans tous les cas. Heck, ce n’est peut-être même pas vrai dans la plupart des cas. C’est parce que dans plusieurs états, vous ne pouvez rien faire sans véhicule personnel. De plus, CarMax sait qu’à un moment donné, vous ne pouvez plus retarder l’achat.

Sans fin en vue de ces prix ridicules, autant danser avec le diable et acheter du KMX.

À la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.