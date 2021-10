7 actions à acheter que les investisseurs devraient conserver pour les années à venir

Ma dernière galerie d’actions à acheter sont des investissements que les investisseurs pourraient envisager de détenir pour les années à venir.

Cependant, il y a un hic. Je ne proposerai pas nécessairement des actions comme Pomme (NASDAQ :AAPL) ou Microsoft (NASDAQ :MSFT). Mais ne vous inquiétez pas. Les sept noms sont d’excellentes entreprises.

Laissez-moi expliquer.

Sur, la marque suisse de vêtements et de chaussures, qui compte Roger Federer comme investisseur, est devenue publique le 14 septembre à 24 $ par action. La raison sociale de la marque est En attente (NYSE :ONON). Il a augmenté de plus de 24% au cours des six semaines qui ont suivi son introduction en bourse.

Si vous suivez mon écriture, vous savez peut-être que j’aime m’amuser avec mes galeries. Pour info, les galeries sont des articles comme celui-ci qui recommandent ou discutent de plus d’un stock.

Voici un exemple récent d’une galerie amusante que j’ai faite.

Quoi qu’il en soit, dans cet article, je chercherai à trouver sept actions à acheter qui ont le mot « holding » dans leur dénomination sociale. Pour élargir le champ, cela inclut les exploitations plurielles. Une société holding est une société mère qui n’exerce pas sa propre activité mais détient des actions d’une ou plusieurs autres sociétés et d’autres actifs.

Une recherche sur Finviz donne 76 actions avec une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars ou plus avec « holding » dans leurs noms. Malheureusement, les résultats de la recherche se terminent à mi-chemin de l’alphabet, il n’y a donc pas de symboles commençant par les lettres I à Z dans la liste, mais j’en ai tiré le meilleur parti avec une liste d’options diversifiée :

Ashland Global Holdings (NYSE :CENDRE)

Camping World Holdings (NYSE :CWH)

Les exploitations de Capri (NYSE :CPRI)

Fonds Celsius (NASDAQ :CELH)

Athènes Holding (NYSE :ATH)

Hill-Rom Holdings (NYSE :CRH)

Atlas Air Holdings dans le monde (NASDAQ :AAWW)

Actions à acheter : Ashland Global Holdings (ASH)

Mes amis m’ont surnommé « Ash », qui est l’abréviation d’Ashworth, mon nom de famille. Donc, quand j’ai vu Ashland sur la liste, et qu’il a une entreprise solide, je n’ai eu qu’à l’inclure.

Ashland a filé son Valvoline (NYSE :VVV) dans un processus de séparation en deux étapes, en commençant par la vente de 34,5 millions d’actions de VVV à 22 $ le 28 septembre 2016. Cela a représenté 17 % de l’activité de Valvoline. Les 83 % restants ont été distribués en franchise d’impôt le 12 mai 2017. En conséquence, les actionnaires d’Ashland ont reçu 2,745338 actions pour chaque action détenue dans la société mère.

Aujourd’hui, une action d’ASH et 2,745338 actions de Valvoline valent plus de 190 $, contre environ 116 $ où l’action Ashland s’échangeait avant la scission (après avoir pris en compte une scission survenue au moment de la scission).

Ce ne sont pas des retours énormes. Cependant, Valvoline a annoncé le 12 octobre qu’elle diviserait ses activités en deux sociétés : Retail Services et Global Products. L’activité Services de vente au détail compte près de 1 600 magasins de lubrification rapide et un chiffre d’affaires de 1,2 milliard de dollars. L’activité Global Products vend son huile moteur dans le monde entier. Son chiffre d’affaires s’élève à environ 1,8 milliard de dollars.

Ainsi, l’extraction de valeur pour les actionnaires d’Ashland Global n’a pas encore été pleinement exercée.

Quant à Ashland Global elle-même, elle a un flux de trésorerie disponible (FCF) sur 12 mois de 426 millions de dollars. Sur la base d’une capitalisation boursière de 5,9 milliards de dollars, il a un rendement FCF de 7,2%, ce qui le place très proche du rendement de 8% que je considère comme un territoire de valeur.

Camping World Holdings (CWH)

Si vous regardez l’émission The Profit de CNBC, vous savez peut-être que Marcus Lemonis, la star de l’émission, est également le président-directeur général de Camping World. Le plus grand détaillant américain de véhicules récréatifs (VR) avec 176 concessionnaires de VR et 10 centres de service et de vente au détail pour VR.

La société a connu un deuxième trimestre avec des ventes atteignant un record de 2,06 milliards de dollars, soit 28,3% de plus qu’un an plus tôt. De plus, sa marge bénéficiaire brute a augmenté de 644 points de base à 36,9 %. Il n’est donc pas étonnant que son bénéfice net au cours du trimestre ait atteint un record de 246,1 millions de dollars.

La société vise à atteindre 1 milliard de dollars de bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) sur 12 mois. Au 30 juin, son EBITDA ajusté TTM était de 779 millions de dollars. Il pourrait atteindre cet objectif d’ici le milieu de l’exercice 2022.

Le TTM FCF de Camping World est de 522,5 millions de dollars. Sur la base d’une capitalisation boursière de 3,27 milliards de dollars, la société a un rendement FCF de 16%. Comme je l’ai dit en discutant de ASH, je considère que tout ce qui dépasse 8% est en territoire de valeur.

Si vous vous posez la question, Lemonis détient 52,6% des voix, donc non seulement il est le PDG, mais il contrôle également beaucoup.

J’aime tout dans le commerce du VR. Toujours avoir.

Actions à acheter : Capri Holdings (CPRI)

Si vous n’avez pas suivi le secteur de la vente au détail depuis plusieurs années, vous ne savez peut-être pas que Capri est la société holding de Michael Kors, Jimmy Choo et Versace.

La marque Versace a récemment reçu de mauvaises nouvelles. Le PDG Jonathan Akeroyd a annoncé qu’il quitterait Versace fin mars 2022 pour se rapprocher de sa famille au Royaume-Uni. Il deviendra le PDG de Groupe Burberry (OTCMKTS :BURBY) à ce moment-là.

Heureusement, Capri dispose d’un large éventail de talents pour faire fonctionner Versace jusqu’à ce qu’un nouveau PDG soit trouvé.

« Versace dispose d’une équipe de direction exceptionnelle, dirigée par la vision de conception innovante de Donatella Versace, et nous restons confiants dans le potentiel de croissance à long terme de la maison de luxe », a déclaré le PDG de Capri, John Idol, dans son communiqué de presse annonçant le départ.

Fin juillet, Capri a annoncé les résultats du premier trimestre 2022. Parmi les faits saillants du trimestre, les trois marques ont dépassé les attentes de l’entreprise en termes de ventes et de bénéfices. À la suite de résultats meilleurs que prévu, il a relevé ses prévisions pour l’ensemble de 2022.

Il prévoit désormais de générer 5,3 milliards de dollars de ventes avec un bénéfice d’exploitation de 848 millions de dollars. Michael Kors devrait représenter 70 % de son chiffre d’affaires global.

L’action CPRI est en hausse de 139% par rapport à l’année dernière.

Fonds Celsius (CELH)

Je ne sais pas quelle est votre définition d’un stock de momentum. Pourtant, le fabricant de boissons fonctionnelles brûlant des calories sous la marque Celsius correspond à la description de mon point de vue.

L’action CELH est en hausse de 89 % depuis le début de l’année, de 345% au cours de la dernière année et de 114 % sur une base annualisée au cours des cinq dernières années. Il reste en feu malgré ces gains.

Au cours des derniers mois, j’ai été en conflit au sujet de cette entreprise.

Fin juillet, j’ai recommandé aux détenteurs de CELH d’envisager de prendre des bénéfices car sa valorisation avait pris de l’avance. Mieux vaut racheter quand il tombe dans les 40 $. Ce n’est jamais arrivé. 65 $ était aussi bas que possible.

Plus récemment, j’ai inversé le cours, suggérant que Celsius est forcément l’une de ces actions qui semblent toujours trop chères à acheter. Et donc, vous ne le faites jamais, perdant une énorme appréciation du capital.

En 2020, j’ai pensé que cela pourrait être un micro-cap à acheter et à conserver pour la prochaine décennie. Cependant, jusqu’à ce qu’il livre quelques trimestres médiocres, je dois rester stable dans mes pensées sur celui-ci.

À cette époque l’année prochaine, nous pourrions dire que CELH semble trop cher à acheter à 200 $.

Actions à acheter : Athene Holding (ATH)

Gestion globale d’Apollo (NYSE :APO) a organisé sa journée des investisseurs le 19 octobre. Le PDG Marc Rowan a déclaré que le gestionnaire d’actifs alternatifs s’attend à ce que ses actifs sous gestion doublent pour atteindre 1 000 milliards de dollars d’ici 2026.

Elle prévoit d’atteindre ce noble objectif en élargissant ses unités commerciales, y compris sa plate-forme d’assurance. C’est là qu’Athene Holding entre en jeu.

Apollo détient actuellement 35% d’Athene ; elle génère 30 % de ses revenus tirés des commissions. Cependant, la propriété d’Athene par Apollo figure sur son bilan comme un actif de 2,5 milliards de dollars qui ne produit aucun frais.

Ainsi, en mars, il a annoncé qu’il achèterait le reste d’Athene dans le cadre d’une transaction entièrement en actions qui valoriserait l’entité fusionnée Apollo/Athene à 29 milliards de dollars.

Athene est une société de services de retraite de premier plan. C’est l’un des plus grands fournisseurs de rentes à indice fixe aux États-Unis depuis sa création en 2009 ; il a généré une croissance de la valeur comptable ajustée de 17 % par an jusqu’au deuxième trimestre 2021.

En 2015, Athene avait 67 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Au cours des six années suivantes, ces actifs ont connu une croissance annuelle composée de 21 % pour atteindre 207 milliards de dollars. L’entreprise gagne de l’argent grâce aux spreads d’investissement.

Athene est une machine à sous.

Que vous achetiez des actions d’Athene ou d’APO avant la fusion dépend de vous ; dans les deux cas, vous devriez en profiter à long terme.

Hill-Rom Holdings (HRC)

En avril 2017, j’ai inclus l’ancien compagnon d’écurie de Hill-Rom Holdings, Hillenbrand (NYSE :SALUT), dans une galerie d’actions de retraite dont personne ne parle. Les deux sociétés ont été scindées en 2008.

Hill-Rom a surperformé HI au cours des 54 mois qui ont suivi. Il est en hausse de 119% contre 26% pour le fabricant de cercueils. Je suppose que les investisseurs apprécient l’équipement hospitalier et les fournitures médicales par rapport à l’industrie de la mort.

Cependant, la plupart des gains proviennent de Baxter International (NYSE :BAX) soumissionner pour l’acquérir. En juillet, Baxter a offert 144 $ par action pour la société. Hill-Rom a rejeté cette offre. Le 2 septembre, Baxter a augmenté son offre à 156 $ l’action. En cas de succès, le fabricant de produits chirurgicaux à grande capitalisation paiera 10,5 milliards de dollars en espèces pour les capitaux propres, plus il assumera une dette de 1,9 milliard de dollars.

L’action Hill-Rom se négocie actuellement 2 $ en dessous du prix d’offre de Baxter. Si Hill-Rom trouvait une proposition supérieure, Hill-Rom devrait payer à Baxter des frais de résiliation de 367 millions de dollars.

Même si je ne dirais pas que c’est probable, l’arbitrage de fusion est toujours en jeu.

Actions à acheter : Atlas Air Worldwide Holdings (AAWW)

Si vous avez des besoins continus de transport de fret, Atlas Air est la société que vous appelez. Il fournit des aéronefs, des équipages, des services de maintenance, d’assurance (ACMI) et d’autres services à ceux qui en ont besoin.

Une grande partie de son activité implique ACMI. En d’autres termes, vous fournissez le contenu, et il fournit le transport de fret et tout le reste nécessaire pour exploiter un avion cargo.

Cependant, en raison de la similitude de ses activités ACMI et charter ces dernières années, elle a fusionné ces deux activités dans ce que l’on appelle maintenant Airline Operations. Ce segment représente 95 % de son chiffre d’affaires trimestriel.

Au cours des six premiers mois de 2021, les revenus d’AAWW s’élevaient à 1,85 milliard de dollars, soit 26,1 % de plus qu’un an plus tôt. Son résultat d’exploitation s’est élevé à 264,3 millions de dollars, soit 45,4 % de plus qu’au premier semestre 2020.

En juin, la société comptait 17 767-300 avions volant pour Amazon Fulfillment Services. De plus, il a fourni Amazon (NASDAQ :AMZN) avec 19 767-300 avions pour les services de Dry Lease. Ces baux secs sont généralement d’une durée de 10 ans.

Atlas Air dispose actuellement de l’équivalent de 107,2 appareils, dont beaucoup sont des 747.

Compte tenu du désordre actuel de la chaîne d’approvisionnement, j’imagine qu’Atlas Air sera très occupé dans un avenir prévisible.

