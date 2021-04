7 actions à acheter qui bénéficieront d’une demande refoulée

Des données économiques récentes montrent que l’économie américaine se rétablit à un rythme plus rapide que prévu suite à la pandémie de Covid-19. Alors que les vaccinations s’accélèrent et que les mesures de relance gouvernementales soutiennent les consommateurs et les entreprises, l’économie devrait augmenter une fois la demande refoulée et, parallèlement, un éventail de nouvelles actions à acheter.

Au second semestre de cette année, les industries les plus durement touchées par la pandémie devraient revenir en force. Les centres de villégiature, les cinémas, les restaurants et les compagnies aériennes devraient tous être chauds en 2021 et au-delà, car les gens sortent de la maison et dépensent à nouveau pour les loisirs et le divertissement.

Dans cet article, nous examinons sept actions qui bénéficieront d’une demande refoulée.

Les Américains adorent le jeu. Considérez que plus de 4 milliards de dollars ont été misés sur le Super Bowl en février dernier et vous avez une idée de la taille de l’industrie du jeu aux États-Unis. devrait profiter à MGM Resorts, l’une des principales sociétés de casino et de villégiature au monde avec des opérations aussi loin que Macao, en Chine.

MGM a profité de la pandémie pour se repositionner et se renommer, s’éloignant du jeu dans les casinos et les centres de villégiature et se concentrant davantage sur les paris sportifs. Ce changement devrait aider MGM en diminuant sa dépendance à l’égard du trafic piétonnier dans ses casinos et alors que les sports aux niveaux collégial et professionnel reviennent en force cette année.

MGM stock a été l’une des plus fortes réouverture des jeux cette année. Depuis janvier, le cours de l’action a augmenté de 30% à un peu plus de 40 $.

La musique live est une énorme affaire. En 2019, avant la fermeture de Covid-19, l’industrie de la musique live a généré des revenus mondiaux (abonnement requis) de près de 30 milliards de dollars. L’année dernière, les revenus représentaient un tiers de ce niveau à seulement 10 milliards de dollars dans le monde, selon le cabinet d’études de marché Statista. Cette année, les revenus de la musique live devraient doubler le niveau de 2020 à 20 milliards de dollars et devraient atteindre 31 milliards de dollars d’ici 2024. Tout cela est une excellente nouvelle pour Live Nation Entertainment, la société basée à Beverly Hills, en Californie, qui promeut et exploite et gère la vente de billets pour des concerts de musique et d’autres événements de divertissement en direct partout dans le monde.

Pour être sûr, Live Nation a eu des difficultés en 2020, ses revenus ayant chuté de 84% par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. L’entreprise a compensé en mettant en œuvre 950 millions de dollars de réductions de coûts. Il reste également optimiste sur ses perspectives pour cette année, notant que 83% des clients ayant des billets pour des spectacles annulés ont choisi de conserver leur place jusqu’à ce que les événements soient reprogrammés. Seuls 17% des détenteurs de billets ont demandé leur remboursement.

Les investisseurs ont réagi positivement à la réduction des coûts et aux perspectives de Live Nation, faisant grimper le stock de LYV de 11% depuis le début de l’année à 81,82 $ par action.

Les actions d’AMC ont beaucoup souffert cette année, poussées de haut en bas par la foule du trading de Reddit qui trouve apparemment amusant de pomper et de vider les actions de la plus grande chaîne de cinémas d’Amérique. Ajoutez à cela un dépôt de bilan évité de justesse et un rapport d’analyste récent qui fixait un objectif de cours sur les actions AMC de 0,01 USD, et il est clair que la période a été difficile pour la société basée à Leawood, au Kansas, qui a été reconnue pour avoir popularisé le film moderne. -expérience en cours.

Cependant, malgré tout le drame, il y a des raisons d’espérer en ce qui concerne les cinémas AMC et le box-office. S’il n’y a pas eu beaucoup de films à succès sortis en salles ces derniers mois, l’ouverture du film «Godzilla vs. Kong» début avril a donné lieu à des applaudissements. Le film Warner Bros. a eu le meilleur week-end d’ouverture pour un film depuis la fermeture des salles de la pandémie de Covid-19, récoltant 32,2 millions de dollars de reçus de billets nationaux. Dans le monde entier, Godzilla contre Kong a gagné 285,4 millions de dollars au cours de son week-end d’ouverture de cinq jours (du mercredi au dimanche).

L’action AMC a été battue cette année, mais se maintient autour de 9,50 $ par action depuis la fin du mois de mars.

La Walt Disney Company a été en grande partie soutenue pendant la pandémie par la force croissante de son service de streaming, Disney +. Le fait que la société ait lancé sa plate-forme de streaming moins de six mois avant que la pandémie de Covid-19 n’impose la fermeture des parcs à thème, des croisiéristes et des centres de villégiature de la société dans le monde entier semble maintenant être une planification brillante de la part de Mouse House. Après tout, Disney + a ajouté plus de 100 millions d’abonnés depuis son lancement à l’automne 2019.

Cependant, Disney + ne reste qu’une partie des activités de la société, même si elle est en croissance. Et maintenant que Covid-19 est en retraite dans le monde entier, Disney rouvrira ses parcs à thème et ses attractions ce printemps et cet été qui étaient presque entièrement fermés l’année dernière.

Il y a aussi la populaire entreprise de croisières Disney à redémarrer et une nouvelle production cinématographique et télévisuelle qui fournira un nouveau contenu à la bibliothèque populaire de Disney, en ajoutant des propriétés telles que Star Wars, Marvel, Pixar animation et plus encore. Tout compte fait, Disney devrait avoir une très grosse année en 2021.

L’action DIS a un peu reculé ces dernières semaines à 183,15 $ l’action, mais elle a pris des ruées au-dessus de 200 $ l’action depuis la mi-février.

Carnival Cruise Lines est prêt à sortir de la cale sèche et à reprendre la mer. Cela explique pourquoi la société basée à Miami, en Floride, le plus grand opérateur de croisière au monde, fait pression sur le Center for Disease Control pour essayer de remettre ses navires de croisière à la voile.

L’enjeu est une part des 16 milliards de dollars de revenus qui devraient être générés par l’industrie des croisières cette année. Reste à savoir quand Carnival pourra reprendre ses opérations vers des destinations telles que les Bahamas et les Bermudes. Mais la demande refoulée devrait mettre le vent dans les voiles de l’entreprise et de l’action CCL.

Depuis la fin du mois de janvier, l’action CCL a augmenté de 26% à 27,34 $ l’action. D’autres gains sont prévus à mesure que les opérations et les revenus de la société reviendront sérieusement plus tard cette année. Le cours de l’action a reculé de près de 30 $ depuis le début du mois d’avril, les perspectives immédiates de la société restant nuageuses. Mais un cas haussier peut être fait pour Carnival alors que les vaccins Covid-19 s’accélèrent et que l’économie rouvre. L’objectif de prix médian sur les actions de la société est juste autour de 30 $ l’action, ce qui suggère une légère hausse par rapport aux niveaux actuels. Le prix élevé de l’action est de 41 $ par action.

Le centre commercial n’est pas mort. Pas encore en tout cas. Bien que nous ayons tous augmenté nos achats en ligne au cours de la dernière année, les gens ont hâte de sortir de chez eux et de retourner dans leurs magasins préférés. Au-delà de cela, les centres commerciaux ne sont pas seulement des endroits où les gens vont faire leurs courses. C’est aussi là que les gens se rencontrent pour socialiser avec des amis et des familles, manger un morceau et peut-être voir un film. Et tout cela est de bon augure pour Simon Property, le plus grand opérateur de centres commerciaux aux États-Unis.

Avec l’économie en pleine reprise et une nouvelle série de chèques de relance de 1 400 $ qui atterrissent sur les comptes bancaires des consommateurs, les magasins de détail et les centres commerciaux en profiteront à coup sûr. La National Retail Federation prévoit que les ventes au détail augmenteront de près de 10% cette année à plus de 4,30 billions de dollars alors que les dépenses de consommation rebondiront fortement par rapport à leur creux pandémique.

Cette prévision optimiste se reflète dans l’action SPG, qui est en hausse de 36% depuis le début de l’année à 114,17 $ l’action.

Comment chacun pourra-t-il se rendre à sa destination de vacances et voyager pour voir ses amis et sa famille dans les mois à venir, lorsque le pays rouvrira? Southwest Airlines, c’est comme ça. La première compagnie aérienne américaine pour les voyages d’agrément est assurée de bénéficier de la réouverture de l’économie et de la demande de voyages refoulée. Déjà, le transport aérien augmente avec la Transportation Security Administration (TSA) signalant des contrôles quotidiens de plus de 1,5 million de passagers, le plus grand nombre depuis avant la pandémie.

Southwest Airlines, qui est la plus grande compagnie aérienne à bas prix au monde, transporte plus de passagers intérieurs que toute compagnie aérienne basée aux États-Unis.Le transporteur vole également vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes et au Mexique, et commercialise de manière agressive ses bas tarifs et ses destinations de voyage vers le public.

L’action LUV a été clairement gagnante cette année, avec son cours de bourse en hausse de 32% depuis le début de l’année, les investisseurs étant de plus en plus nombreux à adhérer à l’histoire de la réouverture et à parier sur les voyages de vengeance.

A la date de publication, Joel Baglole détenait une position longue sur DIS.

Joel Baglole est journaliste d’affaires depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour le Washington Post et le Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.