7 actions à acheter qui ont l’air bon marché en fonction de leurs flux de trésorerie

La célèbre citation de Warren Buffet « Cash Is King » souligne l’importance de la valeur d’une entreprise. L’argument est que de solides flux de trésorerie augmentent à la fois les perspectives de croissance d’une entreprise et offrent une valeur intrinsèque plus élevée à l’action. Dans l’article d’aujourd’hui, nous couvrons les entreprises dont les flux de trésorerie sont exceptionnels. J’ai sélectionné un mélange d’actions à acheter qui offrent des perspectives de dividendes, de valeur élevée et de croissance.

Le marché perd un peu de mousse et les investisseurs doivent opter pour des actions de haute qualité à l’avenir. Je crois que de bons bénéfices font de bonnes entreprises et que les bonnes entreprises font de bonnes actions.

Entrons dans mes sept actions à acheter, et j’espère que vous apprécierez tous la lecture !

International Business Machines (NYSE :IBM)

Société de pool (NASDAQ :BASSIN)

Société cible (NYSE :TGT)

Deere & Compagnie (NYSE :DE)

Crocs, Inc. (NASDAQ :CROX)

ROKU, Inc. (NASDAQ :ROKU)

Hibbett, Inc. (NASDAQ :HIBB)

Actions à acheter : International Business Machines (IBM)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

IBM a bien réussi à accroître son efficacité opérationnelle grâce à la fois à des gains de productivité et à des acquisitions de croissance. La société est bien positionnée pour profiter de l’adoption du cloud, et l’acquisition de Red Hat contribuera aux synergies sur le marché du cloud hybride. Un portefeuille de brevets de qualité et la blockchain, la sécurité et d’autres produits de transformation numérique de l’entreprise offrent des perspectives de durabilité.

En raison de flux de trésorerie importants, IBM peut être à la fois un dividende et un jeu de valeur pour le moment. Un rendement moyen des flux de trésorerie disponibles sur cinq ans de 10,3% bat la médiane du secteur de 1,1%. IBM a principalement utilisé ses liquidités pour racheter des actions et verser des dividendes intéressants. Le dividende d’IBM rapporte 4,5%, et l’entreprise verse 60 % de son revenu net.

Sur la base d’une valorisation en multiples, l’action devrait connaître une hausse considérable. Le multiple P/E à terme implique un objectif de cours de 283,55 $, tandis que la valeur intrinsèque basée sur les flux de trésorerie disponibles suggère un objectif de cours de 212,77 $. Wall Street a des perspectives plus modestes, Bank of America étant la dernière à publier un rapport avec un objectif de cours de 175 $ sur 12 mois.

À mon avis, les grands analystes bancaires sont souvent en retard et réviseront probablement leurs objectifs à la hausse alors que la société continue de produire un BPA solide.

Pool Corporation (POOL)

Être le premier distributeur mondial d’équipements de piscine en dit long sur l’efficacité de l’entreprise. Pool Corp s’est bien développée l’année dernière, avec une croissance de 57 % d’une année sur l’autre des ventes globales.

En outre, la société a également acquis des centres de distribution supplémentaires à New York, au New Jersey, au Texas et en Floride au cours de la dernière année.

Les flux de trésorerie disponibles du pool de 284,9 millions de dollars sont à leur plus haut niveau depuis 2009. Les rachats d’actions accompagnés de solides flux de trésorerie d’exploitation ont entraîné une augmentation du rendement des flux de trésorerie disponibles.

Goldman Sachs a fixé un objectif de cours de 535 $ sur l’action le mois dernier. Le résiduel de Pool Corp pour les investisseurs n’a cessé d’augmenter au fil des ans et, en mai, elle a décidé d’augmenter son dividende trimestriel de 38 %, poussant par la suite le rendement à terme à 0,74 %. Pool est une action sous-suivie avec un modèle commercial de haute qualité.

Je pense que des facteurs tels que l’augmentation des flux de trésorerie et de la rentabilité de l’entreprise, le faible nombre d’actions en circulation et les programmes de rachat la rendent bon marché pour le moment.

Actions à acheter : Target Corporation (TGT)

Source : jejim / Shutterstock.com

Plus tôt ce mois-ci, Target a augmenté son dividende trimestriel d’un taux astronomique de 32,4%. Les flux de trésorerie d’exploitation de Target ont augmenté de près de 50 % d’une année sur l’autre pour atteindre 10,5 milliards de dollars. Des aspects tels qu’une stratégie omnicanale, une livraison le jour même et la création de marque ont bien servi l’entreprise ces derniers temps. Les ventes comparables de la société au premier trimestre pour les achats en magasin ont augmenté de 18 %, tandis que celles axées sur le numérique ont augmenté de 50,2 %, ce qui signifie qu’elles ont bien équilibré les achats en magasin et en ligne.

Un rendement des flux de trésorerie disponibles de 8,7 % dépasse la moyenne de l’industrie de 3,5 %. Target a racheté des actions de manière agressive au cours des dernières années, ce qui a maximisé la valeur pour les actionnaires.

L’action est sous-évaluée selon les mesures de valorisation relative. Je pense que l’action n’est pas chère en raison du programme de rachat d’actions actuel et du consensus BPA étant positif. Je pense également que les investisseurs en dividendes ne peuvent pas se tromper avec une action qui verse un dividende depuis 53 années consécutives à un taux de croissance sur cinq ans de 3,96 %.

Deere & Company (DE)

Malgré un récent recul, je pense toujours que les actions Deere sont très bon marché. Une productivité accrue dans les secteurs de l’agriculture et de la construction entraînera très probablement des bénéfices plus élevés pour Deere. Dans une perspective à long terme, une part de marché supplémentaire est attendue, car l’entreprise se développe rapidement dans l’agriculture de précision et exploite des marchés mal desservis.

Dans le rapport sur les résultats du dernier trimestre, les flux de trésorerie disponibles sans effet de levier de Deere ont presque doublé d’une année à l’autre. Un rendement des flux de trésorerie disponibles de 5,6% ainsi qu’un taux de croissance des dividendes à terme de 1,01% ajoutent à mon optimisme.

Selon Evercore, l’action pourrait atteindre 455 $ par action au cours des 12 prochains mois. Les dividendes ont augmenté à un taux sur cinq ans de 6,7%.

Les investisseurs en dividendes doivent faire attention, car le revenu net est à son plus haut niveau en sept ans ; Je m’attends à ce que la croissance des dividendes persiste.

Actions à acheter : Crocs (CROX)

Source : Wannee_photographer / Shutterstock.com

Ce ne sont pas seulement les produits Crocs qui sont revenus à la mode ces derniers temps, le stock aussi. Le stock de Crocs a battu le S&P 500 près de six fois au cours de la dernière année.

La croissance des ventes en ligne et en magasin de la société a récemment augmenté, la dernière publication de ses résultats faisant état d’un taux de croissance des revenus de 64% d’une année sur l’autre. Son résultat d’exploitation a augmenté de 22,83 % depuis 2015 en raison de l’augmentation de l’efficacité de la gestion des actifs et des stocks.

Crocs ne verse pas de dividende, mais il détient des perspectives de valeur et de croissance importantes. Les flux de trésorerie disponibles ont augmenté de 109,30 millions de dollars en glissement annuel. Piper Sandler a récemment placé un objectif de cours de 140 $ sur l’action.

Roku (ROKU)

Source : JHVEPhoto / Shutterstock.com

La performance de Roku a été qualifiée d’anomalie de verrouillage par beaucoup, mais je crois en sa longévité.

La croissance des utilisateurs de Roku avait augmenté progressivement avant la pandémie, et la période de verrouillage était exactement ce dont le stock avait besoin pour vraiment démarrer. Deutsche Bank prévoit des gains à long terme pour ROKU en raison de son positionnement sur le marché et de la durabilité prévue du streaming en ligne.

ROKU a réalisé un bénéfice net au cours du dernier trimestre d’une valeur de 113,4 millions de dollars.

Si l’entreprise recherche des acquisitions à des fins de croissance avec son résiduel, elle continuera à produire des cash-flows impressionnants. Les rendements boursiers seront liés à la capacité de ROKU à maintenir sa part de marché et aux synergies qu’elle ajoute à son arsenal.

Actions à acheter : Hibbett (HIBB)

Source : LisaCarter / Shutterstock.com

Le dernier stock que je couvre aujourd’hui est Hibbett. Hibbett est une société et une action très sous-estimées, à mon avis. Le détaillant de vêtements de sport cible des emplacements mal desservis depuis 1945. La société a réussi à ouvrir plus d’un millier de magasins à travers les États-Unis dans des zones à forte croissance.

Le développement du commerce électronique, l’expansion sélective des magasins et ses programmes de fidélisation de la clientèle sont au cœur de la croissance récente de l’entreprise.

Hibbett’s a un rendement des flux de trésorerie disponibles sur 5 ans de 16,5 %. La société a réussi à augmenter ses liquidités d’un impressionnant 164,6 millions de dollars au cours du dernier trimestre.

La société est extrêmement axée sur les actionnaires avec des rachats d’actions constants depuis 2005. Hibbett a annoncé en mai qu’elle augmenterait son programme de rachat d’actions de 500 millions de dollars ; la prolongation est autorisée jusqu’en février 2025.

Hibbett’s a déjà gagné plus de 300 % au cours de l’année écoulée, mais je ne pense pas que les investisseurs devraient encaisser leurs bénéfices pour l’instant. L’action se négocie toujours bien en deçà de ses pairs sur les multiples clés. Le ratio cours/bénéfice de l’action est toujours inférieur à sa moyenne sur cinq ans, ce qui est un indicateur de valeur relative.

Hibbett est toujours un achat avec un objectif de cours de 110 $, selon Bank of America.

Toutes les actions de cet article ont une valeur basée sur les flux de trésorerie et devraient bien performer dans des circonstances de marché efficaces. Je recommanderais aux investisseurs de diversifier un portefeuille en ajoutant au moins quelques actions axées sur les flux de trésorerie à leurs principaux avoirs. Si vous avez des questions concernant mes choix, n’hésitez pas à me contacter directement !

A la date de parution, Steve Booyens était longtemps POOL et HIBB. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Steve Booyens a cofondé Pearl Grey Equity and Research en 2020 et est depuis responsable de la recherche sur les actions et des relations publiques. Avant de fonder la société, Steve a travaillé dans divers rôles financiers à Londres et en Afrique du Sud, et ses articles sont publiés sur diverses pages Web réputées telles que Seeking Alpha, Benzinga, Gurufocus et Yahoo Finance. Le contenu de Steve pour InvestorPlace comprend des recommandations d’actions, avec des articles occasionnels sur le financement participatif, la crypto-monnaie et l’ESG.