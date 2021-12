7 actions à acheter si le gouvernement ferme ses portes en février 2022

Depuis que la cloche d’ouverture de Wall Street a sonné le lendemain de Thanksgiving, des nuages ​​d’incertitude planent sur les marchés américains. Les rapports sur ce qui serait bientôt surnommé la variante omicron ont rapidement envoyé des ondes de choc dans certains secteurs. Et depuis lors, d’autres nouvelles de Capitol Hill se sont révélées troublantes pour les investisseurs. Les querelles bipartites ont conduit à de plus en plus de discussions sur une fermeture du gouvernement.

Heureusement, les législateurs démocrates ont réussi à éviter la fermeture juste avant une échéance clé du 3 décembre, garantissant un financement jusqu’en février 2022. Cela ne représente cependant qu’une solution temporaire à un problème plus vaste, laissant les investisseurs avec des questions urgentes. Que pourrait signifier un arrêt du gouvernement pour les marchés ?

Si vous vous demandez quelles actions acheter comme prochain financement, vous n’êtes pas seul.

Bien que nous ne sachions pas avec certitude à quoi ressemblera l’avenir immédiat, s’il inclut un arrêt du gouvernement, partiel ou complet, ce ne sera probablement pas une mauvaise nouvelle pour les investisseurs. Au contraire, certaines industries pourraient en profiter. Jetons un coup d’œil à quelques actions à acheter si un arrêt se produit.

Procter & Gamble (NYSE :PG)

Soupe Campbell (NYSE :CPB)

Archer-Daniels-Midland (NYSE :SMA)

Coca Cola (NYSE :KO)

Colgate-Palmolive (NYSE :CL)

Groupe Altria (NOUS :MO)

Newmont (NYSE :NEM)

Actions à acheter en cas de fermeture du gouvernement : Procter & Gamble (PG)

Source : Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Comme vous pouvez probablement le constater d’après les noms de cette liste, le secteur de la consommation de base est susceptible de bénéficier le plus d’un arrêt. Aucune entreprise ne produit plus d’articles ménagers que Procter & Gamble. Ses avoirs sont vraiment vastes, couvrant les soins de santé, les soins à domicile et les soins aux bébés et aux femmes, pour n’en nommer que quelques-uns. Et dans chaque domaine, P&G a obtenu une part de marché significative.

Les fermetures gouvernementales ont tendance à induire un fort sentiment d’incertitude, obligeant les consommateurs à s’approvisionner en articles dont ils ne veulent pas se passer si les choses tournent mal. Lors de la fermeture de 2018, de nombreux employés des agences gouvernementales se sont retrouvés à travailler sans salaire ou avec des salaires en congé. Ils se souviennent de ce sentiment de bien-être et si un arrêt survient à nouveau, ils ne veulent pas être mal préparés.

Nous savons également qu’en période d’incertitude, les Américains nerveux ont tendance à trop se préparer en faisant des achats excessifs. Le type de produits dont ils ont besoin sont distribués par de grandes entreprises, et Procter & Gamble contrôle bon nombre des marques les plus fiables du pays.

L’action PG a également été vantée pour sa résistance aux tendances inflationnistes qui affectent également les habitudes de consommation. Si vous recherchez des actions à acheter en prévision d’une fermeture, il n’y a pas de meilleur pari que ce géant de la consommation de base.

Compagnie de soupe Campbell (CPB)

Source : HeinzTeh / Shutterstock.com

Si les Américains vont s’approvisionner en produits de première nécessité, ils utiliseront la même pratique en matière de nourriture. Et quand il s’agit de stocker des aliments non périssables, il n’y a pas de meilleur pari que Campbell Soup.

La marque emblématique est vendue partout, des marchés à grande surface aux magasins à un dollar, et elle se conserve pendant des mois. De plus, nous nous dirigeons vers la saison la plus froide et à mesure que les températures baissent, le besoin d’articles chauds tels que des soupes copieuses ne fera qu’augmenter. Le contributeur d’InvestorPlace, Joel Baglole, a nommé CPB comme action à acheter la prochaine fois qu’un événement national donnera aux Américains des angoisses apocalyptiques. Comme il l’a déclaré, « Quand les gens pensent à faire des réserves de nourriture, ils se tournent vers la soupe. C’est copieux, réconfortant, fait un excellent déjeuner et a une durée de conservation qui peut surpasser la plupart des autres produits en conserve.

Les ventes devraient augmenter alors que l’entreprise se dirige vers un hiver marqué par de multiples événements qui pourraient facilement amener les Américains à s’approvisionner en produits alimentaires. L’action CPB devrait certainement figurer en bonne place sur votre liste d’actions à acheter pour un arrêt, d’autant plus qu’elle a connu des difficultés ces derniers temps, créant ce qui pourrait devenir une opportunité lucrative d’acheter la baisse si ces tendances se poursuivent.

Actions à acheter en cas de fermeture du gouvernement : Archer-Daniels-Midland (ADM)

Source : Katherine Welles / Shutterstock.com

L’entreprise communément désignée par ses initiales est connue comme un aliment de base de la production et de la distribution alimentaire. Avec une portée qui s’étend bien au-delà de cela, cependant, c’est aussi un leader dans le domaine mondial de la transformation agricole. Tout au long des années de croissance assez régulière, l’entreprise s’est efforcée de mettre l’accent sur des pratiques centrées sur la santé et la durabilité. ADM ne possède pas de fermes, mais elle s’associe à elles en fournissant des technologies innovantes pour aider à stimuler la croissance et la distribution des produits agricoles.

Cela ne s’arrête pas aux services agricoles, cependant. Le travail de l’entreprise couvre des domaines tels que les graines oléagineuses et les solutions glucidiques ainsi que les ingrédients de nutrition animale. De plus, s’il s’agit de nourriture et qu’il sera demandé alors que l’Amérique fait face à des perspectives économiques décourageantes, ADM contribuera à la fournir.

Il convient de noter que même si de nombreux consommateurs s’approvisionneront absolument en articles comme les soupes Campbell, leurs pairs plus soucieux de leur santé se concentreront davantage sur les produits alimentaires fournis par des entreprises comme Archer-Daniels-Midland. ADM a récemment été nommé sur une liste d’actions de consommation de base à acheter pour des raisons encore plus prononcées aujourd’hui.

Compagnie Coca-Cola (KO)

Source : Fotazdymak / Shutterstock.com

Il n’y a probablement pas de marque plus emblématiquement américaine que Coca-Cola. Même les non-buveurs de sodas ont goûté à certains produits appartenant à l’énorme conglomérat de boissons non alcoolisées dont les avoirs sont également assez vastes, englobant des marques telles que Dasani Waters, Honest Tea et Minute Maid Beverages.

Si les Américains nerveux s’approvisionnent en nourriture, ils devront également s’approvisionner en boissons et il n’y a pas de société de boissons plus connue que Coca-Cola. Tous les Américains ne boivent pas le soda pour lequel la société est nommée, mais leur boisson de choix est probablement fabriquée par l’une des filiales de la société. Avec ce type d’empire, KO est un investissement sûr alors que le pays se prépare à une période d’incertitude.

Même face à l’inflation, l’action KO semble tenir bon. Il s’avère qu’il y a de nombreuses raisons, car le titre est vanté pour ses qualités anti-inflation. Comme l’a noté Alex Sirois, contributeur d’InvestorPlace, dans une liste récente sur ce sujet précis, « la thèse générale est que les biens de consommation sont les plus touchés par l’inflation ». Les actions KO ne devraient certainement pas être comptées sur les listes d’actions à acheter face à une fermeture du gouvernement.

Actions à acheter en cas de fermeture du gouvernement : Colgate-Palmolive (CL)

Source : Shutterstock

Cependant, les Américains ne s’approvisionneront pas seulement en nourriture et en boissons si la fermeture se poursuit. Vous associez probablement le nom à des produits tels que le dentifrice, mais la société multinationale sous laquelle Colgate opère produit et distribue des brosses à dents, des bains de bouche et des produits de rinçage pour adultes et enfants. Elle fabrique également des produits d’hygiène générale pour les humains et les animaux. Pour toute personne concernée par le bien-être dentaire ou simplement par l’hygiène générale, les produits Colgate sont essentiels, et ils seront d’une importance primordiale en cette période d’incertitude économique. Si vous le gardez à côté de votre lavabo de salle de bain, Colgate-Palmolive l’a probablement fait.

Plus tôt cette année, Josh Enomoto, contributeur d’InvestorPlace, a nommé CL parmi les actions résistantes à la récession à acheter pour les investisseurs nerveux. « Une récession devrait être sacrément horrible pour que les gens lésinent sur le strict nécessaire », a-t-il noté.

Bien que nous ne soyons pas encore confrontés à une récession, il semble raisonnable de supposer que Colgate-Palmolive sera une entreprise qui ne verra son activité augmenter que pendant que les Américains nerveux se préparent au pire. Le dernier arrêt du gouvernement que nous avons vu a entraîné une instabilité économique considérable et beaucoup d’anxiété chez les consommateurs. Cette fois-ci, les Américains voudront être préparés et le shopping aide les nerveux à se sentir mieux, en particulier pour le type de produits essentiels fournis par Colgate-Palmolive.

Groupe Altria (MO)

Source : Kristi Blokhin / Shutterstock.com

Nous avons pas mal discuté de l’essentiel tout au long de cette liste, mais nous savons tous que les Américains nerveux n’achèteront pas seulement ce qui est bon pour eux. Ils feront le plein de choses qui les aideront à se sentir mieux, comme de l’alcool et des cigarettes. Les compagnies de tabac devraient profiter d’une période économique où le stress sera élevé. Ce géant de son secteur possède plusieurs des plus grands noms du grand tabac dont PhilipMorrisUSA. Il convient également de noter qu’Altria a exploré des expansions sur le marché du cannabis à croissance rapide. En 2018, elle a fait un investissement stratégique dans un producteur canadien de cannabis Groupe Cronos (NASDAQ :CRON) et a exploré d’autres investissements plus récemment.

Comme l’a noté Chris Lau, contributeur d’InvestorPlace, « Certains investisseurs considèrent le tabac comme un investissement peu attrayant. Mais les fumeurs doivent toujours acheter les produits de l’entreprise. De plus, Altria dispose d’un segment discount qui se développe. Il veille à ne pas abuser les clients sensibles aux prix, en particulier ses marques haut de gamme. »

Quiconque cherche à capitaliser sur l’augmentation des ventes de cigarettes que le pays pourrait voir serait bien servi de considérer MO parmi les stocks de fermeture à acheter.

Actions à acheter en cas de fermeture du gouvernement : Newmont (NEM)

Source : Piotr Swat/Shutterstock

Bien que ce nom puisse sembler un choix étrange pour une liste qui comprend principalement des actions de consommation de base, il vaut également la peine d’envisager un scénario du pire des cas, en examinant le type d’actions qui devrait bénéficier si un arrêt est prolongé ou conduit à un pire paysage économique dans lequel les craintes sont considérablement amplifiées.

Si nous commençons à nous approcher de ce type de scénario, nous verrons probablement des entreprises fortement liées à l’exploitation aurifère commencer à en bénéficier, car les Américains recherchent les moyens les plus sûrs de stocker leur argent et de protéger leurs actifs. En tant que plus grande société d’extraction d’or du pays, Newmont vaut le détour si vous cherchez des actions à acheter. Les mines de la société se trouvent dans l’ouest américain, mais sa portée minière s’est étendue à des pays tels que la République dominicaine, le Ghana et l’Australie.

Nous avons récemment assisté à une remontée des prix de l’or suite aux tendances inflationnistes qui sont venues définir la fin de l’automne. Alors que les prix ont chuté depuis lors, les craintes augmentent maintenant pour d’autres raisons et si elles continuent de s’aggraver, les sociétés aurifères se tiendront prêtes.

Pour toute personne intéressée par les actions à acheter pendant une période marquée par la panique et l’incertitude, cela pourrait être le bon moment pour un jeu haussier sur l’exploitation aurifère.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.