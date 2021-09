7 actions à court terme à vendre avant que les traders de Reddit n’encaissent

Les actions à court terme ne sont pas un phénomène nouveau. Mais jusqu’à présent cette année, grâce à la puissante combinaison de stocks de mèmes et Reddit commerce? Cela a été un moyen facile pour les investisseurs particuliers de réaliser des bénéfices commerciaux rapides.

Entre Divertissement AMC (NYSE :AMC), Trèfle Santé (NASDAQ :CLOV), GameStop (NYSE :GME) et bien d’autres, prompts au coup, les commerçants de Main Street ont réussi à battre les vendeurs à découvert dits « d’argent intelligent » de Wall Street à leur propre jeu à maintes reprises cette année.

Bien sûr, gagner de l’argent sur des actions fortement shortées n’est pas toujours garanti. La clé est d’entrer dans une compression à ses débuts. Par exemple, acheter des actions GME avant qu’elles ne passent de 20 $ par action à 483 $ par action. Ou acheter AMC, après qu’il soit revenu en dessous de 10 $ par action avant sa deuxième compression, ce qui l’a envoyé jusqu’à 72,62 $ par action.

Entrez tôt et vous pourrez constater des gains épiques en peu de temps. Arriver trop tard, près du sommet ? Vous vous retrouverez à risque de « tenir le sac », comme on dit.

Si l’on examine les récentes actions à court terme, il y en a beaucoup qui pourraient connaître de fortes baisses une fois que les investisseurs des médias sociaux décideront de prendre des bénéfices. Voici 7 actions short squeeze à vendre avant que les traders Reddit n’encaissent :

Certes, AMC et GME ont conservé la plupart de leurs gains respectifs. Pourtant, dans le cas de Clover, qui est passé d’environ 7,75 $ par action à 28,85 $ par action en juin. A quoi ça sert aujourd’hui ? Environ 8,50 $ par action. Une grosse baisse si vous êtes arrivé près du sommet. Ces sept actions ressemblent beaucoup moins à des chouchous de la bourse qu’à un jeu de patate chaude.

Actions à court terme à vendre : Vinco Ventures (BBIG)

Les actions de Vinco Ventures ont généré plusieurs fois le buzz cette année. Premièrement, lorsque la société a annoncé son intention de fusionner avec la société de médias numériques Zash en janvier. Puis à nouveau lorsque la société a sauté dans le train NFT (jetons non fongibles) fin mars.

Mais les dernières nouvelles qui font plonger les traders de mèmes et les vendeurs à découvert sont les résultats trimestriels les plus récents de la société. Les chiffres eux-mêmes, montrant des baisses de revenus et de lourdes pertes, n’étaient pas impressionnants. Ce sont les mises à jour de la société accompagnant les chiffres qui ont de nouveau enthousiasmé la communauté commerciale de Reddit pour les actions BBIG. À savoir, des mises à jour liées à sa récente acquisition de Lomotif.

Comme vous le savez peut-être, Lomotif est un aspirant TIC Tac concurrent. En juillet, j’ai discuté de la façon dont Vinco pourrait raconter que l’achat de cette action, c’est comme entrer tôt dans TikTok. Et quand on considère la course parabolique de l’action d’environ 2,50 $ par action à 8 $ par action en quelques jours ? Cela a clairement joué ici.

Alors, avec l’armée de stock meme serrant le short, pourquoi devriez-vous sauter sur BBIG? Avec de nombreux drapeaux rouges, les vendeurs à découvert vocaux pourraient sortir du bois, publiant des « rapports courts » cinglants qui laissent les commerçants se diriger vers les sorties. Dans une situation où l’argent facile a déjà été gagné, ne tentez pas le destin en achetant des actions BBIG à 8 $+ par action.

Ocugen (OCGN)

Comme je l’ai dit le 20 août, être long sur Ocugen est un pari tout ou rien que vous ne devriez pas faire. Si cette société de biotechnologie ne parvient pas à apporter son vaccin Covid-19 Covaxin (développé par la société indienne Bharat Biotech) en Amérique du Nord, ses actions reviendront probablement bien en dessous de 1 $ par action. OCGN se négocie aujourd’hui à environ 7,66 $ par action.

Malheureusement, les chances ne sont pas du côté de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’obtenir l’approbation complète de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’EUA (autorisation d’utilisation d’urgence) des organismes de réglementation canadiens. Non seulement cela, il est discutable de savoir si cela pourrait générer un montant significatif de ventes pour Covaxin, même avec l’approbation. Les Américains et les Canadiens qui souhaitent se faire vacciner ont de nombreux choix parmi ceux disponibles.

Si les « mandats de vaccins » devenaient une chose ? Ce seront les vaccins disponibles maintenant, comme celui développé par Pfizer (NYSE :PFE) et BioNTech (NASDAQ :BNTX) qui en retirent un bénéfice immédiat. Covaxin est toujours en lice pour l’approbation de la FDA, mais il pourrait ne pas l’être avant la fin de 2022 ou le début de 2023.

En termes simples, raccourcir ce nom est plus susceptible qu’improbable d’être un slam dunk pour l’argent intelligent. Si vous possédez des actions OCGN, considérez-les parmi ces actions à court terme à vendre dès que possible.

Senseonics (SENS)

L’action SENS est l’une de ces situations où l’activité sous-jacente semble prometteuse, mais les actions elles-mêmes ne semblent pas être une opportunité forte aux prix d’aujourd’hui.

En d’autres termes, dans des années, son produit de surveillance du diabète Eversense pourrait devenir un grand succès.

Le problème? L’évaluation d’aujourd’hui reflète déjà ce potentiel et plus encore. Avec une capitalisation boursière de 1,7 milliard de dollars, Senseonics a besoin qu’Eversense décolle plus tôt que prévu juste pour justifier le prix actuel de l’action (4 $ par action).

Le battage médiatique s’estompant rapidement, le côté court de ce nom est devenu encombré. Au 13 août, environ 20,66 % de son flottant en circulation avaient été vendus à découvert. Cela a amené certains à considérer SENS comme l’une des actions à court terme à acheter. Pourtant, il ne figure même pas sur la liste des actions les plus discutées sur le subreddit r/WallStreetBets de Reddit. Ne vous attendez pas à ce que Senseonics constate tout d’un coup le niveau d’achat en masse observé avec certains des autres noms discutés dans cette galerie.

Une fois que les spéculateurs qui ont acheté des actions au cours des dernières semaines se sont retirés et que SENS est retombé à 2 $ par action au cours du printemps, cela pourrait être un pari à long terme intéressant sur Eversense.

Mais maintenant, avec le cours de son action reflétant son éventuel gain futur, même si ce gain est dans des années ? La meilleure chose à faire maintenant est de vendre si vous possédez et de rester sur la touche si ce n’est pas le cas.

Support.com (SPRT)

Le stock de Support.com avait du sens en tant que jeu de compression courte il y a quelques semaines, lorsque j’ai écrit pour la dernière fois à ce sujet. À l’époque, il changeait de mains à environ 8,15 $ par action. Même alors, cela semblait assez cher, mais compte tenu de son intérêt élevé à court (67 %) et de son potentiel de grimper encore une fois son accord de fusion avec Bitcoin (CCC :BTC-USD) société minière Génération Greenidge fermé, SPRT semblait valoir le risque.

Aujourd’hui, après l’incroyable compression qui a presque quadruplé les actions ? Pas tellement. J’ai longtemps considéré le stock de SPRT comme l’un des meilleurs jeux de minage de crypto. Pourtant, aux prix d’aujourd’hui, l’évaluation implicite de la société combinée n’a guère de sens. À la clôture de la transaction, les propriétaires actuels de cette action ne détiendront que 7,7 % de l’entité combinée.

À environ 31,50 milliards de dollars par action aujourd’hui et une capitalisation boursière actuelle de 882 millions de dollars, l’entité affichera une valorisation de près de 11,5 milliards de dollars après la fusion. Même si Bitcoin continue de faire son retour et que la société atteint le sommet de ses prévisions pour 2022 (selon la présentation de la fusion), cette évaluation est toujours sérieusement déséquilibrée.

Alors que le côté court se démène pour couvrir, l’action SPRT pourrait rester à ses prix gonflés actuels pour le moment. Mais avec le risque croissant qu’il retombe à 8,15 $ par action (ou moins) à l’approche de la date de clôture de la transaction, il est préférable de rester à l’écart de ce stock de mèmes lorsque le navire a clairement navigué.

Groupe de travail (WKHS)

Comme ce fut le cas le mois dernier, le stock de WKHS a encore plusieurs vents favorables en sa faveur, notamment la possibilité de remporter sa protestation contre l’offre pour le contrat de véhicule USPS, ainsi que le potentiel que sa technologie de drone HorseFly obtienne l’approbation de la Federal Aviation Administration (FAA).

Pourtant, malgré ces circonstances favorables, ne comptez pas sur le fait qu’il s’agit de l’une des actions à court terme qui devrait décoller comme une fusée dans l’immédiat.

Pour commencer, les chances que son offre de protestation l’emporte semblent minces. Le nouveau PDG de Workhorse, Richard Dauch, n’a même pas commenté son statut actuel.

Le catalyseur HorseFly a encore plus de potentiel. Mais on ne sait pas quand, ou même si, il recevra l’approbation de la FAA. Bien sûr, un autre développement révolutionnaire pourrait sortir du champ gauche. Disons, une grosse commande de véhicule ou un accord de partenariat, comme celui vu avec Lightning eMotors (plus ci-dessous). Cependant, bien qu’il s’agisse de l’une des actions les plus fortement shortées, avec un taux d’intérêt à découvert de 38,33%, il est toujours préférable de faire une passe dure sur cette action.

Ce n’était pas exactement “game over” pour Workhorse après avoir perdu l’offre de véhicule USPS à Oshkosh (NYSE :OSK) en février. Pourtant, plus de six mois plus tard, ses perspectives continuent de s’amenuiser.

Attendez-vous à ce que davantage de ceux qui détiennent encore WKHS aujourd’hui encaissent. Lorsque cela se produira, les shorts prévaudront probablement et l’action retombera aux niveaux d’avant le battage médiatique (bien en dessous de 5 $ par action).

SCWorx (WORX)

En août, les actions WORX fortement à découvert ont été réduites à des prix dépassant les 5 $ par action. Depuis lors, il est descendu à environ 3 $ par action. Mais si vous pensez que ce stock de soins de santé a de la place pour revenir jusqu’à 5 $ par action, ou plus ? Détrompez-vous.

Les taux d’intérêt à court terme ont peut-être atteint 58 % il y a un peu plus d’un mois. Pourtant, au 13 août, WORX était déjà tombé à environ 15,9%. Il y a de fortes chances que cela continue de baisser. En dehors de son potentiel de compression, SCWorx est peu attrayant. Ses résultats récents et son bilan actuel ne justifient guère la capitalisation boursière de 30,1 millions de dollars de cette action à micro-capitalisation.

Certains ont peut-être vu du potentiel avec son catalyseur Covid-19. Pourtant, en regardant les détails, ses efforts en matière d’équipement de protection individuelle (EPI) Covid ressemblent plus à un drapeau rouge qu’à une zone de force. Certes, cela ne veut pas dire que la principale activité de données de santé de l’entreprise ne verra pas d’améliorations une fois la pandémie terminée. Comme indiqué également dans ses documents financiers, la société cite l’épidémie comme quelque chose qui a entravé l’acquisition de nouveaux clients.

Néanmoins, l’action WORX reviendra probablement à ses plus bas niveaux antérieurs (environ 1 $ par action) avant de voir un coup de pouce d’un retour post-Covid pour son activité sous-jacente. Évitez les pertes potentielles et encaissez dès aujourd’hui si vous en êtes propriétaire.

Lightning eMotors (ZEV)

Au moment d’écrire ces lignes, la compression des actions ZEV bat son plein. Deux développements majeurs ont fait passer les actions d’environ 6,50 $ à 17,36 $ par action. Il a depuis légèrement reculé, à environ 9 $ par action, mais ZEV est toujours en hausse d’environ 41 % au cours du mois dernier.

Quelles sont ces deux évolutions majeures ? Partenariat avec les principaux constructeurs de véhicules utilitaires. Tout d’abord, son accord de partenariat le 10 août avec Rivière de la forêt, un fabricant de navettes et de camping-cars, propriété de Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (NYSE :BRK-A, NYSE :BRK-B). Puis, il a signé un autre accord de partenariat le 31 août, avec Groupe REV (NYSE :VÉRG) Autobus Collins division pour construire des autobus scolaires électriques.

Les deux accords ont envoyé les foules de Reddit s’entasser dans le stock. Déjà avec une face courte surpeuplée (6,14 millions sur 17,86 millions de flottants vendus à découvert au 13 août, soit environ 34,4%), l’argent intelligent pourrait avoir du mal à couvrir en raison de ces accords qui changent la donne. Pourtant, ne prenez pas cela pour signifier qu’il est encore temps de sauter et de surfer sur la vague.

Bien sûr, l’accord de Forest River peut valoir jusqu’à 850 millions de dollars de revenus. Mais c’est sur une période de quatre ans. L’accord Collins ne vaut que 11 millions de dollars au cours des deux prochaines années. L’histoire avec Lightning eMotors dure depuis des années. En attendant, attendez-vous à un recul une fois que cette récente crise de battage médiatique aura suivi son cours.

A la date de publication, Thomas Niel détenait une position longue sur Bitcoin. Il n’a eu (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Thomas Niel, contributeur pour InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions individuelles pour des publications en ligne depuis 2016.