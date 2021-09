7 actions à dividendes à acheter qui ont des rendements supérieurs à 4%

in

Les actions à dividendes sont une partie importante de chaque portefeuille. Ces paiements de dividendes fournissent un revenu régulier qui peut être dépensé ou réinvesti. Idéalement, vous bénéficiez également de la valeur croissante de l’action.

En règle générale, les entreprises qui versent des dividendes à leurs actionnaires ont tendance à être très stables. Ils sont moins volatils que certains titres à forte croissance pourraient l’être (même en surmontant des événements comme une pandémie mondiale), ajoutant ainsi de l’équilibre à votre portefeuille.

Un rendement de dividende plus élevé est une bonne chose, et ces sept actions à dividende ont été choisies pour cette raison.

Fiducie immobilière Arbour (NYSE :ABR)

Financière Ellington (NYSE :EFC)

Montagne de fer(NYSE :IRM)

Financière MFA (NYSE :AMF)

Oaktree Specialty Lending Corp (NASDAQ :OCSL)

ONEOK (NYSE :D’accord)

Fiducie séquoia (NYSE :RWT)

Alors que les entreprises qui versent des dividendes sont généralement des investissements plus fiables, ce n’est pas toujours le cas. Voici un exemple d’actions à dividendes qui devraient être évitées pour le moment. Mais nous ne parlons pas d’éviter pour ce tour, nous cherchons de bons choix. En plus de verser un rendement en dividendes de plus de 4 %, chacune des actions de la liste d’aujourd’hui a une solide note dans Dividend Grader, obtenant un « B » ou plus. Vous savez donc que c’est un choix de haute qualité.

Actions à dividendes à acheter : Arbor Realty Trust (ABR)

Arbour est une fiducie d’investissement et un prêteur à l’échelle nationale spécialisé dans le financement de propriétés commerciales et multifamiliales. Basée à Uniondale New York, la société existe depuis 25 ans. Au premier trimestre 2021, les activités d’agence d’Arbour ont émis des prêts de 1,4 milliard de dollars, avec un portefeuille de services de 25,46 milliards de dollars.

Le stock d’ABR est en croissance depuis 5 ans. En particulier, il s’est bien remis du krach boursier et de la pandémie de 2020, dépassant les niveaux de 2019 en janvier. À ce stade, l’action ABR a généré un rendement de 143% au cours des 5 dernières années. Plus important encore pour cette liste d’actions à dividendes, elle offre un rendement de dividende de 7,09 %.

Au moment de la publication, l’action ABR a obtenu la note « A » Dividend Grader.

Financière Ellington (EFC)

Ellington Financial est principalement une société de financement hypothécaire. Les actions ont été battues lors du krach boursier de mars 2020, mais sont depuis en mode de reprise régulière. À ce stade, le stock d’EFC est en hausse de 373% depuis le crash et a presque atteint ses niveaux d’avant la pandémie.

Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre, le PDG de la société a clairement expliqué pourquoi les investisseurs en dividendes sont très intéressés par EFC, qui affiche désormais un rendement de dividende de 6,94 % : 50 % cette année, à son niveau actuel de 0,15 $ par action. »

L’action EFC est actuellement classée « B » dans Dividend Grader.

Actions à dividendes à acheter : Iron Mountain (IRM)

Si vous avez été n’importe où près du centre-ville d’une grande ville, vous avez vu des camions d’Iron Mountain garés à l’extérieur des tours de bureaux. Depuis 1951, les entreprises font confiance à Iron Mountain pour protéger leurs dossiers et détruire en toute sécurité les documents et données sensibles. Iron Mountain compte quelque 225 000 clients dans le monde, dont environ 95 % des Fortune 1000.

Alors que l’action IRM a connu une décennie volatile avant 2020, en 2021, elle a été en feu. Jusqu’à présent cette année, les actions ont augmenté de 64%. Mais ce n’est pas la raison pour laquelle les investisseurs en dividendes aiment IRM. Ils sont plus intéressés par le rendement du dividende de 5,34 % d’Iron Mountain.

L’action IRM obtient actuellement une note B dans Dividend Grader.

Financière MFA (MFA)

Les investisseurs ne choisissent pas les actions MFA pour leur portefeuille pour ses performances de croissance. Les actions de MFA Financial ne sont pratiquement allées nulle part au cours de la décennie précédant 2020. MFA a enregistré des gains de 22% jusqu’à présent en 2021, mais n’a pas encore retrouvé ses niveaux d’avant la pandémie. Une grande partie de cela concerne les emprunteurs qui n’ont pas été en mesure de rembourser leurs prêts.

Le PDG de la société a déclaré aux actionnaires que 2020 était “la pire année de nos 22 ans d’histoire”. La mauvaise nouvelle incluait la suspension des versements de dividendes au plus fort de la crise.

Cependant, cette fiducie de placement immobilier a connu des progrès à partir du second semestre 2020. Cela a conduit la société à augmenter son dividende trimestriel au deuxième trimestre de 33% par rapport au premier trimestre. Cela place son rendement en dividendes à 6,22%, marquant un retour dans le club des actions à dividendes à haut rendement.

La cote actuelle de Dividend Grader pour les actions MFA est « B ».

Actions à dividendes à acheter : Oaktree Specialty Lending (OCSL)

Oaktree Specialty Lending est une société de financement qui s’adresse aux clients qui pourraient ne pas être en mesure d’obtenir un financement sur les marchés de capitaux publics. La société a 156 milliards de dollars d’actifs sous gestion. La nature de ses activités a causé des problèmes pendant la pandémie. Dans son rapport annuel 2020, Oaktree l’a déclaré : « Des conditions de marché et économiques difficiles ont, et pourraient continuer d’avoir un impact négatif sur les valorisations de nos investissements et de ceux de nos fonds.

Cependant, alors que la reprise pandémique s’installe, le stock d’OCSL a rebondi puis est passé en mode de croissance. Cela comprend un gain de 30% jusqu’à présent en 2021 et un cours de l’action au plus haut depuis 5 ans. Avec un rendement de dividende de 6,35 %, OCSL est sur le radar des investisseurs qui cherchent à ajouter des actions à dividendes à leur portefeuille.

Actuellement, l’action OCSL obtient une note A dans Dividend Grader.

ONEOK (OK)

Il y a un an, des sociétés de gaz naturel comme ONEOK ont vu leurs actions en chute libre. De nombreuses usines ont temporairement fermé leurs portes et les gens travaillaient à domicile, réduisant ainsi la demande d’électricité pour les tours de bureaux. De plus, une poussée vers l’énergie verte laissait derrière elle le gaz naturel ainsi que d’autres combustibles fossiles. Les prix du gaz naturel ont atteint de nouveaux records.

L’action OKE a chuté lors du krach boursier de mars 2020, puis a chuté à nouveau en juin grâce à ces bas prix du gaz naturel. Malgré les défis, ONEOK a continué de verser son dividende trimestriel jusqu’en 2020.

Cette année a vu une amélioration spectaculaire. Ces prix record du gaz naturel ont plus que doublé jusqu’en 2021, atteignant des niveaux jamais vus depuis 2018. La demande est en hausse, les exportations sont en hausse et des mois de production réduite ont entraîné un déficit de stockage. L’action OKE a augmenté de 43% jusqu’à présent en 2021 et son rendement en dividendes a atteint 6,95%.

Au moment de la publication, la cote Dividend Grader pour l’action OKE se situe à « B ».

Actions à dividendes à acheter : Redwood Trust (RWT)

Le Redwood Trust de Californie est un prêteur de crédit immobilier. L’action RWT, qui a rebondi après les pertes de 2020 avec une progression de 64% jusqu’à présent cette année, bénéficie d’un fort soutien de la part des analystes en investissement. Les personnes interrogées par le Wall Street Journal ont actuellement RTW évalué comme un « Acheter » unanime et leur objectif de prix moyen sur 12 mois offre une hausse de 14 %.

Plus important encore du point de vue de son classement parmi les actions à dividendes, Redwood Trust offre un rendement de dividende attrayant de 4,98 %.

Cette performance est suffisante pour donner à l’action RWT une note B dans Dividend Grader.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

