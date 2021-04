7 actions à dividendes avec 50 ans d’augmentation des dividendes

Quel que soit le stade auquel se trouve un investisseur dans son parcours boursier, les actions à dividendes deviennent inévitablement une priorité. Pour certains, c’est un objectif qui dure toute une vie. Pour d’autres, leur intérêt est éphémère. À tous égards, ces participations jouent un rôle important dans la manière dont l’investisseur individuel déploie son capital.

Comme vous le verrez dans certains des exemples ci-dessous, bon nombre de ces actions ont été de grands gagnants au fil des décennies. Cependant, ces rendements gonflent encore plus une fois le dividende pris en compte.

Dans de nombreux cas, le dividende d’une entreprise peut être éphémère. Beaucoup finissent par devoir réduire le dividende parce que l’environnement des affaires est devenu trop difficile, parce qu’une récession s’est produite ou que les flux de trésorerie se sont resserrés. Dans de nombreux cas, ces sociétés peuvent ne pas éliminer le dividende. Au lieu de cela, ils peuvent simplement réduire le paiement ou prendre quelques années de congé avant de lui donner une augmentation.

Cependant, rien de mieux que de détenir une participation dans une entreprise cohérente avec un grand leadership, ce qui nous donne une augmentation chaque année. Examinons sept actions à dividendes avec plus de 50 ans de dividendes en hausse:

Procter & Gamble (NYSE:PG)

3M Co (NYSE:MMM)

Fiducie immobilière fédérale (NYSE:FRT)

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

Lowe’s (NYSE:FAIBLE)

Coca Cola (NYSE:KO)

Illinois Tool Works (NYSE:ITW)

Actions à dividendes: Procter & Gamble (PG)

Source: monticello / Shutterstock.com

Augmentation de dividende annuelle consécutive: 64

Commençons cette liste par la société qui a la plus longue séquence d’actions que nous avons choisie: P&G.

La société a fait de l’augmentation de son dividende une habitude à ce stade, avec plus de six décennies d’augmentations consécutives. Les investisseurs peuvent compter sur le soleil se levant à l’est, se couchant à l’ouest et Procter & Gamble augmentant son dividende chaque année.

Au fil des ans, Procter & Gamble s’est imposé comme un incontournable dans le secteur des biens de consommation emballés.

L’entreprise a trouvé un moyen d’accéder à presque tous les coins de la maison du consommateur. Qu’il s’agisse d’essuie-tout ou de papier hygiénique, de lingettes ou de couches pour bébé, de tampons, de dentifrice, de lames de rasoir, de shampoing, de détergent à lessive, de savon à vaisselle – vous l’appelez.

Ces produits sont essentiels. Peu importe que nous soyons dans une économie en plein essor ou dans une profonde récession. Quoi qu’il en soit, les consommateurs continueront d’utiliser du déodorant et de se brosser les dents. Ainsi, P&G a augmenté son dividende pendant des décennies. Cherchez cela pour continuer.

3M Co (MMM)

Source: josefkubes / Shutterstock.com

Augmentation de dividende annuelle consécutive: 63

3M Company ne traîne pas bien au-delà de Procter & Gamble dans le département des dividendes. Excluant un rendement de dividende de 3,1% et celui-ci est sur le radar des investisseurs en revenus.

Ce stock n’a cependant pas eu les meilleures performances. Alors que les actions sont bien en hausse par rapport au plus bas de mars 2020, elles restent d’environ 26% au-dessus du sommet historique, établi en janvier 2018. L’action était bloquée dans une tendance à la baisse sur plusieurs années avant que le nouveau coronavirus ne fasse le tour du monde.

3M n’a pas tiré sur tous les cylindres, même si la société de biens industriels et de consommation a vraiment changé les choses ces derniers temps.

Les analystes s’attendent également à une croissance décente. Les prévisions de chiffre d’affaires prévoient une croissance de 6,7% et 4% respectivement cette année et l’année prochaine. Cela s’ajoute aux estimations de croissance des bénéfices d’environ 10% et 9% au cours de ces années, respectivement.

Les actions se négocient à un taux raisonnable de 20 fois les bénéfices. Ce n’est pas une mauvaise évaluation pour ce type de croissance et la fiabilité qui accompagne le dividende de 3M. De plus, le stock est en train de sortir le plus haut de l’année dernière et semble avoir un élan décent sur le plan technique.

Fiducie immobilière fédérale (FRT)

Source: Shutterstock

Augmentation de dividende annuelle consécutive: 53

Federal Realty est l’un des noms les plus intéressants de cette liste, à mon humble avis. Au fil des ans, Federal Realty est devenue l’une des sociétés de placement immobilier de premier ordre les plus convoitées du secteur.

Avec plus de cinq décennies d’augmentation consécutive des dividendes, peu d’entreprises du secteur peuvent contester le FRT.

Lorsque nous rencontrons des actions à dividendes avec ces nombreuses années d’augmentations consécutives, il peut être difficile de trouver un paiement important. Malgré le rebond que nous avons observé dans le cours des actions – Federal Realty est en hausse de 62% par rapport aux creux de 2020 – il a toujours un rendement solide de 4,1%.

Cet acteur immobilier diversifié a une histoire avérée d’opérations solides et de revenus fiables.

Pour mettre un peu plus en perspective le rendement de cette action, FRT n’a pas eu un rendement au nord de 3,6% au cours des 10 dernières années. Autrement dit, jusqu’en 2020. Compte tenu de la défaite que l’espace REIT a pris l’année dernière, cela semble être une opportunité solide pour les investisseurs à long terme.

Actions de dividende: Johnson & Johnson (JNJ)

Source: Niloo / Shutterstock.com

Augmentation de dividende annuelle consécutive: 58

Cette entreprise a vraiment beaucoup à offrir. Non seulement J&J est un pilier fiable des dividendes avec près de six décennies d’augmentations salariales consécutives, mais c’est aussi un incontournable du secteur de la santé.

Avec plusieurs unités commerciales dans cet espace, J&J a ses patients couverts. Qu’il s’agisse de matériel médical à l’hôpital ou de soins à domicile via Tylenol et Band-Aids, les produits de l’entreprise sont fiables.

La société est implantée dans l’espace pharmaceutique, les dispositifs médicaux et les produits de consommation – tous avec une portée relativement large. C’est l’une des raisons pour lesquelles cette action a une capitalisation boursière de 432 milliards de dollars.

Cependant, sa dernière réalisation est peut-être l’une des plus louables. J&J a développé un vaccin contre Covid-19. C’est maintenant l’une des trois entreprises qui vaccinent contre le vaccin ici aux États-Unis, rejoignant Pfizer (NYSE:PFE) et Moderna (NASDAQ:ARNM).

Alors que les États-Unis ont une formidable dynamique de vaccination, le reste du monde n’est pas encore tout à fait là. Cela devrait ouvrir la voie à des entreprises comme Johnson & Johnson alors que sa production augmente.

Avec cela en mouvement, les investisseurs peuvent porter leur attention sur la prochaine hausse des dividendes de la société – probablement prévue en avril.

Lowe’s (FAIBLE)

Source: Helen89 / Shutterstock.com

Augmentation de dividende annuelle consécutive: 58

L’élan du marché du logement est à couper le souffle. Les faibles taux d’intérêt, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement dues à Covid-19, un exode hors des grandes villes et un moratoire sur les loyers ont permis au marché du logement de prospérer.

Cela a été un catalyseur majeur pour les détaillants de rénovation domiciliaire comme Lowe’s. Comme pour J&J, la société est à quelques années de moins de six décennies consécutives d’augmentation des dividendes. Ainsi, non seulement pouvons-nous compter sur Lowe’s pour une exécution solide, mais nous pouvons également nous attendre à une augmentation du dividende chaque année.

Alors que la croissance des revenus stagne, la croissance des bénéfices est là. Les analystes s’attendent à ce que le résultat net augmente de près de 10% cette année, suivi d’une accélération jusqu’à 13,7% de croissance en 2022.

Contrairement à de nombreuses actions à dividendes, ce nom a connu un énorme rallye au cours de la dernière année. Les actions viennent de franchir de nouveaux sommets historiques et ont bondi par rapport aux plus bas de 2020, en hausse d’environ 225%.

De toute évidence, personne ne s’attend à ce que Lowe’s répète cette performance au cours des 12 prochains mois. Mais il est démontré qu’il existe une demande sérieuse pour ce pilier du dividende, bien qu’il ne cède maintenant que 1,25% après la course de l’action.

Je suppose que c’est le prix que vous payez après qu’une action a triplé en moins d’un an.

Coca-Cola (KO)

Source: Soloviov Vadym / Shutterstock.com

Augmentation de dividende annuelle consécutive: 59

Il ne devrait pas être trop surprenant de voir Coca-Cola faire la liste ici. L’entreprise est un pilier de longue date en matière d’investissement. Sa nature lente et régulière a gagné l’évaluation de millions de personnes – y compris Warren Buffett.

Bien qu’il ne s’agisse peut-être pas d’un titre de haute technologie, la cohérence de Coca-Cola au fil des ans a convaincu de nombreux investisseurs. Au bord de 60 augmentations de dividendes consécutives, cela aidera à cet égard.

En fait, à cause du stock de Coca-Cola, la petite ville de Quincy, en Floride, s’est remplie de millionnaires. Ils étaient occupés à engloutir des actions pendant la dépression, à la demande d’un des banquiers de confiance de la ville.

Cette année se prépare également comme une bonne année pour l’entreprise. Les analystes prévoient une croissance des revenus de 11,2% et une croissance des bénéfices de près de 10%. Si Coca-Cola a prouvé quoi que ce soit – qu’il s’agisse d’une dépression dans les années 1920 ou d’une pandémie en 2020 -, il peut survivre à presque tout ce qui se passe sur son chemin.

Actions à dividendes: Illinois Tool Works (ITW)

Source: Casimiro PT / Shutterstock.com

Augmentation de dividende annuelle consécutive: 57

Le dernier, mais non le moindre, sur notre liste d’actions à dividendes se trouve l’Illinois Tool Works. J’adore ce titre, car il souligne à quel point les investisseurs peuvent réussir s’ils sont patients et s’en tiennent à la qualité sur le long terme.

Les actions ont augmenté de plus de 3 200% au cours des 30 dernières années et de 30 000% au cours des 50 dernières années. Certes, ce sont des temps de détention incroyablement longs par rapport à l’investisseur moyen. Cependant, cela souligne à quel point une grande entreprise peut produire de la richesse sur plusieurs décennies.

Ne pas en faire un festival de statistiques, mais je pense que c’est un rappel important de ce que les dividendes peuvent faire.

Si nous nous concentrons sur le rendement du cours des actions – comme les rendements que j’ai mentionnés ci-dessus – vers le rendement total, ce qui signifie qu’il inclut les dividendes, alors ces rendements sur 30 ans et 50 ans explosent à 5600% et 56400%, respectivement.

Malgré toute cette force, l’entreprise est toujours aussi solide. Les estimations consensuelles prévoient une croissance des bénéfices de 19,5% cette année et une croissance de 9,5% l’année prochaine.

Voici les 50 prochaines années de rendements stellaires.

A la date de publication, Bret Kenwell ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Bret Kenwell est le manager et l’auteur de Future Blue Chips et est sur Twitter @BretKenwell.