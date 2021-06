7 actions à dividendes mensuels à haut rendement à acheter en 2021

La spéculation sévit sur le marché, et bien que l’avenir ne soit pas certain, il y a de fortes chances que le phénomène prenne fin. Cela revient vraiment à l’argument de la rareté. Si tout le monde mise sur l’immobilier et les crypto-monnaies, par exemple, il ne reste que très peu de ressources pour soutenir les actions. C’est pourquoi les investisseurs devraient envisager des investissements plus sûrs comme les actions à dividendes.

Plus précisément, les gens devraient se tourner vers les fonds et les entreprises qui offrent des paiements mensuels. Les actions à dividendes mensuels sont populaires auprès de la foule des revenus passifs, car la société tourne autour d’un calendrier de 30 jours. Que vous parliez de paiements pour une voiture, des services publics ou d’autres obligations, ils sont le plus souvent sur un calendrier mensuel.

Les actions à dividendes mensuels sont également généralement stables. Lorsque des épisodes de volatilité affectent les marchés au sens large, ils conservent mieux leur valeur que les titres de croissance. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les payeurs de dividendes sont à l’abri de l’encre rouge. Mais les sociétés émettrices sont généralement plus matures et n’attirent donc pas de fluctuations extrêmes dans les deux sens.

Enfin, les actions à dividendes mensuels offrent un effet d’équilibrage pour les investisseurs particuliers. Presque toujours, vous êtes désavantagé lorsque vous tradez contre des pros de Wall Street. Les grands fonds spéculatifs ont des ressources apparemment illimitées (du moins, par rapport à vous) qu’ils peuvent déployer à volonté. De plus, les traders professionnels disposent du capital financier nécessaire pour absorber les lourdes pertes initiales et vous chasser du marché.

Mais lorsque vous pariez sur des fonds et des institutions qui offrent un paiement régulier, vous êtes assuré de gagner quelque chose dans ce qui est autrement un jeu à somme nulle. Alors que le marché devient frénétique, c’est le moment idéal pour considérer ces actions à dividendes mensuels :

Investissement AGNC (NASDAQ :AGNC)

Capital potentiel (NASDAQ :PSEC)

Investissement Gladstone (NASDAQ :GAIN)

Fiducie scientifique et technologique BlackRock (NYSE :BST)

BlackRock Enhanced International Dividend Trust (NYSE :BGY)

Soupe au poulet pour le divertissement de l’âme (NASDAQ :CSSEP)

Fiducie de revenu de premier rang Invesco (NYSE :VVR)

Une remarque avant de commencer : les actions à dividendes mensuels ne sont pas sans défauts. Si vous recherchez des gains en capital démesurés, ce secteur n’est probablement pas pour vous en raison des limites de rendement. La diversité sous-jacente de l’industrie est également limitée – vous traitez généralement avec des fiducies de placement immobilier (FPI) dans des spécialités étroites. Mais si cela vous convient, ce segment mérite bien votre considération.

Actions à dividendes : AGNC Investment (AGNC)

FPI gérée en interne, AGNC Investment se concentre sur les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (MBS) d’agence sur une base à effet de levier. Dans ce contexte, l’agence signifie les institutions approuvées par le gouvernement comme Fannie Mae (OTCMKTS :FNMA) ou alors Freddie Mac (OTCMKTS :FMCC). Les programmes basés sur MBS ont acquis une mauvaise réputation lors de la dernière crise du logement et de l’effondrement qui a suivi, mais ils ont bien fonctionné tout au long de la pandémie.

L’action AGNC a considérablement augmenté depuis le marasme de mars et avril 2020. L’augmentation a été largement alimentée par les faibles taux d’intérêt qui ont incité les refinancements hypothécaires. Au cours de l’année écoulée, l’action AGNC a augmenté de plus de 30 %. C’est aussi une action à dividende mensuel, avec un rendement annualisé à terme de 8,48 %.

Bien que le potentiel de revenu passif soit tentant, vous devez noter qu’AGNC pourrait bientôt faire face à un vent contraire majeur. Il existe une possibilité très réelle que les taux d’intérêt augmentent, ce qui aurait un impact négatif sur son activité MBS. Depuis le 10 juin, les actions ont connu une baisse inquiétante.

Mon idée? N’achetez pas maintenant. Attendez que l’action AGNC se stabilise, puis envisagez de l’ajouter à votre portefeuille.

Capital potentiel (PSEC)

Prospect Capital est une société de développement commercial (BDC) qui investit dans différents secteurs, puis reverse une partie des bénéfices aux actionnaires. Dans la plupart des cas, les BDC offrent aux investisseurs une exposition à plusieurs entreprises sans investissement direct dans une entité particulière.

Cette organisation s’adresse aux investisseurs en quête de diversification. Prospect Capital se concentre sur la dette privée et les investissements en fonds propres liés aux entreprises, allant des produits financiers aux fournisseurs de services informatiques. De plus, Prospect a un rendement en dividendes de 8 % sur les 12 derniers mois, ce qui est attrayant en ces temps incertains.

Cependant, comme AGNC ci-dessus, les investisseurs doivent être prudents avant d’investir massivement dans les actions PSEC en ce moment. Au lieu de cela, il serait peut-être préférable d’attendre et de voir si la volatilité actuelle se stabilise autour de la moyenne mobile de 50 jours.

Si tel est le cas, cela pourrait être l’une des meilleures actions à dividendes mensuels à mettre sur votre radar. Les craintes liées à la reprise économique peuvent exercer une pression sur le stock de PSEC, mais si ces inquiétudes se dissipent, un point d’entrée plus confiant pourrait apparaître.

Actions à dividendes : Gladstone Investment (GAIN)

Gladstone Investment, autre BDC, se distingue parce qu’elle fonctionne comme un fonds de capital-investissement. Gladstone investit dans d’autres sociétés par le biais d’une prise de participation ou d’un produit de dette, s’associant ainsi aux succès (ou, dans certains cas, aux échecs) des organisations cibles. Heureusement, Gladstone a réalisé plus des premiers que des seconds, comme en témoigne la forte augmentation du stock GAIN depuis fin octobre 2020.

Un autre facteur qui distingue Gladstone de la concurrence est ses acquisitions. La BDC se concentre sur les entreprises matures du marché intermédiaire de la tranche inférieure qui génèrent entre 20 et 100 millions de dollars de revenus. Théoriquement, travailler avec des entreprises matures devrait réduire sa volatilité.

L’opportunité de revenu passif est attrayante, avec un rendement sur les 12 derniers mois (LTM) de près de 6%. Combiné à une relative stabilité dans les graphiques, l’action GAIN vaut la peine d’être évaluée pour votre portefeuille.

Néanmoins, comme les autres, vous voudrez peut-être attendre et voir si l’action GAIN se maintiendra au-dessus de sa moyenne mobile de 50 jours. Si tel est le cas, la structure de l’entreprise sous-jacente en fait un stock de dividendes mensuel attrayant.

BlackRock Science and Technology Trust (BST)

Bien que la technologie soit l’élément vital de notre économie, les investissements des entreprises technologiques peuvent être risqués en raison des forces du marché en constante évolution. Mais si vous souhaitez toujours investir dans ce secteur tout en bénéficiant de revenus passifs fréquents, vous devriez jeter un œil au BlackRock Science and Technology Trust.

L’action BST représente un fonds d’actions à capital fixe, ce qui signifie que le fonds ne peut lever des capitaux qu’une seule fois via une offre publique initiale (IPO). Une fois l’introduction en bourse terminée, aucun nouveau capital d’investissement ne peut être transféré dans le fonds, d’où son nom.

Au 28 mai, 70 % de la fiducie se concentrait sur des entreprises situées aux États-Unis, le reste étant réparti dans des pays comme la Chine, les Pays-Bas et le Canada. Les investisseurs apprécieront que les principaux titres de BST comprennent certains des plus grands noms de la technologie, tels que Pomme (NASDAQ :AAPL), Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL) et Amazon (NASDAQ :AMZN).

Mieux encore, vous pouvez vous exposer à ces sociétés de haut vol tout en recevant un rendement copieux de 4,8%. En revanche, si vous achetiez des actions AMZN, votre rendement serait de 0%. Cela rend le cas de la BST très convaincant par rapport aux actions à dividendes ordinaires.

Actions à dividendes : BlackRock Enhanced International Dividend Trust (BGY)

La plupart des conseillers financiers guideront les clients vers les actions américaines, et pour cause. Nos indices de référence ont un biais haussier, suggérant qu’à long terme, vous ne pouvez pas vous tromper en misant sur eux. De plus, en tant que superpuissance et propriétaire de la monnaie de réserve mondiale, ce que disent les États-Unis compte pour tout le monde. Ce n’est pas juste, mais ça peut faire bien.

Pourtant, certains investisseurs sont devenus préoccupés par notre reprise économique et l’état général de la société américaine. D’autres souhaitent simplement se diversifier en dehors des segments de marché matures des États-Unis. Quelles que soient vos motivations, le BlackRock Enhanced International Dividend Trust mérite d’être pris en considération.

Premièrement, l’action BGY offre un rendement attrayant de 6,2 %. Avec l’incertitude croissante du marché – et la spéculation galopante – la génération de revenus passifs deviendra plus importante.

Deuxièmement, BGY est lié à plusieurs régions internationales clés qui peuvent bien servir les investisseurs. Par exemple, la participation majoritaire de BGY se trouve au Royaume-Uni, où les experts pensent que la reprise économique sous-jacente s’accélérera cet automne. En outre, il est lié à des marchés à fort potentiel comme Singapour et l’Inde, ce qui permet à BGY de se démarquer parmi les actions à dividendes.

Soupe au poulet pour le divertissement de l’âme (CSSEP)

En parcourant la liste des actions à dividendes mensuels disponibles de MarketBeat.com, je suis tombé sur ce petit bijou : Chicken Soup for the Soul Entertainment. À première vue, je pensais que c’était une entreprise alimentaire. Mais après avoir visité son site Web, j’ai réalisé que c’était bien mieux que cela.

Chicken Soup for the Soul se décrit comme “une entreprise socialement consciente qui combine la narration avec la création d’un monde meilleur”. Il se concentre sur « être aussi inclusif que possible dans les pages de nos livres, en publiant des histoires de personnes de toutes confessions, nationalités, ethnies, orientations sexuelles et identités de genre ». La bibliothèque de contenu de l’entreprise vise à favoriser la compréhension et à combler les fossés entre les communautés.

L’une des choses que j’ai apprises en couvrant les tendances du millénaire, c’est qu’ils prennent très au sérieux le soutien des produits et des marques socialement responsables. Le titre CSSEP a confirmé cette dynamique, avec une progression de plus de 25 % sur l’année écoulée.

Pour être juste, l’action CSSEP a légèrement baissé par rapport à ses sommets. Ces actions privilégiées de catégorie A sont également d’un volume extrêmement faible, ce qui peut susciter des craintes de volatilité. Cependant, la CSSEP verse un rendement annualisé à terme de 8,8 %, ce qui peut tenter les acheteurs potentiels.

Actions à dividendes : Invesco Senior Income Trust (VVR)

Autre fonds à capital fixe, l’aperçu officiel d’Invesco Senior Income Trust est malheureusement peu détaillé. D’après Invesco.com, l’objectif de VVR est de fournir un « niveau élevé de revenu courant compatible avec la préservation du capital ». Impressionnant.

Ce que je dirai pour le stock de VVR, c’est qu’il a été très performant depuis la stagnation de l’année dernière. Au cours des 365 derniers jours, l’Invesco Senior Income Trust a augmenté de plus de 27 %. Et au cours du dernier mois, il a augmenté de plus de 4 %. Non, ce n’est pas nécessairement un grand nombre en soi. Mais dans le contexte, plusieurs actions à dividendes à haut rendement n’ont pas bien performé en raison des incertitudes concernant le taux d’intérêt de référence.

Jusqu’à présent, VVR a évité les pièges affectant ses pairs de paiement mensuel. Encore une fois, étant donné que ce qui va suivre pour le marché est imprévisible, c’est un nom à surveiller. À l’heure actuelle, VVR affiche un rendement LTM de 5,8 %.

A la date de publication, Josh Enomoto n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et essentielles pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.