7 actions à dividendes mensuels pour booster passivement votre portefeuille

Bien que parier sur la prochaine grande nouveauté pousse toujours de nouveaux joueurs sur les marchés financiers, au fur et à mesure que vous progressez dans votre parcours d’investissement, vous réaliserez l’importance de la diversification. Plus précisément, vos jeux «actifs» généreront probablement le plus de gains, mais vous vous retrouverez souvent avec des ratés. D’autre part, les actions à dividendes mensuels peuvent vous donner un flux constant de revenus passifs.

Dans le monde hyper-compétitif et hyper-superficiel d’aujourd’hui, tout le monde veut être alpha. C’est bien pendant un moment, mais vous vous rendrez vite compte qu’il y a toujours quelqu’un qui est plus grand, plus rapide et plus fort. Il en va de même pour le marché boursier et les gens de plus en plus poétiques à propos de la recherche d’alpha – si c’était si facile, ne serait-ce pas appelé sécuriser l’alpha? C’est là que les actions à dividendes mensuels entrent dans le cadre.

Pour être clair, rien de tel qu’un investissement sans risque. Mais choisissez les bonnes actions à dividendes mensuels et vous aurez probablement plus de chances d’accumuler quelque chose. D’un autre côté, si vous êtes constamment à la recherche de noms de croissance spéculative, il est probable qu’au fil du temps, vous vous retrouverez avec beaucoup d’encre rouge dans votre portefeuille. Dans ce cas, il aurait été préférable d’investir dans des sociétés productrices de dividendes.

Mais les actions à dividendes mensuels fournissent un autre élément à la proposition de revenu passif. Habituellement, les dividendes sont versés sur une base trimestrielle. Cependant, nos factures viennent à échéance mensuellement. Par conséquent, une entreprise qui paie 12 fois par an est beaucoup plus en phase avec notre vie quotidienne. Voici quelques noms à considérer pour ajouter de la passivité à votre portfolio:

D’accord Realty Corporation (NYSE:ADC)

Investissement AGNC (NASDAQ:AGNC)

Dynex Capital (NYSE:DX)

FPI Résidentiel Armor (NYSE:ARR)

Broadmark Realty Capital (NYSE:BRMK)

Pipeline de Pembina (NYSE:PBA)

Fiducie de redevances Cross Timbers (NYSE:CRT)

Avant de plonger, j’investis principalement des actions à dividendes mensuels à haut rendement. Comme pour tout dans la vie, un potentiel de récompense plus élevé signifie généralement un risque plus élevé. Bien que vous puissiez opter pour des options plus sûres, ce sont les entreprises qui peuvent vraiment vous aider à payer les factures.

Actions à dividendes mensuels: Agree Realty Corporation (ADC)

Source: Pisit.Sj / Shutterstock.com

Lorsque le nouveau coronavirus a atterri pour la première fois sur les côtes américaines, la crise qui se dissipait rapidement a dévasté le secteur de la vente au détail. Avec plusieurs gouvernements d’État imposant la fermeture des activités non essentielles, de nombreux centres commerciaux ont beaucoup souffert. Vous vous attendez à ce que les retombées touchent particulièrement Agree Realty Corp., étant donné qu’elle se spécialise dans de telles entreprises. Fondamentalement, cependant, l’action ADC a assez bien résisté à la tempête.

En 2020, Agree a augmenté ses ventes de 248,6 millions de dollars, en hausse de près de 33% par rapport au décompte de l’année précédente. Le bénéfice net s’est établi à 91,4 millions de dollars, en hausse de 14% par rapport au résultat de 2019. Une partie de son succès est dû à sa large zone de couverture, avec des propriétés dans tous les États des États-Unis continentaux, à l’exception du Montana, du Wyoming et du Vermont (mais cela n’a pas d’importance, donc ça va – je plaisante, s’il vous plaît ne me tirez pas dessus) .

De plus, la clientèle d’Agree compte fortement des entreprises essentielles, telles que les épiceries, les magasins de pièces et de réparation automobiles et les détaillants à grande surface. Par conséquent, l’action ADC s’est assez bien comportée compte tenu des circonstances.

Mieux encore, Agree est l’une des actions à dividendes mensuels avec un rendement de dividende annualisé à terme d’environ 3,72%.

Investissement AGNC (AGNC)

Source: Shutterstock

Je dois admettre que je suis déchiré par AGNC Investment. À l’extrémité positive du spectre, AGNC est non seulement un exemple intrigant parmi les actions à dividendes mensuels, mais c’est aussi l’un des rendements les plus élevés. Selon Dividend.com, l’action AGNC a un rendement annualisé à terme d’environ 8,58%. C’est un chiffre juteux mais est-il viable sur le long terme?

C’est là que le côté risqué de l’image entre en jeu. Présenté comme une fiducie de placement immobilier hypothécaire gérée en interne, il se concentre principalement sur les titres adossés à des hypothèques d’agence et non sur les propriétés réelles. Si vous avez vécu la dernière crise du logement ou regardé le film The Big Short, vous avez tendance à avoir une réaction gutturale à l’acronyme MBS – et je ne parle pas de Mohammed ben Salmane.

À bien y penser, pourquoi MBS est-il toujours l’acronyme de controverse?

Quoi qu’il en soit, l’action AGNC comporte un risque important, cela ne fait aucun doute. Cependant, l’agence à laquelle MBS fait référence est des entités telles que Fannie Mae et Freddie Mac. Cela pourrait suffire aux investisseurs intrépides qui sont déterminés à rechercher des actions à dividendes mensuels.

Dynex Capital (DX)

Source: Shutterstock

Une autre FPI hypothécaire gérée en interne, Dynex Capital est parfaite pour ceux qui veulent du punch supplémentaire dans leurs actions à dividendes mensuels. Bien entendu, des rendements plus élevés signifient presque toujours un risque plus élevé. Oubliez les déclarations de marketing bien entretenues de Dynex concernant la gestion d’un «portefeuille de titres à revenu fixe diversifié, de grande qualité et à effet de levier». Je suis sûr que l’équipe fait du bon travail. Cependant, je vous le donne simplement – si vous voulez de la stabilité, l’action DX n’est probablement pas votre premier choix.

Si vous voulez des rendements mensuels robustes, vous parlez le langage Dynex. Selon Dividend.com, l’action DX a un rendement annualisé à terme d’environ 8,4%, ce qui est un chiffre sain. Pour obtenir ce niveau de revenu passif, Dynex se concentre principalement sur l’agence MBS soutenue par le gouvernement américain. Cependant, la société se penche également sur la dette hypothécaire hors agence, qui est le far west des marchés de la dette.

Un mot d’avertissement – ce n’est pas parce qu’une entité gouvernementale soutient un MBS que celui-ci est sûr. Par exemple, notez que les prêts immobiliers ont diminué tandis que les prix dans plusieurs régions métropolitaines ont augmenté. Cela ne semble pas trop logique, ce qui peut poser des problèmes aux FPI liées aux prêts hypothécaires.

Actions à dividendes mensuels: Armour Residential REIT (ARR)

Source: iQoncept / shutterstock.com

Si vous voulez vraiment réduire le risque pour obtenir une récompense maximale de vos actions à dividendes mensuels, Armor Residential REIT est un argument solide pour lui-même. Avec un rendement annualisé à terme d’environ 9,84%, cette statistique à elle seule attirera quelques regards sur l’action ARR. Néanmoins, vous allez vouloir faire vos devoirs, comme dans des tonnes de diligence raisonnable.

Tout d’abord, l’action ARR s’est bien comportée ces derniers temps, en hausse de 27% au cours des six derniers mois. Mais par rapport à ce que les actions étaient avant la pandémie, Armor est en baisse d’environ 40%. Deuxièmement, alors que la société a subi une perte de revenus importante en 2020, cela était naturellement dû à un premier trimestre souterrain en 2020. Au cours des trimestres suivants, Armor a régulièrement gagné du terrain.

À l’instar des autres FPI, l’ARR est principalement lié à des emprunts hypothécaires garantis par l’État. Mais ce que vous devez faire attention, c’est qu’Armor est également exposée à des prêts hybrides à taux variable ou à des prêts à taux ajustable. En raison de la nature fragile de notre reprise économique – ainsi que d’un énorme conflit qui se prépare avec la Chine – tout taux ajustable est une grave préoccupation.

Broadmark Realty Capital (BRMK)

Source: Shutterstock

Prêteur d’argent dur spécialisé dans les prêts à la construction pour les investisseurs et les promoteurs immobiliers, Broadmark Realty Capital propose également des services de prêts commerciaux et fonciers. L’action BRMK sera un nom attrayant pour ceux qui recherchent des actions à dividendes mensuels car elle présente un rendement de dividende annualisé à terme d’environ 8%. Mais comme je l’ai mentionné, les rendements élevés impliquent souvent un risque élevé. Alors, quel est le problème avec Broadmark?

Du côté positif du spectre, Broadmark a une exposition à plusieurs États de la Sunbelt, tels que le Texas et la Floride. Sa portée s’étend également aux États qui sont populaires auprès de la génération Y, tels que l’Utah, une ville propice aux affaires et le Colorado toujours en vogue. En effet, l’action BRMK devrait bénéficier, car les États dans lesquels la société sous-jacente exerce ses activités représentent l’avant-garde de la migration démographique, que le nouveau coronavirus a contribué à accélérer grâce aux initiatives de travail à domicile.

D’un autre côté, la viabilité économique plus large est une question majeure qui pèse sur le stock de BRMK. Comme vous pouvez l’imaginer, les projets de construction ne sont pas particulièrement robustes pendant les récessions. De plus, les preuves montrent que les dépenses de construction pour les projets commerciaux se sont atténuées en raison de la pandémie.

Pipeline Pembina (PBA)

Source: Shutterstock

Entreprise canadienne spécialisée dans les infrastructures de transport et de stockage pour l’industrie pétrolière et gazière, Pembina Pipeline a subi une perte catastrophique lorsque le coronavirus a frappé l’Amérique du Nord. Les verrouillages devenant le protocole d’atténuation privilégié, la demande de pétrole s’est tout simplement effondrée. À un moment donné, quoique très brièvement, les prix du pétrole sont tombés en dessous de zéro. Cela n’a rien fait pour aider les gens à percevoir les actions PBA.

Maintenant, le récit a changé beaucoup plus favorablement. Sur une base annuelle, le stock PBA est en hausse de près de 21%. De plus, les nouveaux investisseurs surveillent sans aucun doute son rendement de dividende annualisé à terme d’environ 7,15%. Bien qu’il ne soit pas aussi élevé que les autres actions à dividendes mensuels de cette liste, c’est sans doute un peu moins risqué. Une fois que l’économie rouvrira complètement, les gens auront besoin de produits pétroliers – ils n’ont absolument pas besoin de prêts hypothécaires immédiatement.

Du côté moins encourageant, nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer avec cette crise, en particulier avec plusieurs souches de Covid-19 qui volent. Si nous avons une nouvelle poussée de cette terrible pandémie, Pembina et d’autres investissements liés au pétrole pourraient à nouveau s’effondrer.

Actions à dividendes mensuels: Cross Timbers Royalty Trust (CRT)

Source: Shutterstock

Comme son nom l’indique, Cross Timbers Royalty Trust transmet les bénéfices nets dans les propriétés de redevances et les droits de redevances supérieurs des projets pétroliers situés au Texas, en Oklahoma et au Nouveau-Mexique. Semblable à Pembina Pipeline ci-dessus, Cross Timbers a été battu au début de 2020 lorsque la crise de Covid-19 nous a frappés. Cependant, contrairement à d’autres investissements liés au pétrole, l’action CRT a fait un retour relativement rapide.

Au cours de l’année écoulée, les actions de Cross Timbers ont augmenté de 72%. Malgré les gains robustes, CRT fournit un revenu passif solide par rapport à de nombreuses autres actions à dividendes mensuels, avec un rendement annualisé à terme d’environ 5,19%. Comme je l’ai mentionné plus tôt, le stock CRT pourrait représenter une excellente vision à contre-courant d’une réouverture complète. De plus, la crise du canal de Suez impliquant un cargo bloqué pourrait encore entraîner une hausse des prix du pétrole en raison des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Cependant, il est important que nous voyions une amélioration économique substantielle et globale – pas seulement pour les cols blancs. Si nous n’obtenons pas une telle reprise, cela pourrait engendrer des fissures sociales, peut-être une répétition des troubles de l’été dernier. Je ne pense pas que cela irait trop bien pour CRT ou la plupart des autres sociétés cotées en bourse.

A la date de publication, Josh Enomoto ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Ancien analyste commercial senior pour Sony Electronics, Josh Enomoto a aidé à négocier des contrats majeurs avec des sociétés Fortune Global 500. Au cours des dernières années, il a fourni des informations uniques et critiques pour les marchés de l’investissement, ainsi que pour divers autres secteurs, notamment le droit, la gestion de la construction et la santé.