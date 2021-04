7 actions à dividendes qui devraient augmenter les paiements aux investisseurs

Le marché boursier, tel que mesuré par le S&P 500, continue d’atteindre de nouveaux sommets sans précédent. Cependant, tous les stocks ne participent pas. En fait, de nombreux autres domaines spéculatifs tels que les sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC) et les véhicules électriques (VE) se sont fortement vendus ces dernières semaines. En conséquence, les investisseurs cherchent à jouer une certaine défense. Les actions à dividendes sont un endroit logique vers lequel se tourner.

Avec la rapidité avec laquelle l’économie est en plein essor, cependant, le simple fait d’acheter des entreprises lourdes pourrait ne pas être très attrayant. C’est pourquoi il vaut la peine de jeter un coup d’œil aux actions à dividendes avec des taux de croissance élevés. Ce sont des entreprises qui offrent à la fois un rendement solide et un taux de croissance convaincant sur ce versement de dividendes à l’avenir.

Ces sept actions à dividendes avec des paiements croissants sont celles à avoir en haut de votre liste de surveillance maintenant:

Proctor & Gamble (NYSE:PG)

Services financiers Broadridge (NYSE:BR)

3M (NYSE:MMM)

Nasdaq (NASDAQ:NDAQ)

Texas Instruments (NASDAQ:TXN)

American Express (NYSE:AXP)

Starbucks (NASDAQ:SBUX)

Proctor & Gamble (PG)

Nous allons commencer la liste en beauté. P&G vient de surprendre ses investisseurs avec une hausse massive des dividendes. À l’avenir, l’action PG paiera 10% de plus qu’auparavant, le paiement trimestriel passant de 79 cents à 87 cents.

D’une nouvelle société à croissance rapide, une augmentation de 10% du dividende peut ne pas sembler une affaire majeure. Cependant, pour une vénérable entreprise vieille de près de deux siècles, il est étonnant d’augmenter autant le dividende. Il faudrait revenir en 2009 pour la dernière fois que P&G a augmenté son dividende à un taux à deux chiffres en une seule année.

Bien sûr, pourraient dire les sceptiques, il s’agit d’un coup de pouce ponctuel grâce au boom des ventes d’articles ménagers avec la pandémie du nouveau coronavirus. Ce n’est pas faux. P&G n’augmentera pas le dividende de 10% chaque année. Cependant, il a toujours été en moyenne dans la fourchette d’augmentation annuelle de 5% ces dernières années, et c’est toujours impressionnant en soi.

P&G est en affaires depuis les années 1830 et a augmenté son dividende chaque année pour chacune des 64 dernières années. Le fait qu’il génère toujours autant de revenus supplémentaires pour les actionnaires est incroyable et montre le véritable attrait de l’achat et de la détention d’actions de premier ordre sur le long terme.

Broadridge Financial (BR)

Les aristocrates des dividendes sont des entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pour chacune des 25 dernières années ou plus consécutives. Le P&G susmentionné, par exemple, est facilement un aristocrate avec sa séquence actuelle de 64 ans. Les aristocrates de dividendes ont tendance à gagner un cours de bourse supérieur sur le marché. Il existe des fonds négociés en bourse (ETF) dédiés aux aristocrates, et de nombreux investisseurs individuels en dividendes accordent également la priorité à ces 66 actions remarquables.

Il y a un aspect intrigant à cela. Qu’en est-il des entreprises qui sont presque des aristocrates de dividendes mais qui manquent de peu la liste? Rencontrez Broadridge Financial. Broadridge a été filé hors de Traitement automatique des données (NYSE:ADP) à la fin des années 2000. ADP est lui-même un aristocrate du dividende avec une série de hausses de dividendes de près de 50 ans. Et, chaque année depuis que Broadridge est devenue sa propre société, elle a augmenté son dividende. Donc, je dirais, c’est un aristocrate lui-même dans l’esprit.

ADP et maintenant Broadridge peuvent augmenter leurs dividendes sans effort, car ils servent de grandes niches. ADP, comme son nom l’indique, a automatisé une grande partie du travail de bureau pour d’innombrables entreprises Fortune 500.

Broadridge a exploré ce créneau spécifiquement pour le secteur des services financiers. Il détient une part de marché écrasante dans les services de proxy (c’est-à-dire lorsque les entreprises envoient des communications avec les actionnaires aux investisseurs). Broadridge s’est maintenant davantage diversifié dans les logiciels et les services de traitement des données de courtage, de gestion de patrimoine et d’autres activités adjacentes. Ce ne sont pas des services glamour, mais ils sont essentiels et ont tendance à se développer régulièrement au fil du temps.

En effet, Broadridge a augmenté ses revenus à un taux composé à deux chiffres au cours de la dernière décennie. À son tour, il partage la richesse avec ses actionnaires. Au cours des cinq dernières années, Broadridge a doublé son versement de dividendes, ce qui représente un taux de croissance annualisé de 14%. Un jour, Broadridge rejoindra probablement la prestigieuse liste des aristocrates du dividende proprement dite. Jusque-là, les premiers investisseurs peuvent profiter de cette action furtive de dividende de champion qui en est encore à ses années de formation.

3M (MMM)

Ensuite, nous avons un membre porteur de carte de la liste des aristocrates de dividendes: 3M. Le géant des biens industriels augmente son dividende chaque année consécutive depuis plus d’un demi-siècle.

Contrairement à une grande partie du S&P 500, 3M a en fait été un peu effondré. Les actions sont toujours en baisse significative par rapport à leurs plus hauts historiques en 2018. Cependant, il semble que 3M redémarre maintenant; plusieurs secteurs d’activité de la société bénéficient de la réouverture économique, le boom immobilier, en particulier, étant un point positif. Le plan d’infrastructure de Biden devrait également donner un coup de pouce à l’entreprise.

En attendant, il y a ce dividende. L’action MMM paie actuellement 3%, ce qui est assez solide sur ce marché. De plus, la société a enregistré une augmentation annuelle moyenne de ses dividendes de 7% ces dernières années. Ce n’est en aucun cas le taux le plus rapide de cette liste, mais lorsque vous obtenez un rendement de 3% dès la sortie de la porte, les augmentations de 7% sont bonnes. Pour faire court, l’action MMM est une puce bleue fiable qui s’est réveillée d’un récent effondrement et bénéficie de plusieurs vents favorables.

Nasdaq (NDAQ)

Quand vous pensez à l’échange Nasdaq, vous ne pensez probablement pas aux actions à dividendes. Après tout, le Nasdaq a tendance à accueillir un groupe de sociétés émergentes en croissance qui ne paient pas du tout de dividendes. Les actions à dividendes qu’elle a tendance à abriter, telles que Pomme (NASDAQ:AAPL), rapportent souvent des rendements bien inférieurs à 1% par an. Alors, que fait le Nasdaq ici parmi les actions à dividendes augmentant leurs paiements?

D’une certaine manière, le Nasdaq fonctionne comme un casino. Peu importe le type d’actions spéculatives qui se négocient sur le Nasdaq, la bourse elle-même récolte toujours plus d’argent à mesure que l’activité commerciale augmente. Le récent boom des véhicules électriques, des SPAC, des entreprises solaires, etc. crée une tonne de nouvelles affaires pour le Nasdaq. Alors que bon nombre de ces actions sous-jacentes sont assez risquées, la propre action de la bourse, NDAQ, reste une valeur sûre.

Même avec des actions en hausse de 50% au cours de l’année écoulée, le Nasdaq ne vise toujours que 24 fois ses bénéfices. Ce n’est pas mal pour une entreprise qui augmente constamment le BPA à un taux à deux chiffres. Le Nasdaq répartit également la richesse auprès des actionnaires; il a augmenté son dividende à un rythme sain de 15% / an au cours des cinq dernières années.

Texas Instruments (TXN)

Le secteur de la technologie peut en fait être un endroit décent pour trouver des actions à dividendes au-delà du Nasdaq. Par exemple, il y a le leader mondial des semi-conducteurs analogiques, Texas Instruments. Texas Instruments a sagement évité le combat aérien compétitif en fabriquant des puces à évolution rapide pour les téléphones portables et autres appareils électroniques grand public. Là, les puces ont été un produit de base dans de nombreux cas, ce qui a fait baisser la rentabilité.

Au contraire, Texas Instruments s’est concentré sur les puces analogiques pour des applications plus de niche. Étant donné que ces applications ne visent pas un marché aussi large, un produit breveté peut rester sur le marché plus longtemps et moins de concurrents tentent de s’attaquer directement à l’entreprise. Texas Instruments s’est spécialisé dans des domaines tels que la détection de données du monde réel telles que les informations climatologiques et leur exploitation pour des applications numériques.

Cet ensemble de compétences s’avère particulièrement utile dans les automobiles actuellement. Les voitures doivent devenir beaucoup plus intelligentes, en particulier pour la conduite autonome. Les puces de Texas Instruments sont inestimables pour permettre aux véhicules de détecter leur environnement et de prendre des décisions sûres et efficaces. À mesure que l’Internet des objets se développe, Texas Instruments devrait trouver de nombreux autres cas d’utilisation pour déployer ses chipsets analogiques.

Quoi qu’il en soit, Texas Instruments a connu une croissance incroyablement constante ces dernières années, défiant le cycle habituel d’expansion-récession des sociétés de semi-conducteurs. Et lorsque vous obtenez des bénéfices en augmentation constante, de bonnes choses peuvent arriver avec le dividende. L’action TXN rapporte 2,1%, ce qui est une bonne offre de départ. Chose incroyable, la société a augmenté ce dividende de 21% par an au cours des cinq dernières années. Cela signifie que le juste rendement du dividende actuel pourrait se transformer en un gusher dans quelques années à ce rythme.

American Express (AXP)

L’année dernière, les gens se sont serrés la ceinture. Les gens sont restés à la maison et ont réduit considérablement les dépenses discrétionnaires. 2020 a été une période de remboursement de la dette et d’économies pour un jour de pluie. Inutile de dire que ces conditions n’étaient pas particulièrement propices pour les sociétés de cartes de crédit. Pour mettre un chiffre là-dessus, les revenus d’American Express ont connu une baisse de 21% d’une année sur l’autre.

Cependant, 2021 s’annonce comme quelque chose de totalement différent. Les dépenses de consommation reviennent en force maintenant. Cela ne devrait que s’accélérer au fur et à mesure que l’été commence et que toutes sortes de voyages et d’activités récréatives sont de retour au menu. L’action AXP bénéficie d’un autre facteur: l’amélioration de la qualité du crédit. L’année dernière, il y a eu une augmentation du nombre de personnes qui ne paient pas leurs factures à temps, pour des raisons compréhensibles. Cependant, le taux de déduction pour créances irrécouvrables d’American Express a maintenant diminué de moitié depuis mars 2020.

L’amélioration de la qualité du crédit et la reprise des dépenses de consommation devraient ouvrir la voie à un retour à une forte rentabilité pour American Express. Cela, à son tour, alimentera davantage de hausses de dividendes. American Express a enregistré en moyenne 8% de hausses annuelles au cours des cinq dernières années. Cependant, cela comprenait une augmentation du dividende de moins de 5% au cours de la dernière année. Cette année lente devrait être compensée par une augmentation plus forte que d’habitude avec une reprise de la reprise de l’économie.

Starbucks (SBUX)

Au début, il semblait que Starbucks pourrait lutter contre la pandémie. Après tout, une grande partie de l’attrait de Starbucks réside dans son agréable expérience assise comme chez soi loin de chez soi. Cependant, Starbucks a surpassé les attentes en 2020 alors que ses activités de vente à emporter et de service au volant ont brillé. Le programme de fidélisation de la clientèle de la société a également contribué à maintenir les dépenses élevées, même la demande a fortement chuté pour de nombreux concepts de cafés concurrents.

Et après avoir bien fait pendant la récession, Starbucks est maintenant en plein essor. Les ventes de la société n’ont baissé que de 5% au dernier trimestre, loin devant la plupart de ses pairs en restauration. Les ventes sont maintenant au point d’inflexion. Pour 2021, l’entreprise voit les ventes des magasins comparables augmenter de 5% à 10%. Si quoi que ce soit, la pandémie a peut-être renforcé la position concurrentielle de Starbuck, car de nombreux rivaux maman et pop ont dû fermer boutique l’année dernière.

Dans tous les cas, le succès continu de Starbucks conduit également à des versements de dividendes plus importants. Au cours des cinq dernières années, Starbucks a augmenté son versement annuel de dividendes à un solide 19% / an. Mélangez-vous avec le rendement de départ actuel de 1,6%, et l’action SBUX devrait offrir une croissance et des revenus plus stables dans les années à venir.

A la date de publication, Ian Bezek détenait une position longue sur les actions TXN, BR et NDAQ.

Ian Bezek a écrit plus de 1 000 articles pour InvestorPlace.com et Seeking Alpha. Il a également travaillé comme analyste junior pour Kerrisdale Capital, un fonds spéculatif de 300 millions de dollars basé à New York. Vous pouvez le joindre sur Twitter à @irbezek.